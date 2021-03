Porcelana – jak o nią dbać, aby służyła przez lata?

Wytrzymałość porcelany

Porcelana to wyjątkowy i szlachetny materiał. Wyroby, które z niej powstają, są lekkie i wytrzymałe. Na te cechy wpływa wysoka jakość naturalnych surowców, a także złożony proces wytwarzania. Istotną częścią produkcji jest trzykrotne wypalanie. Wysoka temperatura w piecu utrwala zarówno kształt, jak i dekoracje umieszczone na porcelanie, dzięki czemu produkt końcowy jest mniej podatny na urazy. Dodatkowo, wypalenie gwarantuje odporność na zabrudzenia i osiadanie mikroustrojów, a także zapobiega powstawaniu pęknięć włoskowatych oraz nieestetycznych odbarwień. Kilkuetapowy proces produkcji jest stosowany w Polskich Fabrykach Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” SA. Należy do nich marka Chodzież istniejąca blisko 170 lat, która specjalizuje się w tworzeniu funkcjonalnych, klasycznych produktów. Utożsamiana jest z domowym ciepłem oraz tradycją.

Sposoby mycia porcelany

Częstym dylematem jest kwestia mycia zastawy stołowej. Dobrze jest oczyszczać ją w misce napełnionej wodą zakwaszoną sokiem z cytryny, wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. W ten sposób zmniejszamy ryzyko ścierania się dekoracji. Należy jednak uważać, aby nie uszkodzić jej podczas mycia i nie dopuścić do powstania mikropęknięć szkliwa. Mitem jest, że porcelany nie możemy umieścić w zmywarce. Nie zaleca się tego w przypadku wyrobów z naszkliwnymi dekoracjami czy też malowanych wysokokaratowym złotem. Biała klasyczna porcelana bez zdobień oraz ta z dekoracją wszkliwną nadaje się Kolekcja Maria Teresa Biała, Chodzież do czyszczenia mechanicznego. Jeżeli nie mamy pewności czy zastawę można myć w zmywarce, warto przyglądać się informacjom zamieszczonym przez producenta na opakowaniach czy stemplu spodnim.

Kolekcja Maria Teresa Biała, Chodzież

Chodzież to przykład marki, której większość porcelanowych kolekcji posiada certyfikat odporności termicznej, dzięki czemu mogą być myte w zmywarkach, a także używane w kuchenkach mikrofalowych. Przykładem jest kolekcja Kamelia Biała o wyjątkowo smukłym i jednocześnie eleganckim kształcie. Równie odporny na mycie mechaniczne jest zdobiony delikatnym reliefem fason Maria Teresa, który doskonale sprawdzi się na co dzień, jak i podczas bardziej uroczystych spotkań przy rodzinnym stole.

Należy jednak pamiętać, że porcelana jest bardzo delikatnym materiałem, dlatego mimo wszystko zaleca się używanie lekkich programów i detergentów myjących oraz rozważne układanie zastawy w zmywarce tak, aby poszczególne elementy nie stykały się ze sobą i nie rysowały powierzchni.

Przechowywanie

Bardzo istotną kwestią jest przechowywanie porcelany w bezpiecznym miejscu. Zastawa będzie prezentować się najlepiej w przeszklonej witrynie czy kredensie. W ten sposób można ją efektywnie wyeksponować, a jednocześnie zabezpieczyć przed osadzaniem się kurzu oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Doskonałym dopełnieniem rodzinnych zastaw stołowych może być obecny na polskim rynku od kilkudziesięciu lat fason Iwona.

Niewątpliwie, przekazywanie pamiątek rodzinnych w postaci długowiecznej porcelany jest istotną częścią polskiej tradycji. To także doskonały sposób na podtrzymywanie więzi rodzinnych, dlatego warto Kolekcja Iwona Złota Linia, Chodzież trzymać w odpowiednim miejscu, gdzie będzie bezpieczna. Jeżeli przez dłuższy czas zastawa nie będzie używana, warto przełożyć jej elementy ręcznikiem papierowym lub serwetami, aby dodatkowo je zabezpieczyć.

Kolekcja Iwona Złota Linia, Chodzież

Drugie życie

Stary zestaw wyjęty z kredensu babci również może odzyskać swój blask. Nawet jeśli przez dłuższy czas nikt o niego nie dbał, istnieją sposoby, aby przywrócić mu dawną świetność. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i ciepłej wody. Taki roztwór należy zostawić na powierzchni przez około 15 minut, a porcelana powinna odzyskać swój pierwotny kolor. W przypadku małych odbarwień, zastawę wystarczy przetrzeć ściereczką zanurzoną w takim roztworze. Podobnie działa wata zamoczona w wybielaczu. Jej zastosowanie powinno przywrócić talerzom i filiżankom mleczną biel. Pęknięty wazon można zabezpieczyć od wewnątrz gęstym syropem z cukru i pozostawić na dobę, aby później spróbować wlać do niego zimną wodę. Jeśli nie będzie przeciekał, wystarczy już tylko pamiętać, aby nie myć go ciepłą wodą. W przypadku wyszczerbienia fragmentu uszka czy dekoracji, przydatny może okazać się klej do porcelany.

Błędy pielęgnacyjne

Istnieje kilka zasad, do których warto się stosować, niezależnie od rodzaju porcelany. Lepiej nie narażać jej na duże wahania temperatur, czyli nie wkładać talerzy prosto z lodówki do mikrofalówki czy piekarnika, ponieważ może to skutkować pęknięciami. Kolekcje dekorowane złotem lub platyną, nie powinny być używane w kuchenkach mikrofalowych czy zmywarkach. Podczas mycia należy wystrzegać się zmywaków i szorstkich gąbek, aby nie naruszyć delikatnej dekoracji. Porcelanowe dzieła sztuki są niezwykle trwałe i czas nie stanowi dla nich zagrożenia, dlatego warto dbać o nie tak, aby móc cieszyć się nimi przez lata. Przy odpowiedniej pielęgnacji, ulubione zestawy przez długi czas będą stanowiły jedną z najpiękniejszych ozdób w naszych domach.

Materiał Promocyjny