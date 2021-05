Spożywanie alkoholu przez polskich biznesmenów. Niepokojące statystyki o alkoholizmie

Nowy poziom alkoholizmu - HFA

Niekwestionowanie rośnie liczba wyżej wykształconych alkoholików. Wśród nich między innymi czołowe miejsce zajmuje warszawska śmietanka biznesowa. Stabilna pozycja społeczna pozwala bezkrytycznie okłamywać zarówno otoczenie, jak i samych siebie - a rosnąca presja otoczenia, problemy, stres i przyspieszające tempo życia dodatkowo pogarszają sprawę. Co więcej, takim osobom znacznie łatwiej jest dostać alkohol - i to naprawdę dobrej jakości.

Alkoholik wysokofunkcjonujący. Niedostrzegany mały-wielki problem

O alkoholikach wysokofunkcjonujących (HFA) słyszy się coraz więcej, jednak problem ten nadal utrzymuje tendencję wzrostową. Alkoholik o nienagannym statusie społecznym cieszy się uznaniem otoczenia, a dzięki wysokiemu stanowisku - nie wzbudza żadnych podejrzeń. Wydaje się, że jego życie jest poukładane - ma rodzinę, dom, pieniądze.

Po alkohol sięga przy najróżniejszych okazjach, niezależnie od towarzystwa. W domu potrzebuje się odstresować przy dobrym whisky, a po pracy opija sukcesy - lub zapija porażki. HFA często sam nie zdaje sobie sprawy, kiedy przekroczył cienką linię między piciem okazjonalnym a alkoholizmem - bo przecież okazja znajdzie się zawsze.

Alkoholik stereotypowy nijak nie przystaje do współczesnego obrazu alkoholika wysokofunkcjonującego - dlatego problem ten tak często jest bagatelizowany. Częste sięganie po kieliszek niemalże wpisany jest w nowoczesny styl życia HFA. Upijanie się mocnymi i drogimi trunkami to powtarzalny schemat każdej delegacji czy kolacji służbowej, czemu dodatkowo sprzyjają niemałe zarobki.

Alkoholizm u HFA - przebieg choroby

Przebieg uzależnienia u alkoholika wysokofunkcjonującego nie odbiega od przyjętych przez terapeutów norm. W początkowej fazie bardzo ciężko zdiagnozować uzależnienie, ponieważ dopiero po dłuższym czasie pojawia się fizyczna potrzeba wypijania większych ilości. Etap ten, co prawda, powinien wzbudzać podejrzenia, jednak w praktyce rzadko się tak dzieje. To właśnie wtedy racjonalizacja działa najsilniej.

Z czasem potrzeba sięgania po alkohol staje się coraz trudniejsza do zbagatelizowania. Tak właśnie powstaje uzależnienie. Pełnoobjawowy rozwój alkoholizmu skutkuje coraz częstszymi i dłuższymi ciągami alkoholowymi - z coraz krótszymi okresami zupełnej abstynencji. Pijane pójście do pracy przestaje być czymś nie do pomyślenia, a podpite alter ego z czasem zastępuje normalną dotychczasową osobowość.

Zdiagnozowanie faktycznego alkoholizmu może być - i bardzo często rzeczywiście jest - bardzo trudne. W przypadku alkoholików wysokofunkcjonujących zwyczajnie nie chce się mówić o problemie, zamiata się go pod dywan. Nierzadko nawet najbliższe otoczenie uzależnionego pomaga mu usprawiedliwiać rzeczywisty problem, tłumacząc go chociażby stresującym życiem zawodowym czy polską kulturą picia. W przypadku zarówno alkoholizmu, jak i każdego innego uzależnienia, czas odgrywa bardzo ważną rolę, a klapki na oczach jedynie odwlekają leczenie w czasie.









Wszechobecny w korporacyjnym świecie pracoholizm również stanowi ogromną przeszkodę w zdiagnozowaniu choroby. Tym łatwiej jest usprawiedliwić zaglądanie do kieliszka i odwrócić wzrok, gdy pieniądze regularnie pojawiają się na koncie.

