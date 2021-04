Hulajnoga elektryczna, czyli skuteczna odpowiedź na korki w mieście

Hulajnoga elektryczna, czyli rozwiązanie warte uwagi





Zakorkowane ulice oraz tłok w komunikacji miejskiej sprawiły, że pojawiło się zapotrzebowanie na pojazd, który nie tylko będzie gwarantować szybki i zarazem bezpieczny przejazd przez miasto, ale również będzie na tyle kompaktowy, że jego transport będzie wystarczająco wygodny dla użytkownika. W ten sposób narodziła się hulajnoga elektryczna. W przeciwieństwie do jazdy zwykłą hulajnogą lub rowerem, poruszanie się pojazdem wyposażonym w silnik elektryczny nie wymaga dodatkowej energii. Ta z pozoru prozaiczna zaleta sprawiła, że wiele osób zaczęło postrzegać hulajnogi elektryczne jako dobrą alternatywę dla dotychczasowych środków transportu. Na ich popularyzację miała również wpływ niespotykana do tej pory kompaktowość. Złożona hulajnoga elektryczna zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu tymczasowe przechowanie jej po przyjeździe do pracy nie stanowi większego problemu. Dodatkowo przewożenie tego typu pojazdu w bagażniku samochodu albo w komunikacji miejskiej jest dużo wygodniejsze niż transport roweru, co spowodowane jest możliwością jej łatwego złożenia. Podróżowanie hulajnogą elektryczną jest również dużo bardziej wygodne w porównaniu do np. desek elektrycznych, ponieważ duże koła oraz grube opony sprawiają, że wszelkiego rodzaju nierówności nie są z reguły odczuwalne.

Kwestie prawne





Duże zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi sprawiło, że niektóre przepisy musiały zostać poddane stosownej nowelizacji. Obecna ustawa przewiduje, że pojazdy tego typu powinny poruszać się po jezdni jedynie w sytuacji, kiedy ograniczenie prędkości jest nie większe niż 30 km/h. W przeciwnym razie prowadzący powinien korzystać ze ścieżki rowerowej, a w przypadku jej braku - z chodnika. Dzięki temu hulajnogi elektryczne wydają się być stosunkowo bezpieczne, ponieważ ich użytkownik nie jest narażony na ewentualne potrącenie przez szybko przemieszczający się samochód. Warto dodać, że w przypadku rowerów, poruszanie się po chodniku jest dozwolone jedynie w określonych sytuacjach, a w większości przypadków cykliści są zobligowani do korzystania z jezdni ze względu na większe limity prędkościowe.

Hulajnogi elektryczne Xiaomi, czyli pojazdy dla każdego





Firma Xiaomi z impetem weszła na polski rynek, a jej obecna oferta posiada wiele zróżnicowanych produktów. Nasza uwaga powinna się jednak skupić głównie na modelach hulajnóg elektrycznych, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród klientów marki. W portfolio producenta znajdują się takie konstrukcje jak hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Xiaomi Mi Electric Scooter M365 1s oraz Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Essential. Każdy z wymienionych modeli charakteryzuje się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanej jakości. Pojazdy posiadają nowoczesne systemy hamowania, które obejmują zarówno przednią jak i tylną oś, co wpływa na zwiększenie się bezpieczeństwa jazdy. Produkty firmy Xiaomi posiadają również ciekawe rozwiązanie w postaci opon pneumatycznych. Zastosowanie takich komponentów pozwala na komfortową jazdę nie tylko po gładkich drogach rowerowych, ale również po kostce brukowej oraz trasach nieutwardzonych. Zróżnicowanie cenowe poszczególnych produktów ma wpływa na ich indywidualne osiągi. W zależności od modelu, hulajnogi elektryczne Xiaomi mogą pochwalić się zasięgiem wynoszącym od 20 km do aż 45 km oraz prędkością maksymalną wynosząca 25 km/h.

Kiedy warto zainteresować się zakupem hulajnogi elektrycznej?





Hulajnoga elektryczna jest produktem przeznaczonym głównie do użytkowania w mieście. Świetnie sprawdzi się jako pojazd służący do przemieszczania się na linii miejsce zamieszkania-praca. Dzięki coraz lepszym parametrom, hulajnogi elektryczne pozwalają na pokonywanie większych odległości, co skutkuje rzadszą koniecznością ładowania pojazdu. Dopuszczenie hulajnóg elektrycznych do poruszania się po chodniku miejskim sprawiło, że mogą okazać się świetnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na szybkiej i bezpiecznej podróży do miejsca pracy przy jednoczesnym zachowaniu jak największego komfortu przejazdu.

Materiał Promocyjny