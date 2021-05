Centrowanie koła – wszystko, co na ten temat warto wiedzieć

Centrowanie koła – cenne rady

Zanim ktokolwiek zabierze się za centrowanie koła, powinien spuścić powietrze z opon, a następnie użyć narzędzia na kształt litery „L”. Ważne jest, aby też sprawdzić, czy koło nie ma żadnych wygięć lub na przykład połamanych szprych. Sprawdzić trzeba również łożyska piast, czy nie mają luzów. Kolejną ważną radą jest to, aby do każdego otworu na szprychy wpuścić kroplę oleju.

Centrowanie koła góra-dół

W celu sprawdzenia, czy koło ma centrę, trzeba umieścić prowadnicę w najwyższym punkcie na zewnętrznej krawędzi obręczy. Poprawić tę wysokość można poprzez równomierne dokręcenie zarówno lewej, jak i prawej szprychy. Jeśli na przykład okaże się, że bicie jest do dołu, będzie trzeba poluzować szprychy w danym punkcie. Może okazać się, że bicie do góry będzie występowało na długości czterech szprych. Wówczas należy dokręcić każdą z tych szprych 1 obrotu, a później jeszcze dokręcić dwie środkowe szprychy 1 obrotu. W razie potrzeby, gdyby okazało się, że nadal jest problem, czynność będzie trzeba powtórzyć.

Centrowanie koła na boki

Centrowanie koła na boki jest równie proste. Należy prowadnicę umieścić blisko ścianki bocznej obręczy i po prostu uważnie sprawdzać, gdzie uderza. Rozwiązanie tego problemu polega na dokręceniu szprychy prowadzącej do przeciwległego kołnierza piasty. Poza tym trzeba też poluzować szprychę prowadzącą do kołnierza piasty w punkcie, w którym pojawia się bicie. Centrowanie w tym przypadku po prostu polega na luzowaniu lub dokręcaniu szprychy o 1 obrotu. Po wykonaniu tej czynności należy dokładnie sprawdzić, czy jest już dobrze, czy może czynność tę trzeba raz jeszcze powtórzyć.

Centrowanie koła nie jest skomplikowaną czynnością. Jednak jeśli nie zrobi się tego dokładnie i w odpowiedni sposób, problem pozostanie. Należy pamiętać o tym, że koła roweru mają wpływ na bezpieczeństwo rowerzysty. Trzeba w związku z tym zwrócić uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół, aby każde z tych kół działało poprawnie. Dlatego czasem lepiej zgłosić się do serwisu rowerowego, aby fachowcy sprawdzili rower, ocenili stan kół i wykonali tę czynność tak, jak powinno się to zrobić. To niewątpliwie wpłynie na komfort jazdy i bezpieczeństwo. Szukając serwisu najlepiej wybrać ten, który ma szeroką ofertę usług i doświadczenie.

