Materac sprężynowy czy piankowy? Jak dobrać odpowiedni rodzaj materaca do spania?

Materac piankowy - właściwości

Materace piankowe możemy podzielić na zbudowane z pianki termoelastycznej, wysokoelastycznej, poliuretanowej i lateksowej.



Wypełnienie termoelastyczne cechuje się dokładnym dopasowaniem, ponieważ ten rodzaj pianki zawsze wraca do swojej wyjściowej formy. Ta odmiana wypełnienia reaguje na temperaturę ludzkiego ciała, oddziałuje na jego nacisk i pobudza krążenie krwi. Pianka wysokoelastyczna natomiast przeznaczona jest dla osób, które wolą twardszy rodzaj podparcia. Budowa takiej pianki jest gęsta i charakteryzuje się dużą cyrkulacją powietrza, co zapobiega gromadzeniu się roztoczy i innych zanieczyszczeń w materacu. Właściwości, jakie posiada taki materac, są zbliżone do cech materaca sprężynowego, ale jest on bardziej odporny na odkształcenia. Materac Hilding Rumba wykonany jest z dwóch rodzajów pianki, termoelastycznej i wysokoelastycznej, co sprawia że ma właściwości ortopedyczne i rehabilitacyjne. Pianka wysokoelastyczna zabezpiecza ciało przed zapadaniem się, a termoelastyczna reaguje na ciepłotę ciała, dopasowując się do jego kształtów, zmniejszając napięcie mięśni i powodując regenerację.



Materace poliuretanowe mają syntetyczny wkład piankowy, są bardzo wytrzymałe, a dzięki jednolitej strukturze gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną. W materacu lateksowym pianka wykonana jest z naturalnego mleczka kauczukowego, które jest antyalergiczne, jak również bardzo elastyczne, higieniczne i wytrzymałe. Jest on dobrym rozwiązaniem dla alergików, małych dzieci i niemowląt.





Materac sprężynowy - główne cechy

Materace sprężynowe mogą mieć sprężyny bonellowe, wypełnienia kieszeniowe oraz wypełnienie multipocket. Sprężyny bonellowe są odporne na odkształcenia, ich opór rośnie w miarę wzrostu siły nacisku na sprężyny, w związku z tym są dobrym rozwiązaniem dla osób o większej wadze. Są produktem elastycznym, wytrzymałym i stosunkowo komfortowym, a do ich zalet należy zaliczyć przystępną cenę.



Wypełnienia kieszeniowe w materacach sprężynowych to niezależnie działające sprężyny umieszczone w materiałowych kieszonkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracują one niezależnie, materac jest stabilniejszy. Nie ma też efektu falowania, który powstaje w trakcie modyfikacji pozycji ciała jednej z osób, w przypadku gdy materac przeznaczony jest dla pary. Materac Hilding Pasodoble posiada wkład zbudowany ze sprężyn kieszeniowych, dodatkowo posiada warstwę zbudowaną z maty kokosowej, co zwiększa jego twardość, drugi podkład z Sizalu, naturalnego włókna z agawy, dodatkowo zwiększa stabilność materaca. Jego solidna konstrukcja umożliwia osobom z nadwagą oraz z wadami kręgosłupa profilaktykę wad postawy. Jeśli rozmiar sypialni na to pozwala, warto zdecydować się na nieco większy materac 160x200, im większy materac, tym wyżej ocenia się komfort snu.



Najbardziej komfortowe materace sprężynowe, to materace typu multipocket, konstrukcja wkładów jest podobna, jak w przypadku materacy kieszeniowych, ale ilość sprężyn na metr kwadratowy jest znacznie większa. Dzięki temu podłoże ma jeszcze lepszą elastyczność, co bezpośrednio przekłada się na jakość snu, im więcej sprężyn tym komfort wypoczynku jest wyższy. Dopasowany stopień twardości wpływa na punktową giętkość materaca, co umożliwia bardzo zdrowe podparcie ciała. Zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że materace tego typu są bardzo ciche i nie wydają żadnych odgłosów.





Materac hybrydowy - alternatywa dla niezdecydowanych

Dobrą propozycją dla osób niemogących się zdecydować czy wybrać materac piankowy, czy sprężynowy jest wybór materaca hybrydowego. Jest on połączeniem zalet sprężyn typu multipocket z zastosowaniem pianki termoelastycznej i wysokoelastycznej. Materac do spania tego rodzaju jest optymalnym wyborem, na rynku nie ma lepszego i bardziej komfortowego produktu. Materac Hilding Dance to materac zbudowany z 7-strefowego systemu sprężyn o wysokości 15 centymetrów. Optymalny komfort zapewnia wysokoelastyczna pianka HR oraz lekko ochładzająca pianka Flo Fom, jest to doskonała propozycja dla par z dużą różnicą wagową.



Nie warto lekceważyć decyzji o wyborze materaca, ponieważ przekłada się on bezpośrednio na jakość naszego snu, a w rezultacie zdrowia.

Materiał Promocyjny