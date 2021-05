Kolczyki z kryształami Swarovskiego idealną ozdobą dla eleganckiej kobiety

Piękne, połyskujące kryształy Swarovskiego od lat rozbudzają wyobraźnię kobiet. Mienią się niczym diamenty i jednocześnie są wyjątkowo strojne. Odpowiednie szlify sprawiają, że kryształy świetnie zastępują kamenie szlachetne i stają się przykuwającym wzrok elementem kobiecej biżuterii. Jak nosić kryształy Swarovskiego? Dlaczego warto wybierać biżuterię nimi ozdobioną?

Dlaczego kryształy Swarovskiego są tak modne?

Kryształy Swarovskiego stały się modne już wiele lat temu. Gdy Swarovski opatentował elektryczną maszynę do szlifowania kryształów, spełnił swoją obietnicę o stworzeniu diamentów dostępnych dla wszystkich. Magii kryształów dały się oczarować liczne gwiazdy. Po wyroby czeskiego czeladnika sięgały gwiazdy takie jak Audrey Hepburn i Marylin Monroe, a w swoich projektach wykorzystywali je Coco Chanel, Paco Rabanne i Christian Dior.

Najsłynniejsi projektanci po kryształy sięgają do dziś. W ich blasku mienią się tak sławne osoby jak Jennifer Lopez czy Gwyneth Paltrow. Kryształowe kolczyki, ozdoby na sukniach ślubnych oraz inne elementy dekoracyjne stworzone przy użyciu kryształów Swarovskiego to znak ponadczasowej elegancji i prawdziwej klasy.

Na jaką biżuterię z kryształami Swarovskiego postawić?

Podczas wybierania biżuterii z kryształami Swarovskiego powinno się przede wszystkim zwrócić uwagę na oryginalność. Na stronach takich jak https://arande.pl/store/Kolczyki znajdzie się wyłącznie ozdoby, w których użyto prawdziwych kryształów marki Swarovski. Jedynie one mienią się blaskiem podobnym do diamentów, a ich trwałość jest wprost imponująca. Podrabiane kryształy szybko bledną, są podatne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Warto zawrócić uwagę na to, czy biżuteria jest wykonana z solidnego kruszcu. Kryształy Swarovskiego można łączyć niemalże z każdym metalem, jednak dla skóry przyjazne są jedynie wysokiej jakości stopy złota, srebra, platyny lub stali chirurgicznej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza biżuteria srebrna i złota z kryształami. Są to ozdoby trwałe, wykonane w taki sposób, by służyły niezawodnie przez lata.

Do czego nosić biżuterię z kryształami Swarovskiego?

Biżuteria z kryształami Swarovskiego jest znakomitym wyborem na co dzień i od święta. Strojne kolczyki z licznymi kryształami świetnie prezentują się w towarzystwie długiej, prostej sukni lub klasycznej małej czarnej. Niewielkie kolczyki z wkrętkami i niedużym kamieniem można natomiast nosić do pracy, łącząc je z elegancką bluzką i garniturem lub spódnicą ołówkową.

Bransoletka z kryształami Swarovskiego jest za to elegancką propozycją w dniu ślubu. Można dobrać ją do sukni ślubnej w dowolnym stylu, jednak najlepiej zaprezentuje się w towarzystwie kreacji odsłaniającej nadgarstki i nieposiadającej zbyt dużego dekoltu. Większy dekolt można natomiast ozdobić za pomocą strojnego naszyjnika, który może być jedyną, lecz wyjątkowo efektowną biżuterią panny młodej.

Materiał Promocyjny