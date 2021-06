Popularne propozycje letnich butów

Sandały - na obcasie, płaskiej podeszwie, z ozdobami

Zdecydowanie najbardziej popularnym typem butów na lato są sandały. Takie obuwie jest przewiewne, lekkie i zapewnia swobodę ruchów. Oczywiście możesz wybierać spośród różnorodnych rodzajów sandałów. W tym sezonie bardzo modne są sandały na platformie i na koturnie - zapewniają one komfort, a jednocześnie są bardzo stylowe. Na wybiegach z paryskich domach mody królują kolei sandały z ozdobami i na wysokich obcasach - takie buty dobrze sprawdzą się na wyjście do kina lub na randkę w okresie letnim. Wybierając buty na lato, warto zadbać o komfort i dopasowanie wysokości obcasa do swoich indywidualnych potrzeb. W tym sezonie rośnie popularność sandałów w stylu glamour, które od razu zwracają uwagę przechodniów. Takie obuwie jest akurat idealne na wakacje i pobyt w nadmorskich kurortach, zarówno w Polsce, jak i za granicę. Szeroki wybór letnich butów można znaleźć w sklepach CCC. Warto zajrzeć do stacjonarnych sklepów tej marki, a także na ich stronę internetową. To właśnie tam można znaleźć różnorodny asortyment, dopasowany do indywidualnych preferencji.

Klapki - idealne na lato

Kolejnym rodzajem obuwia odpowiedniego na letnie dni są klapki. Takie buty powinny przede wszystkim łączyć wygodę, wodoodporność i funkcjonalność oraz dobry styl. Dobrze, jeśli klapki posiadają specjalną wkładkę, która przytrzyma stopy w jednym miejscu. Podeszwa takiego obuwia powinna być antypoślizgowa, ponieważ dobrze sprawdzi się na basenie. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem są klapki wykonane z gumy lub pianki. Takie buty można także nosić na spacery, jednak oczywiście warto zwrócić uwagę na swój komfort.

Japonki na plażę i basen

Japonki to buty odpowiednie przede wszystkim na plażę i basen. Takie obuwie jest minimalistyczne, wykonane z cienkich paseczków. Japonki są lekki i przewiewne, a więc mogą być idealnym dopełnieniem do letniej stylizacji, składającej się na przykład z kostiumu kąpielowego i pareo. Japonki można także zestawić z sukienką lub bluzką i szortami. Warto jednak pamiętać o tym, że japonki nie sprawdzą się na dłuższe spacery, ponieważ mogą być niewygodne. Takie obuwie ma niestety także tendencję do ocierania między palcami, dlatego dobrze pochodzić kilka razy w japonkach, zanim ubierze się je na dłuższy spacer po promenadzie.

Espadryle i sneakersy - na miejskie spacery

W trakcie letnich dni wiele osób spędza czas w mieście - zarówno w miejscu zamieszkania, jak i na wycieczkach w kraju i za granicą. W takiej sytuacji klapki, japonki i sandały nie zawsze spełnią swoje zadanie. W momencie, gdy czeka nas naprawdę dużo chodzenia, dobrze wybrać sneakersy lub espadryle. Takie obuwie zapewnia komfort, wygodę i stabilizację stopy. Na bardzo długie wycieczki, zwiedzanie zabytków, najlepsze będą sneakersy ze specjalną wkładką, która zapewnia miękkość i odpowiednią amortyzację. Na zwykłe miejskie spacery bardzo dobre będą także espadryle, które idealnie wpasowują się w letnie stylizacje. Zarówno sneakersy, jak i espadryle można zestawić z bardziej sportowymi outfitami, jak i z czymś stylowym i eleganckim.

Materiał Promocyjny