Piekarnik parowy - jedz zdrowo i dokładnie tak, jak lubisz

Piekarniki parowe są coraz popularniejsze. Oferuje je większość wiodących producentów sprzętów AGD, a osoby poszukujące nowych urządzeń do kuchni bacznie przyglądają się piekarnikom z funkcją pieczenia na parze. Czy warto wybrać taki piekarnik? Jaka jest zasada jego działania? Dowiedz się więcej na temat piekarników parowych.

Jak działa piekarnik parowy?





Piekarnik parowy działa podobnie do zwykłych sprzętów do pieczenia. Użytkownik ustawia go tak samo jak tradycyjny piekarnik, korzystając z podobnych funkcji i programów. Różnice w działaniu są związane z wykorzystaniem generatora pary, który tworzy obieg wymuszony i wtłacza parę do wnętrza. Para jest rozprowadzana po całej komorze, sprawiając, że potrawy pieką się szybciej, są wilgotniejsze i smaczniejsze. Generator zapobiega wysuszaniu mięs, warzyw oraz słodkich wypieków i dodatkowo zatrzymuje w każdej potrawie o wiele więcej witamin.

Piekarnik parowy czy tradycyjny - który wybrać?





Wybór pomiędzy piekarnikiem parowym a tradycyjnym jest kluczowy dla osób, którym zależy na zdrowym gotowaniu i zachowaniu maksimum wartości odżywczych w każdej potrawie. Piekarnik parowy jest droższy, jednak oferuje możliwość pieczenia na zasadach podobnych jak w parowarze. Dania są jednocześnie zdrowe, smaczne i chrupiące. Użytkownik nie musi modyfikować przepisów, z których korzysta. Wystarczy, że doprawi ulubioną pieczeń, rybę czy zapiekankę jak zawsze, a następnie przygotuje ją w piekarniku parowym.

Na taki piekarnik warto zdecydować się w każdej sytuacji, ale zwłaszcza w przypadku, gdy któryś z domowników jest na diecie ubogosodowej lub innej, wymagającej szczególnej dbałości o jakość codziennego menu. Jednak każdy, kto chce przygotowywać zdrowe i pyszne posiłki znajdzie dla niego wiele zastosowań.

Przydatne funkcje w piekarniku parowym





W piekarniku parowym powinno się zwrócić uwagę przede wszystkim na funkcje i programy: możliwość ustawienia poziomu pary, która umożliwia przyrządzanie różnorodnych potraw. Dodatkowo warto stawiać na urządzenia, które posiadają system drenażu, ułatwiający i upraszczający przepływ wody i pary. Ciekawą funkcją jest na przykład Cook4 wykorzystana w piekarniku parowym Whirlpool. Dzięki niej, możemy piec aż 4 potrawy jednocześnie, bez ryzyka wymieszania się ich zapachów i smaków, co znacznie ułatwia przygotowywanie posiłków dla wielu domowników lub na spotkanie ze znajomymi.

Przy wyborze piekarnika istotne jest także bezpieczeństwo, czyli potrójna lub podwójna szybą, chroniącą przed poparzeniem, a także funkcja blokady drzwi piekarnika przed dziećmi. Przydatne są także opcje samooczyszczania, na przykład za pomocą hydrolizy. Praktycznym wyborem są również urządzenia z ekranem i funkcją inteligentnego sterowania oraz książką kucharską dostępną w aplikacji, przygotowanej przez producenta, z której możemy skorzystać, gdy nie mamy pomysłu na posiłek.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze piekarnika z funkcją pary?





Wybierając piekarnik, warto zwrócić uwagę na wysoką klasę energetyczną, co wiąże się z mniejszym wykorzystaniem prądu. Dodatkowo warto przyjrzeć się prowadnicom do blach - dobrym wyborem są praktyczne modele teleskopowe, które poprawiają komfort użytkowania piekarnika. Na koniec można przyjrzeć się ogólnej stylistyce wybranego piekarnika parowego. Powinien pasować do stylu kuchni, wybranych mebli i innych sprzętów AGD. Ważne jest też upewnienie się, czy dany model może być montowany pod płytą do gotowania lub w słupku w zależności od wybranego układu sprzętów i szafek.

Materiał Promocyjny