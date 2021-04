Co wyróżnia materac hybrydowy?

Materac hybrydowy - materac do zadań specjalnych





Materac hybrydowy to idealne połączenie najbardziej zaawansowanych na rynku rozwiązań dla snu. Składa się z wysokiej jakości materiałów, które pozwalają na zwiększenie odczuwalnego komfortu snu, a dodatkowo przyczyniają się do nadania mu właściwości prozdrowotnych umożliwiających uzyskanie statusu wyrobu medycznego. Materace hybrydowe polecane są zarówno singlom, jak i osobom śpiącym we dwoje, niezależnie od wieku. Sprawdzą się w sypialni osób doświadczających problemów z kręgosłupem, jak i szczególnie dbających o profilaktykę zdrowotną. Przyjrzyjmy się, jakich cech możemy spodziewać się po materacu hybrydowym.

Cecha wyjątkowa materaca hybrydowego





Najważniejszym wyróżnikiem materaca hybrydowego jest to, że łączy on w sobie komponenty zazwyczaj wykorzystywane do tworzenia materaców pianowych lub sprężynowych. Jego bazę stanowi zatem wkład sprężynowy o najwyższej gęstości, który obłożony jest pianami dodatkowo wpływającymi na właściwości całego podłoża.

Dobry materac hybrydowy, taki jak np. SleepMed Hybrid Premium, jest polecany dla każdej osoby, która oczekuje najwyższego wsparcia punktowego i swobody ruchu w trakcie snu. Zastosowanie innowacyjnych systemów sprężynowych typu multi zapewnia optymalną sprężystość i niespotykaną w innych rodzajach materacy elastyczność punktową. We wspomnianym materacu SleepMed zastosowano aż 3 różne rodzaje pian, w tym wysokoelastyczną i FlexiFoam oraz opatentowaną termoelastyczną VitaRest. W konsekwencji materac ten nie tylko łagodzi bóle pleców, ale również umożliwia sprawny przepływ krwi i zmniejsza ryzyko pojawienia się odleżyn u osób obłożnie chorych. Materace SleepMed są wzorcowym przykładem hybrydowego podłoża do spania, jednak na rynku dostępnych jest kilka innych godnych uwagi pozycji (m.in. również marki Hilding).

Hybrydowe podłoże w Twojej walce z bólem





Zdaniem specjalistów, większość dolegliwości bólowych kręgosłupa i karku powodowanych jest spaniem na nieodpowiednio dobranym podłożu i przyjmowaniem nieprawidłowej pozycji w czasie wypoczynku. Materace hybrydowe skutecznie nas przed tym chronią. W jaki sposób?

Wewnątrz wkładu materaca hybrydowego wysokiej jakości znajdują się sprężyny kieszeniowe typu multipocket, które odznaczają się znacznie większą elastycznością, niż tradycyjne sprężyny. Dzięki temu, potrafią maksymalnie zredukować nacisk ciężaru ciała na powierzchnię materaca, co przekłada się na przyjmowanie przez nas fizjologicznej pozycji, naturalnej dla naszego kręgosłupa. W przypadku leżenia na plecach jest to kształt przypominający literę S - w takim ułożeniu mięśnie mogą w pełni się zregenerować, a przestrzenie między kręgami wypełnić płynem maziowym. Obłożenie sprężyn pianą o wysokiej gęstości o właściwościach memory, takich jak np. Serene zastosowana w Curem.Zip SleepMed By Hilding, pozwala na uzyskanie wrażenia przyjemnego otulenia w trakcie snu. To błogie doświadczenie potęgowane jest dodatkowymi blatami pian wysokoelastycznych, których zadaniem jest optymalne podtrzymanie całego ciała.

W efekcie z mięśni osoby leżącej na materacu hybrydowym usuwane jest napięcie, układ szkieletowo-kostny nie ulega uciskom, podobnie jak i krwionośny. Sen na takim materacu jest głęboki, w pełni regenerujący i dotleniający. Obecnie materace hybrydowe są najczęściej polecanymi podłożami przez fizjoterapeutów i ortopedów. Sprawdź na własną rękę, dlaczego.

Materiał Promocyjny