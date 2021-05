Trampki – idealne buty na sezon wiosenno-letni

Uniwersalne i wygodne buty na ciepłe miesiące

Trampki to buty, które sprawdzają się w bardzo wielu sytuacjach, przez co uznawane są za jedne z najbardziej uniwersalnych modeli niezbędnych w każdej szafie. Można w nich wybrać się na wiosenny spacer po parku, długie zakupy w galerii handlowej, weekendowe spotkanie z przyjaciółmi w barze, a nawet do pracy, jeśli tylko nie obowiązuje tam dress code o innych zasadach. Swoją uniwersalność trampki zawdzięczają wygodzie użytkowania i prostej budowie, która pasuje do różnego rodzaju odzieży.

Przez fakt, że trampki wykonane są z tkaniny przepuszczającej powietrze, są to odpowiednie buty na ciepłe miesiące roku. Nie wszystkie pełne modele obuwia sprawdzają się podczas letnich upałów, właśnie przez swoją ograniczoną zdolność cyrkulacji powietrza wewnątrz. Tkanina trampek jest w stanie zapewnić komfort termiczny i pełną wygodę nawet podczas wzmożonej aktywności fizycznej.

Z czym nosić trampki?

Najczęściej trampki zestawia się ze spodniami. Mogą to być modele z długą nogawką sięgającą aż do obuwia, jednak równie dobrze buty te będą wyglądać z krótkimi szortami lub spodenkami midi. Jedyny błąd w stylizacji, którego należy się wystrzegać, to łączenie spodni o długości określanej jako midi z wysokimi trampkami sięgającymi do kostki albo nawet lekko ponad nią. Takie zestawienie wizualnie skróci nogi, a wraz z nimi całą sylwetkę, przez co może ona wyglądać na bardziej masywną. Znacznie lepszym pomysłem jest zestawienie wysokich trampków z szortami, a spodenek dłuższych z butami o niskiej cholewce.

Nieco mniej popularnym, aczkolwiek wcale nie mniej modnym i ciekawym zestawieniem, jest połączenie trampek z sukienką lub spódnicą. I w tym przypadku dobrze jest wystrzegać się zestawienia długości midi z wysokimi cholewkami butów. Najbardziej dziewczęco z sukienką prezentują się trampki białe lub w innym jasnym kolorze. Takie odcienie to dobry wybór dla pań o masywnej sylwetce, które obawiają się wyboru butów na płaskiej podeszwie. Jasna barwa butów wizualnie może nawet wysmuklić łydki.

Jakie trampki są modne w tym sezonie?

Klasyką wśród damskiego obuwia, która nie traci zainteresowania pomimo upływającego czasu, są trampki w białym kolorze. Biel należy do odcieni uniwersalnych, które pasują do większości kolorów, przez co można z powodzeniem założyć ją do większości posiadanych ubrań. Jedynym niewielkim minusem białych trampek jest fakt, że biała tkanina szybko się brudzi, a nawet drobne zabrudzenia mogą być na niej bardzo widoczne. Jeśli ma się więc tendencję do brudzenia obuwia, lepszym wyborem mogą okazać się trampki czarne, które również zaliczane są do klasycznych modeli niewychodzących z mody.

W tym sezonie wiosenno-letnim nowością stały się trampki wsuwane, które, w przeciwieństwie do modeli tradycyjnych, nie posiadają sznurówek. Inne ciekawe propozycje, na które można napotkać się w sklepie CCC, to między innymi trampki w żywych i odważnych kolorach. Podczas letnich miesięcy śmiałe akcenty kolorystyczne są jak najbardziej mile widziane w świecie mody. Dostępne modele trampek w CCC zobaczyć można w sklepie internetowym lub salonach stacjonarnych dostępnych we wszystkich większych miastach Polski.

