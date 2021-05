Ile kosztuje komunia? Lista wydatków

Ile kosztuje komunia w domu?

Koszt komunii w domu na pewno będzie niższy niż tej organizowanej w restauracji. Aktualnie nawet nie ma możliwości zorganizowania tam przyjęcia. Jedyną opcją jest zamówienie cateringu. Na wszelki wypadek warto przygotować domowy scenariusz, który pozwoli Ci sporo zaoszczędzić. Od czego zacząć?

Ważne jest przede wszystkim menu. Koniecznie trzeba podać dania na gorąco. W roli przystawki najlepiej sprawi się zupa – może to być tradycyjny rosół albo bardziej nowoczesna zupa krem (np. z pomidorów albo z białych warzyw). Następnie warto przygotować 2-3 rodzaje mięs do wyboru, aby każdy z gości mógł zdecydować się na to, co lubi najbardziej. Do tego najlepiej trzy rodzaje surówek oraz pieczone lub gotowane ziemniaki albo kluski śląskie. Na deser niezbędny jest tort komunijny oraz ciasta (około 200 g na osobę).

Z dań zimnych dobrze sprawdzą się różnego rodzaju sałatki (np. jarzynowa, gyros czy cezar), można także przygotować: roladki z tortilli, ciasto francuskie wypełnione różnymi farszami i kanapeczki.

Jeśli dania zimne i gorące zdecydujesz się przygotować w domu, to na same zakupy na 10 osób wydasz około 600 zł. Z kolei tort komunijny będzie kosztował około 500 zł, a ciasta z cukierni dodatkowe 200 zł. Łącznie więc na samo jedzenie wydasz 1 300 zł.

Warto jednak zadbać jeszcze o dekorację stołu. Jak udekorować stół na komunię? Wystarczy mieć biały obrus, kupić serwetki z motywem komunijnym, a na stole postawić wazony z białymi kwiatami. Miłym akcentem będą także podziękowania dla gości komunijnych. Mogą to być małe słoiczki miodu, magnesy ze zdjęciem dziecka czy ładnie udekorowane pierniki. Takie upominki (nawet z personalizacją) bez problemu zamówisz w internecie – koszt jednej sztuki wynosi od 2 do 5 złotych.

Jakie opłaty czekają nas w kościele?

Jeśli zastanawiasz się, ile kosztuje komunia, to musisz wziąć także pod uwagę opłaty, które należy uiścić w kościele. Oczywiście sam sakrament udzielany jest nieodpłatnie. Zwyczajowo jednak rodzice dzieci komunijnych ponoszą opłaty za: dekorację i sprzątanie kościoła, upominek dla księdza oraz prezenty dla katechetów. Wydatek na jedno dziecko nie przekracza przeważnie 100 zł.

Komunia Święta 2021 – ile kosztuje przyjęcie?

Jeśli gastronomia i przyjęcia okolicznościowe zostaną odmrożone, to trzeba również sprawdzić, jaki jest koszt komunii organizowanej w restauracji. Co prawda w wielu parafiach nie jest jeszcze znany ostateczny termin uroczystości, ale restauracje już zbierają chętnych na organizację przyjęć i udostępniają swoje oferty.

Ile kosztuje komunia w restauracji? Ogólne wydatki zależą w dużej mierze od liczby gości, bo to za talerzyk się płaci. W zależności od wybranego wariantu menu trzeba zapłacić od 80 do 150 zł za osobę, co przy 20 gościach daje łącznie od 1 600 do 3 000 zł.

Co wpływa na koszt przyjęcia komunijnego?

Na koszt komunii najbardziej wpływa liczba zaproszonych osób, bo to od tego zależy, ile jedzenia trzeba przygotować. Oczywiście przyjęcie będzie tańsze, jeśli jest organizowane w przydrożnym zajeździe niż w ekskluzywnej restauracji w hotelu.

Koszt przyjęcia zależy również od czasu jego trwania i liczby zamówionych dań. Jeśli decydujemy się tylko na dwudaniowy obiad i deser, to z pewnością zapłacimy mniej niż gdy chcemy zapewnić gościom jeszcze zimne przekąski i ciepłą kolację.

Koszt stroju komunijnego

Jak się ubrać na komunię? W dużej mierze zależy to od ustaleń rodziców i proboszcza. W niektórych parafiach wszystkie dzieci mają alby, natomiast w innych dziewczynki białe sukienki, a chłopcy garnitury.

Sukienka na komunię dla dziewczynki kosztuje od 150 do 400 zł. Dziewczynki często mają także wianuszki komunijne (50 zł) oraz rękawiczki (od 20 do 40 zł). Do tego trzeba jeszcze dokupić buty (białe lakierki) za mniej więcej 100 zł.

