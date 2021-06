Kuchnia azjatycka nie tylko w restauracji! Jakie są podstawy?

Aby wyczarować azjatyckie dania we własnej kuchni, musimy zaopatrzyć się w składniki będące podstawą większości dań orientalnej kuchni, nadające potrawom wyjątkowy smak i zapach. Co zatem powinno znaleźć się w naszej spiżarni, jeśli planujemy kulinarną podróż do Azji?

Smaki Azji w polskiej kuchni

Bazę smakową azjatyckich potraw opieramy zwykle na składnikach takich jak cebula dymka, imbir oraz czosnek. Te znane także z polskiej kuchni elementy dań nadają im wyjątkowy aromat, wzmacniając zapach, walory smakowe i kolorystyczne potraw. Imbir, czosnek i cebula znane są również ze swoich antybakteryjnych i prozdrowotnych właściwości. Zamiast soli i innych przypraw w kuchni azjatyckiej stosujemy sos sojowy i rybny, nadające potrawom wyjątkowy smak i podbijające kolor wywarów.

Większość azjatyckich dań tworzonych jest na podstawie ryżu lub makaronu. Ryż jaśminowy o charakterystycznej strukturze i smaku, ryż brązowy, a także różne rodzaje makaronów: soba, udon, makaron ryżowy i sojowy, a także przejrzysty makaron z batata warto przetestować w różnych wariacjach, w opcji smażonej i gotowanej. Nie zapominajmy też o makaronie ramen, który w połączeniu z aromatycznym wywarem zdobywa od kilku wielu lat serca konsumentów, będąc flagowym daniem kuchni japońskiej, obecnym w popkulturze i świadomości kulinarnej na całym świecie.

Makarony i ryże w kuchni azjatyckiej łączymy najczęściej z krewetkami, mięsem kaczki, kurczaka, wołowiną lub tofu - twarożkiem z mleka sojowego, świetnie przejmującym smaki wszelkich marynat i przypraw. W wegetariańskiej i wegańskiej kuchni azjatyckiej spotkamy również tempeh, czyli fermentowaną soję o charakterystycznym smaku idealnie komponującym się z potrawami o aromacie słonym lub wędzonym.

Warzywa wykorzystywane w kuchni azjatyckiej to najczęściej marchew, por, czerwona papryka, cukinia oraz pędy bambusa i kiełki fasoli. Wszystkie te składniki znajdziemy w mrożonej mieszance warzyw chińskich Proste Historie. Mieszanka chińska Proste Historie to wygodna podstawa azjatyckich dań idealna do łączenia z wszelkimi makaronami, ryżem i mięsem lub tofu.

Potrawy kuchni azjatyckiej nie mogą się w większości obyć bez grzybów mun, shiitake i enoki. Grzyby te nadają potrawom charakterystyczny, orientalny smak i wyjątkowy wygląd, a dostać je możemy w formie świeżej, suszonej lub mrożonej w większości sklepów spożywczych i hipermarketów, a także na targach i oczywiście w coraz popularniejszych azjatyckich sklepach pełnych skarbów tamtejszej kuchni.

W sklepach azjatyckich dostaniemy również liście kaffiru, czyli limonki, trawę cytrynową oraz tajską bazylię, które nadają potrawom kuchni azjatyckiej wyjątkową świeżość i piękny zapach.

Mleko i śmietanka kokosowa łączone z zieloną, czerwoną lub żółtą pastą curry nadają wyjątkowy aromat, wilgotność i piękny kolor potrawom takim jak azjatyckie curry w formie zupy lub dania podawanego z ryżem oraz wzbogacając smak makaronu pad thai smażonego na woku lub żeliwnej patelni, w którą warto wyposażyć swoją kuchnię, planując dłuższy romans z kuchnią azjatycką.

Wodorosty w formie suszonych płatków nori używanych nie tylko do zawijania sushi, ale też nadawania morskiego posmaku potrawom. Różowy imbir marynowany i pastę wasabi dobrze jest trzymać w spiżarni, dodając ich do różnych azjatyckich potraw, lub właśnie, próbując stworzyć własne, domowe sushi.

Kuchnia azjatycka to warte odkrywania bogactwo doświadczeń dla zmysłów. Miłego przyrządzania!

