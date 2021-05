Do spisu, gotowi, start!

Celem spisu jest zbadanie nie tylko aktualnej sytuacji demograficznej i warunków życia mieszkańców Polski. W oparciu o jego wyniki tworzone są bilanse liczby ludności oraz opracowania, na podstawie których podejmowane są strategiczne decyzje na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Wyniki spisu pozwalają ustalić aktualne priorytety i zadania dla polityki społecznej. Określą one również sytuację demograficzną w kraju, w tym kierunki migracji, dzięki czemu łatwiej będzie odpowiedzieć na bieżące potrzeby wielu grup społecznych. Udział w spisie powszechnym leży więc w interesie nas wszystkich, ponieważ jak głosi hasło tegorocznego badania – liczymy się dla Polski.

Pytania w spisie

Pytania zawarte w formularzu spisowym zebrane są w ośmiu blokach tematycznych. Dotyczą między innymi stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu oraz aktualnego miejsca zamieszkania. Niektóre pytania mają charakter dobrowolny, z możliwością zaznaczenia opcji „nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Co ważne, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 nie obejmuje danych dotyczących poglądów politycznych czy wielkości naszych dochodów.

To więcej niż obowiązek

To fakt, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Jednak chęć uczestnictwa w tym badaniu nie powinna wynikać z przepisów prawa, a ze świadomości korzystnego wpływu zgromadzonych danych na rozwój kraju i poszczególnych regionów. Warto pamiętać, że to wyraz obywatelskiej, patriotycznej postawy – właściwej współczesnym czasom.

Udział w spisie powszechnym jest bardzo prosty. Wraz z rozwojem e-administracji, Główny Urząd Statystyczny umożliwia samodzielne spisanie się przez formularz dostępny na stronie spis.gov.pl. Wypełnienie formularza zajmuje najwyżej kilka minut. Jego internetowa forma pozwoli statystyce publicznej na szybsze opracowanie wyników spisu, a także znacząco przyczyni się do ograniczenia kosztów organizacji spisu.

Spis z nagrodami

Każda pełnoletnia osoba, która spisze się za pośrednictwem formularza internetowego (dostępnego na stronie spis.gov.pl), może wziąć udział w loterii. Po zakończeniu spisu system wygeneruje unikatowy kod, który potrzebny jest do wzięcia udziału w loterii. Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. na stronie loteria.spis.gov.pl*.

Udział w loterii daje szansę na zdobycie nagród. W sześciu pierwszych losowaniach można wygrać karty przedpłacone o wartości 500 zł i 1000 zł. Nagrodami głównymi w losowaniu finałowym są samochody miejskie.

Losowania odbędą się w terminach: 07.05.2021, 21.05.2021, 08.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021 oraz 09.07.2021. Finałowe losowanie zaplanowane jest na 14.07.2021.

Raz zarejestrowany kod bierze udział we wszystkich kolejnych losowaniach, również w tym finałowym. Oznacza to, że im wcześniej spiszemy się przez Internet i zgłosimy swój unikatowy kod na stronie loterii, tym więcej mamy szans na wygraną!

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii można uzyskać, odwiedzając stronę loteria.spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię loterii: 22 871 99 21**.

Gwarancja bezpieczeństwa

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną anonimowość. Oznacza to, że podawane w spisie dane są w pełni bezpieczne.

Aktualne informacje o spisie powszechnym dostępne są na stronie spis.gov.pl oraz na profilach GUS w mediach społecznościowych.

W przypadku pytań lub braku możliwości udziału w samospisie internetowym prosimy o kontakt z infolinią: 22 279 99 99**.

* Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

** Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