Z kolei garnitur dla chłopca to wydatek rzędu 200 zł. Do tego trzeba jeszcze dobrać koszulę i muszkę za kolejne 100 zł. Eleganckie buty będą kosztowały kolejne 100 zł.

Sukienki na komunię zazwyczaj są droższe niż alby. Koszt alby dla dziewczynki i dla chłopca jest podobny. Nowe modele kosztują od 100 do 200 zł, natomiast używane można kupić już za 50- 60 zł.

Zaproszenia na komunię, fryzury komunijne

Na liście komunijnych przygotowań warto uwzględnić również wizytę u fryzjera. Strzyżenie chłopięce kosztuje około 30 zł, natomiast skomplikowane fryzury komunijne dla dziewczynek są kilkukrotnie droższe. Za pofalowanie włosów albo upięcie koczka, który pozwoli na umocowanie wianków komunijnych trzeba zapłacić około 100 zł.

Niezbędne są również dewocjonalia na komunię. Świeca kosztuje około 30 zł, różaniec 40 zł, a książeczka do modlitwy 20 zł. W formie pamiątki można podarować dziecku złoty medalik kosztujący od 100 do 200 złotych. Pamiątkę komunijną jako obrazek dzieci dostają w kościele, więc nie trzeba tego kupować samemu.

Elegancko jest również wysłać lub wręczyć zaproszenia na komunię. W księgarniach czy sklepach papierniczych można kupić gotowe zaproszenia komunijne, a później wystarczy je tylko wypisać – danymi gości, dziecka, datą i miejscem uroczystości. Problem, jak wypisywać zaproszenia na komunię, sam się więc rozwiązuje, bo masz do dyspozycji gotowy wzór.

Jak zminimalizować koszt przyjęcia komunijnego?

Jeśli to, ile kosztuje komunia Cię przerasta, to warto zastanowić się nad tym, na czym można zaoszczędzić.

Gdy masz niewielką rodzinę i odpowiednio duże mieszkanie, to warto postawić na organizację przyjęcia w domu. Można poprosić koleżankę albo sąsiadkę, by dopilnowała obiadu podczas wizyty w kościele. Aby jednak mieć siłę na świętowanie z dzieckiem, ciasta można zamówić w cukierni. To relatywnie niewielki koszt.

Kolejnym pomysłem na obniżenie kosztów komunii jest kupno używanej alby. Dzieci szybko wyrastają z takich strojów, a są one zakładane zaledwie kilka razy. Warto więc popytać wśród znajomych albo poszukać w internecie ogłoszenia o sprzedaży komunijnego stroju.

Ważnym elementem uroczystości jest tort komunijny. Jednak taki z cukierni kosztuje zazwyczaj powyżej 500 zł. Warto jednak zorientować się, czy ktoś nie zna pani, która zajmuje się wypiekami w domu. Domowe torty zazwyczaj nie są droższe niż 200 zł, a smakiem czasami przerastają wyroby cukiernicze.

Często jest tak, że rodzice nie dają dziecku drogiego prezentu z okazji tego święta, bo to goście zastanawiają się, ile dać na komunię albo kupują bardziej wartościowe podarunki (np. dziadkowie lub rodzice chrzestni). Zamiast więc kupować coś dodatkowego można wykorzystać środki otrzymane od gości i już razem z dzieckiem kupić coś, o czym ono marzy.

Jeśli jednak chcemy podarować dziecku coś więcej niż tylko symboliczny prezent (taki bez problemu sfinansujemy z bieżących środków), to warto dobrze przemyśleć to, co planujemy kupić. Może być to laptop, hulajnoga elektryczna, tablet albo konsola do gier. Na każdy z tych gadżetów wystarczy nam szybka pożyczka online. Nim jednak zdecydujemy się skorzystać z takiego wsparcia, pamiętajmy o porównaniu dostępnych na rynku ofert i wybierzmy pożyczkę, która będzie pewna i bezpieczna np. w Aasa.

Podsumowując, przyjęcie dla 20 osób w restauracji (dania gorące, deser i zimna płyta) będzie kosztowało około 2 500 zł, tort z cukierni to dodatkowe 700 zł, nowy strój dla dziecka wyniesie około 600 zł, a dewocjonalia około 300 zł. Jeśli doliczymy jeszcze usługi animatorki, podarunki dla dziecka i zaproszenia na komunię, to wyjdzie dodatkowo jeszcze 500 zł. Komunia „na bogato” będzie więc kosztowała około 4 800 zł.

Jednak w tej oszczędniejszej wersji, gdzie przyjęcie urządzisz w domu (1 000 zł będą kosztowały same zakupy), postawisz na domowy tort (200 zł) oraz kupisz używany strój i dewocjonalia (200 zł), natomiast fryzurę dziecka wykonasz w domu, to łączne koszty komunii nie powinny przekroczyć 1 500 zł.

Materiał Promocyjny