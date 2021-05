Hiszpania i czarter jachtu? Z Yachtic to możliwe!

Jachtem na Majorce

Majorka to jeden z najpopularniejszych kierunków jeśli chodzi o czarter jachtów. Wyspa oferuje rozrywki niemal dla każdego. Fani zwiedzania znajdą tam mnóstwo ciekawych miejsc do zobaczenia, jak np. Katedra w Palma de Mallorca (Katedra La Seu zaprojektowana przez Gaudiego), Castell de Bellver (zamek na wzgórzu z panoramą miasta), czy Royal Palace of La Almudaina (pałac rodziny królewskiej). Miłośnicy przygód mogą z kolei wybrać się na wycieczkę łódką do Drach Caves — jaskini z podziemnym jeziorem Martel. Zwolennicy opalania i krystalicznych wód pokochają cudowne plaże Majorki, np. wyjątkową Caló des Moro z turkusową wodą i malowniczym widokiem na wzgórza. Majorka słynie również z klubów i rozrywek dla imprezowiczów. Nocne życie z pewnością zachwyci młodzież oraz fanów klubów i koncertów.

Ibiza

Kolejny popularny kurort hiszpański i kolejne miejsce na jachtowej mapie Hiszpanii, gdzie życie tętni 24 godziny na dobę. Prócz oczywiście imprez, wyspa oferuje również wiele innych atrakcji. Np. spacer po pięknym, malowniczym, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Starym Mieście. Wzdłuż bulwarów tego pięknego miejsca, rozciąga się Marina Magna — świetnie wyposażona w prysznice, toalety, restauracje i wszelkie udogodnienia dla wynajmujących jachty. Polecamy Wam to miejsce!

Barcelona

Do popularniejszych destynacji na lądzie zdecydowanie można zaliczyć Barcelonę i port Olimpic. W tym mieście nie będziesz się nudzić. Słynna Barcelonetta, La Rambla, Sagrada Familia, stadion Camp Nou, Park Güell… To tylko kilka punktów obowiązkowych w trakcie pobytu w Barcelonie. A jeśli zapragniesz odpoczynku po zwiedzaniu, to zapraszamy na pokład jachtu do mariny, która znajduje się w samym centrum miasta. W każdej chwili możesz wsiąść i na chwilę oddalić się od brzegu, by podziwiać miasto z drugiej strony i złapać jak najwięcej hiszpańskich promieni słońca!

Jak zarezerwować jacht?

Zdecydowany na czarter jachtu? Hiszpania Cię nie zawiedzie! Niepowtarzalny klimat, gwarantowana upalna pogoda i pyszna kuchnia sprawią, że zapamiętasz ten wyjazd na zawsze! Skorzystaj z wyszukiwarki jachtów, zaznacz interesujący Cię rejon, wybierz idealną ofertę dla Ciebie i zarezerwuj jacht. Następny krok to wpłata zaliczki. Kilka dni przed, wpłacasz pozostałą kwotę i pobierasz Boardpass. Przez cały proces przeprowadzi Cię zautomatyzowany mailing, tak, byś o niczym nie zapomniał. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy, to zawsze możesz zadzwonić do organizatora, który odpowie na wszystkie Twoje pytania odnośnie czarteru.

Materiał Promocyjny