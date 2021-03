Zadbaj o swój zdrowy sen - jak dobrać materac i poduszkę?

Jest co najmniej kilka rzeczy, które mogą nam pomóc pozbyć się problemów ze snem. Gdy udajemy się do krainy Morfeusza - w naszym ciele dzieje się wiele. Bardzo istotne jest, aby nasz mózg wszedł w fazę REM, ponieważ to właśnie ona jest kluczowym punktem regeneracji. Gdy trwa - nasz umysł rozwiązuje problemy, a układ nerwowy odpoczywa. Jeśli nie dostarczymy swojemu organizmowi odpowiedniej ilości snu - może mieć to naprawdę opłakane skutki. Jak dobrać odpowiednie materac i poduszkę, aby zapewniały zdrowy i komfortowy sen? Marka SleepMed przynosi dogodne rozwiązanie.

Coś gorszego, niż zmęczenie - czyli złe skutki niewyspania





Sen jest jedną z najważniejszych potrzeb ludzkiego organizmu. Wszelkie niedobory w tym obszarze mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji - nie tylko tych długoterminowych. Zacznijmy jednak od tego, jaki wpływ na nas ma jednorazowe niewyspanie. Gdy od czasu do czasu śpimy kiepsko, nie dzieje się jeszcze nic takiego. Jesteśmy senni w ciągu dnia i możemy mieć lekkie problemy z koncentracją i zapamiętywaniem. Im większe jest jednak natężenie słabo przespanych nocy - tym bardziej pogłębiają się te objawy. Jeśli regularnie się nie wysypiamy, nasz układ nerwowy zaczyna ulegać powolnej degradacji. Będziemy mieli coraz większe problemy ze skupieniem, zapamiętywaniem i łączeniem faktów oraz wyciąganiem wniosków.

Innymi słowy - dużo trudniej będzie nam się myśleć. Będziemy również mniej wydajnie pracować. Do tego dochodzi drażliwość i szczególna podatność na różnego rodzaju manipulacje. W skrajnych przypadkach długotrwały brak fazy REM może doprowadzić nawet do śmierci.

Materac i poduszka - jak zadbać o to, aby sen faktycznie nam służył?





Na jakość snu wpływa wiele czynników. W dużej ilości przypadków źródłem problemów ze snem jest także nieprawidłowa pozycja podczas snu, z powodu której rano możemy budzić się z bólem pleców, barków czy szyi. Bóle mogą również powodować źle dobrane do naszych potrzeb poduszka i materac. Na takie dolegliwości odpowiada marka SleepMed, która posiada szeroką ofertę bardzo dobrych jakościowo materacy i poduszek.

Zaczynając jednak od początku - poduszki stanowią podstawową podporę dla naszej głowy. Muszą one posiadać odpowiednią wysokość i twardość, aby odcinek szyjny kręgosłupa pozostawał w linii prostej z odcinkiem piersiowym. Tylko dzięki temu mięśnie szyi rozluźnią się, a układ nerwowy będzie mógł się zregenerować.

Jeśli zaś chodzi o materace - najważniejsza jest twardość. Dla każdej osoby jednak optymalny jej stopień będzie nieco inny. W związku z tym warto zastanowić się nad materacem regulowanym - innowacyjną propozycją marki SleepMed. Jej autorzy w najdrobniejszych szczegółach dopracowali technologię, dzięki której możemy regulować ilość warstw i przez to bezpośrednio dobrać sobie odpowiednią twardość materaca. Firma SleepMed oferuje także matę kokosową, która położona na materacu dodatkowo usztywni i zabezpieczy go przed uszkodzeniami. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasze ciało - kręgosłup, mięśnie i stawy - zregenerują się w trakcie nocnego odpoczynku. Materace SleepMed z łatwością zamówimy przez Internet, co w dobie pandemii jest dodatkowym atutem. Już nie musimy się bać, że zamówiony materac będzie zbyt miękki bądź zbyt twardy - dzięki technologii regulacji, sami mamy na to wpływ.

Co jeszcze może nam pomóc pozbyć się problemów ze snem? Praktyczne porady





Gdy zadbamy już o swoją poduszkę i materac - warto zastanowić się nad innymi kwestiami. Przykładowo ograniczyć kontakt z urządzeniami elektronicznymi, które emitują światło niebieskie na co najmniej dwie godziny przed snem. Ów światło pobudza bowiem nasze fale mózgowe, które potrzebują stosunkowo dużo czasu na “uspokojenie się”.

Warto również przewietrzyć pomieszczenie, w którym śpimy i zadbać o to, aby temperatura w nim nie przekraczała 20 stopni Celsjusza (optymalnie ok. 16). Pozwoli to na szybkie zaśnięcie i wysoką jakość snu. Jeśli dalej mamy problemy z zasypianiem - możemy wypić filiżankę melisy, lawendy czy kubek ciepłego mleka. Dzięki nim nasze krążenie zwolni, a mięśnie się rozluźnią.

Dobry sen w optymalnych ilościach pozwala cieszyć się większą ilością energii i lepszym samopoczuciem każdego dnia. Żeby go osiągnąć, wbrew pozorom nie potrzeba aż tak wiele. Wystarczy porządna poduszka i materac, takie jak w firmie SleepMed, a już zauważymy ogromną różnicę. Dodajmy do tego stworzenie odpowiednich warunków i relaks przed pójściem do łóżka, a mamy przepis na to, jak całkowicie odmienić swoje życie. Wbrew pozorom - ilość i jakość snu ma ogromny wpływ na to, jak zachowujemy się i czujemy w ciągu dnia.

Materiał Promocyjny