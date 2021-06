Witamina C – znaczenie dla organizmu

Witamina C

Witamina C bierze udział w wielu biochemicznych procesach, dzięki którym jesteśmy w stanie normalnie żyć. Niedobory kwasu askorbinowego szybko odbijają się na zdrowiu i nieuzupełnione mogą prowadzić do zaburzeń oraz chorób. Jakie są więc najważniejsze funkcje witaminy C? Zwiększa ona przyswajanie żelaza, reguluje ciśnienie tętnicze, obniża stężenie glukozy we krwi oraz uczestniczy w syntezie hormonów. Ponadto jest istotnym elementem procesów regeneracyjnych, podczas których dochodzi do odbudowy tkanek łącznych, na przykład gojenia się ran.

Suplementacja witaminy C pomaga w utrzymaniu dobrego stanu mięśni, kości i stawów, co znacząco zmniejsza podatność organizmu na urazy. Co więcej, uczestniczy ona w przemianach, które eliminują nadmiar wolnych rodników, wykluczając tym samym kolejne negatywne dla zdrowia skutki. Warto zaznaczyć, że grupą, która tym bardziej nie powinna dopuścić do powstania niedoborów witaminy C, są osoby prowadzące aktywny tryb życia, pracujące fizycznie i uprawiające sport. Specjaliści mówią o dawce sięgającej nawet 500 mg i zalecają zbilansowaną dietę oraz suplementację. Dzieje się tak między innymi dlatego, że intensywny wysiłek nadwyręża układ immunologiczny, a witamina C go wzmacnia.

Witamina C a odporność

Wspomniana aktywność fizyczna sprawia, że organizm jest osłabiony, co może narażać go na większe ryzyko wystąpienia infekcji i chorób. Witaminie C przypisuje się działanie wspierające odporność, ale jak się okazuje, w znacznym stopniu dotyczy to właśnie osób aktywnych fizycznie. Prawdą jest stwierdzenie, że kwas askorbinowy wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w zachodzeniu naturalnych procesów mających na celu eliminowanie szkodliwych patogenów, takich jak wirusy czy bakterie. Jeżeli więc wysiłek towarzyszy Ci codziennie i skoro Twoje zapotrzebowanie na witaminę C jest większe niż standardowe, zdecydowanie warto ją regularnie suplementować.

Regularna suplementacja

Zapasy kwasu askorbinowego w organizmie są naprawdę niewielkie, dlatego kluczową rolę jej systematyczne dostarczanie z zewnątrz. W przypadku osób szczególnie narażonych na jej niedobory samo pożywienie może okazać się niewystarczającym źródłem. Grupą osób, która szczególnie powinna zwrócić uwagę na dawkowanie, są nie tylko ludzie aktywni fizycznie, ale również kobiety karmiące piersią, nastolatkowie w okresie dojrzewania, osoby narażone na przewlekły stres oraz osoby, które nie spożywają produktów zawierających ten cenny związek. Suplementacja to najłatwiejszy i zarazem skuteczny sposób na zapewnienie sobie odpowiedniej dawki witaminy C!