Opijanie sukcesów, zapijanie porażek

Sukces to zwycięstwo. Zwycięstwo trzeba opić. Porażka to problem, a problemy się zapija. Statystyki również są niepokojące. Badania amerykańskiego Narodowego Instytutu ds. Alkoholizmu stawiają sprawę w nowym świetle. W USA aż 20% wszystkich osób borykających się z uzależnieniem od alkoholu to właśnie alkoholicy wysokofunkcjonujący – czyli wspomniani HFA.

W Polsce nadal ciężko o dokładne badania na tak wąski temat, jednak z całą pewnością można posiłkować się wynikami zaczerpniętymi z badań Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Statystyki się nie oszuka. W roku 2011 aż 18% pracowników warszawskich korporacji codziennie spożywało napoje alkoholowe, a 40% - kilka razy w tygodniu. Takie wyniki to już problem - tym większy, że temat wysokofunkcjonujących alkoholików nadal skrupulatnie zamiata się pod dywan.

Biznesmen z piersiówką? Objawy alkoholizmu wśród wysokofunkcjonujących

Przebieg alkoholizmu w każdym przypadku jest niejako zbliżony i choć HFA dzielnie zaprzeczają krążącym wokół nałogu stereotypom, problem nadal jest dostrzegalny - zwłaszcza, gdy wiadomo gdzie szukać. Co ciekawe, stereotypowym alkoholikom o niskich dochodach znacznie szybciej udzieli się konieczną pomoc - ponieważ nie ukrywają swojego problemu. W przypadku pracowników korporacji, lekarzy czy prawników sytuacja wygląda odwrotnie. Ich choroba rozwija się w cieniu, by z czasem wyniszczyć wszystko, na co pracowali latami.









Wysokofunkcjonujący biznesmeni nie oszukują wyłącznie najbliższych. Najłatwiej wychodzi im oszukiwanie samych siebie i uciekanie przed problemem. Ciężko im utożsamić się ze stereotypem alkoholika, więc uznają, że problem ich nie dotyczy. Ciekawy wydaje się również mechanizm stwarzania pozorów, zwłaszcza w przypadku kontaktów na tle towarzyskim czy zawodowym. Co więcej, pracownicze delegacje czy spotkania nierzadko paradoksalnie ułatwiają sprawę. Kultura picia niejako narzuca, by na stole pojawił się alkohol.

Podczas spotkania łatwo się napić, by nie wzbudzać podejrzeń. W domu rodzinnym również nie jest o wiele trudniej. Chowanie pustych butelek po alkoholu z czasem wchodzi w krew.

Nałóg jak z piosenki - pojawia się i znika

Wspomniane pojawianie się i znikanie, to w przypadku alkoholizmu nic innego, jak przerwy w piciu. Nie świadczą one jednak o braku problemu. Alkoholicy, zwłaszcza ci, dla których kluczowym jest zachowanie pozorów, odczuwają ogromną potrzebę, by przekonać wszystkich, że problem ich nie dotyczy. W ten sposób przekonują również samych siebie. Kilkutygodniowa czy nawet kilkumiesięczna przerwa od alkoholu zwykle wystarczy, by uśpić czujność. Alkoholizm to jednak nałóg, który (gdy nieleczony) z czasem zawsze wraca.

Jak leczyć alkoholizm wysokofunkcjonujący?

Alkoholizm wysokofunkcjonujący paradoksalnie leczy się trudniej. Mimo funduszy i możliwości korzystania z ofert najlepszej jakości placówek specjalizujących się w walce z uzależnieniem, większość HFA ze swojego przywileju nie korzysta. Wymaga to postawienia najważniejszego pierwszego kroku, jakim jest przyznanie się - przed sobą - do problemu.

Gdy jednak alkoholik dostrzeże swój problem, warto rozejrzeć się, za renomowanym profesjonalnym ośrodkiem, który zajmie się kompleksowym działaniem na wielu płaszczyznach.

Alkoholicy wysokofunkcjonujący statystycznie znacznie rzadziej zasięgają pomocy darmowych ośrodków leczenia alkoholizmu oferujących terapie grupowe. Terapia wymaga nierzadko zindywidualizowanego podejścia i skupienia na pacjencie, by dotrzeć do sedna problemu.











