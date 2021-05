5 pomysłów na śniadanie na słodko

1. Śniadanie w amerykańskim stylu – mini pancakes





Czy wiesz, że naleśniki są potrawą, którą znano już w starożytności? Amerykańskie mini pancakes znacznie różnią się wyglądem od wersji europejskiej – są mniejsze i grubsze. Każdy z pewnością zna charakterystyczny obrazek mininaleśniczków ułożonych w stos i polanych syropem klonowym. Niewiele natomiast różnią się składem. Podstawowe składniki to: mąka, cukier, jajko, mleko, olej do smażenia. Ponadto do amerykańskiego specjału dodaje się proszek do pieczenia, sodę lub drożdże, aby ciasto wyrosło i było pulchne.

Dobre rady:

Jeśli chcesz, aby Twoje mini pancakes były jeszcze bardziej puszyste, oddziel żółtko od białka i to ostatnie ubij na sztywną pianę, a następnie delikatnie wmieszaj do pozostałego ciasta. Ciasto na naleśniki jest szybkie i proste w przygotowaniu, ale wiadomo, że rankiem liczy się każda minuta. Możesz zatem przygotować je dzień wcześniej. Przechowuj ciasto w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku, a nie zepsuje się i nie straci swoich walorów smakowych. Marzysz o prawdziwie słodkim i kolorowym śniadaniu? Każdy placuszek udekoruj kremem Nutella® (około 15 g na porcję) i posyp świeżymi owocami!

2. Francuski akcent – tosty na słodko





Tosty kojarzą się raczej ze śniadaniem w wersji wytrawnej, przede wszystkim z szynką i serem, ewentualnie z dodatkiem warzyw. Tymczasem warto poeksperymentować i przygotować tosty na słodko – tak, jak lubią je jeść Francuzi. Pieczywo zanurz w jajku roztrzepanym z mlekiem (około 35 ml mleka na 1 jajko), a następnie obsmaż na rozgrzanej patelni. Podawaj od razu na ciepło. Możesz posypać je cynamonem, cukrem, posmarować ulubionym dżemem lub aksamitnym kremem Nutella®.

3. Słodki smak Rosji – syrniki





Istnieją liczne fajne przepisy na rosyjskie syrniki. Jeśli uwielbiasz słodkości, któryś z nich na pewno przypadnie Ci do gustu. Ale co to w ogóle jest? Otóż syrniki, tradycyjnie jedzone w Rosji na śniadanie, to placuszki przypominające nasze polskie racuchy. Przygotowuje się je z białego sera (stąd nazwa), mąki, jajka, cukru i szczypty soli. Jeśli masz ochotę, możesz dodać do ciasta jabłka, rodzynki lub orzechy. W Rosji syrniki często posypuje się cukrem pudrem i świeżymi malinami lub je np. z dodatkiem dżemu.

Dobre rady:

Chcąc zaoszczędzić czas, i to ciasto możesz przygotować dzień wcześniej. Pamiętaj o właściwym przechowywaniu. Zwykłą mąkę możesz zastąpić kaszą manną. Jeśli decydujesz się na mąkę, użyj jej tylko odrobinę (nie więcej niż 100 g na 500 g sera) – dzięki temu placki będą puszyste i delikatne. Udekoruj syrniki kremem Nutella® i świeżymi owocami.

4. Prawdziwie rzymskie śniadanie – omlet na słodko





Ile narodowości, tyle pomysłów na ten śniadaniowy specjał. Na przykład w Anglii omlet podaje się ze słonym serem i wędzonym łupaczem, we Włoszech masę miesza się z dużą ilością warzyw, w omlecie pochodzącym z Filipin nie może zabraknąć bakłażana. Z kolei za czasów Cesarstwa Rzymskiego omlet często serwowano na słodko. Popularny omlet biszkoptowy zwany jest również rzymskim. Jego przygotowanie jest bardzo proste i szybkie – zwłaszcza gdy zatrudnisz do pracy mikser! Ubij pianę z białek na sztywno i delikatnie połącz z żółtkami, mąką i szczyptą soli. Masę wylej na rozgrzaną patelnię i smaż na maśle z każdej strony pod przykryciem do zarumienienia.

Dobre rady:

Podawaj omlet od razu po przygotowaniu – kiedy wystygnie, straci pulchność. Do masy dodaj tylko odrobinę mąki, aby omlet nie stał się twardy. Omlet możesz przygotować również w piekarniku – wówczas nie musisz go obracać!

5. Marokańskie naleśniki – msemen





Rozpoczęliśmy temat naleśnikowym akcentem i tak też go zakończymy. Tym razem jednak będzie to pomysł na bardzo egzotyczne śniadanie, bo wprost z gorącego Maroka. Msemen to nazwa marokańskich naleśników wykonanych z ciasta drożdżowego. Tradycyjnie mają one kwadratowy kształt. Ich cechą charakterystyczną jest warstwowa struktura (podobnie jak w cieście francuskim).

Podstawowe składniki to mąka pszenna, semolina (inaczej mąka durum), drożdże, masło, cukier, sól, woda. W pierwszej kolejności połącz drożdże z wodą i cukrem, następnie przesiej mąkę do miski, wymieszaj z solą, semoliną i roztopionym masłem. Połącz wszystkie składniki, dokładnie wyrabiając ciasto. Podziel ciasto na kilka porcji i każdą z nich cienko rozwałkuj, formując kształt kwadratu. Smaż na patelni do zarumienienia z obu stron.

Dobre rady:

Jeśli chcesz uzyskać warstwową strukturę naleśników, po dokładnym rozwałkowaniu ciasta posmaruj jego wierzch odrobiną roztopionego masła, przesyp je mąką, ponownie złóż, rozwałkuj, posmaruj masłem, przesyp – i tak kilkakrotnie. Dzięki temu poszczególne warstwy ciasta nie skleją się całkowicie. Naleśniki możesz podać z kremem Nutella®, miodem lub dżemem i posypać np. świeżymi owocami lub orzechami.

