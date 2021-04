Minecraft, a klocki Lego - o zmianie sposobów na spędzanie wolnego czasu

Jak obecnie spędzamy czas wolny?





Szybki postęp technologiczny w ciągu ostatniego dziesięciolecia oraz od ponad roku panująca pandemia dała się we znaki względem spędzania czasu wolnego. Obecnie, kiedy nie ma gdzie się ruszyć, konieczne jest znalezienie dla siebie form rozrywki skupiających się głównie na spędzeniu czasu w domu. W związku z tym ludzie spędzają ogrom czasu przed telewizorem czy ekranem telefonu oraz rozwijają swoje umiejętności przed komputerem lub konsolą, grając w różne gry online ze swoimi znajomymi. Pomimo rozwoju postępu technologicznego nie można mówić o tym, że jest to zmiana na gorsze. Wszelaka komunikacja przez Internet i spędzanie czasu w formie cyfrowej to udogodnienie dla osób, które dzielą setki kilometrów, a chcą wspólnie spędzić czas (nawet razem obejrzeć serial za pomocą różnych aplikacji umożliwiających udostępnianie dla wielu osób jednocześnie plików wideo od tego samego momentu nagrania).

Jest pewien sposób spędzania czasu, który znany jest od lat, a który obecnie rozwija się coraz bardziej dzięki większemu popytowi - chodzi tutaj o gry planszowe. Spędzanie godzin w świetlicy szkolnej, grając w Grzybobranie czy Chińczyka, obecnie może zmienić się na wieczorne rozgrywki ze znajomymi w Monopoly, Jumanji i inne planszówki, zarówno te koncentrujące się na rywalizacji, jak i te skupione głównie na edukacji. Miłe spędzenie czasu, niezależnie od wieku. Możecie być pewni, że odkopując swoje stare gry planszowe, będziecie w stanie zainteresować kolejne pokolenie, które może w ten sam sposób będzie chciało spędzać swój czas wolny.

Warto zwrócić uwagę również na to, że fizyczne zabawki wciąż są w modzie i nie zostały odsunięte na dalszy plan przy erze smartfonów, tabletów czy komputerów i konsol. Wciąż można ujrzeć w sklepach ogrom samochodzików i lalek, a dzieci pomimo np. spędzania dziesiątek godzin w popularnej grze Minecraft (polegającej na budowaniu, zbieraniu surowców i walce o przetrwanie) nie mają większych problemów, by odsunąć się od ekranu komputera i zasiąść do tradycyjnych klocków, próbując zbudować kolejne wielkie konstrukcje. Szczególnie ważnym i rozwijającym postępem dzisiejszej formy klocków jest fakt, że są one modyfikowane do tego stopnia, że można zamontować do swoich prac części ruchome, dzięki którym rozwija się analityczne myślenie oraz ocenianie swoich konstrukcji pod kątem robotyki. Jest to szansa na rozwój zainteresowań na przyszłość.

Jak to było kiedyś?





Kiedyś nie było tak szerokiego dostępu do produktów, które umożliwiały edukację i zabawę jednocześnie. Ograniczone dostępy artykułów w sklepach powodowały, że trzeba było tworzyć zabawy na własną rękę. Poza pluszakami i tradycyjnymi klockami jeszcze kilkanaście/kilkadziesiąt lat temu można było szczycić się zdobytą na bazarku podróbką konsoli do gier Pegasus. Przy tak ograniczonym rynku nie było rywalizacji na podwórku o posiadane zabawki, gdyż to nie był problem umówić się na wspólne granie przy jednej konsoli u któregokolwiek ze znajomych, który akurat dany automat do gier posiadał.

Mimo wszystko takie podróbki konsol to tylko jeden z zalążków tego, przy czym spędzało się czas lekko ponad dekadę temu (i jeszcze dalej). Jedną z popularniejszych form spędzania czasu w czasach PRL i nie tylko to gra w kulki (inaczej w Polsce nazywane marmurki). Była to gra, która nie wymagała wielkich zasad, a najważniejszą rzeczą w rozgrywce to był czas wspólnie spędzony ze znajomymi. Podstawowe zasady gry w kulki polegały na tym, że wygrywał ten, kto trafi swoją kuleczką do dołka, kto zbije przeciwnika lub stanie najbliżej krawężnika. Zwycięzca zgarniał kulki swoich przeciwników, mając ich po pewnym czasie całą kolekcję na mieszkaniu (a część z nich bardzo ładnie prezentowała się pod kątem wizualnym).

Kolejnym sposobem na spędzanie czasu ze znajomymi małym kosztem było granie w gumę. Mimo iż gra ta nie jest już aż tak popularna, to wciąż w niektórych miejscach można zobaczyć młodzież spędzającą tak czas wolny. Mimo iż to typowe gry dla dziewczyn, to również niektórzy chłopcy również chcieli popisać się swoimi umiejętnościami, a największym plusem tej zabawy był fakt, że nie potrzeba do niej dużej przestrzeni, dzięki czemu było do idealne spędzenie czasu zarówno po szkole na podwórku, jak i w trakcie przerwy na szkolnym korytarzu. Jedną z najpopularniejszych zasad rozgrywania gry w gumę było przeskoczenie konkretnego układu 10 figur z gumą do skakania zawieszoną na poziomie kostek. Po przeskoczeniu całej kombinacji guma była podnoszona do poziomu kolan i konieczne było przejście kolejnego układu.

Dobry czas zabawy





Jak widać, sposób spędzania czasu się zmienia, aczkolwiek kilka aspektów pozostaje wspólnych, albo bardzo do siebie zbliżonych. Z pewnością kiedyś więcej czasu dzieci realizowały swoje zainteresowania na świeżym powietrzu, niż siedząc w domach, ale nie mieliśmy aż takich możliwości na rozwój i poznawanie świata, jak to jest dostępne teraz. Każdy czas ma swoje plusy i minusy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, by wraz z okresem swojego dzieciństwa, wziąć w dorosłe życie same miłe wspomnienia.

