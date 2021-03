Najmodniejsze zapachy na wiosnę

Jakich perfum używać na wiosnę?

Tej wiosny, warto ponownie wypróbować zapachy kojarzące się z przebudzeniem przyrody – piękne białe kwiaty, orzeźwiające cytrusy i soczyste owoce. Wywołują one skojarzenia ze świeżością oraz dodają pozytywnej energii, jednocześnie świetnie podkreślając urok i wyrazistość motywów roślinnych zawartych w wielu wiosennych kreacjach. Wielu producentów decyduje się postawić na zapachy naturalne, odchodząc od tworzenia perfum typu gourmand. Coraz większą wagę przywiązuje się także do tego, by używane przez nas perfumy były przyjazne dla środowiska, wykonane w sposób ekologiczny, ze składników pochodzących ze zrównoważonych upraw, bez wykorzystania testów na zwierzętach.

Wśród wiosennych, pachnących kwiatami perfum nieodmiennie króluje róża, kojarzona z kobiecością w różnych odsłonach. Znajdziemy zatem mieszanki przywodzące na myśl uwodzicielski urok, dziewczęce piękno oraz świeżość. Do popularnych składników zaliczyć możemy jaśmin, bergamotkę, irys, drzewo sandałowe, czarną porzeczkę, wanilię, cedr, paczulę oraz kwiaty pomarańczy.

Niezwykle modne pozostają także zapachy orientalne, nieco ciężkie, różnorodne oraz intrygujące. W modzie utrzymuje się także stosunkowo nowa koncepcja dodawania do kobiecych perfum typowo męskich zapachów, takich jak piżmo.

Intrygującą nowość stanowi koncepcja dodawania do perfum zapachów warzywnych, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia. Dziś, w dobie inspiracji naturą idea ta przyciąga coraz większe rzesze zwolenników i prawdopodobnie zobaczymy ją jeszcze w wielu nowościach.

Gdzie kupić najlepsze perfumy?

Perfumy znanych producentów znajdziemy w większości popularnych drogerii. Dzięki zakończeniu ogólnokrajowego lockdownu, w niektórych sklepach stacjonarnych mamy nawet możliwość sprawdzenia zapachu przed dokonaniem zakupu. Gdzie jednak czekają na nas najlepsze ceny i promocje? W dobie rywalizacji galerii handlowych ze sklepami internetowymi, warto rozejrzeć się, co mają do zaoferowania te drugie. W internecie łatwo trafić na przeceny, szczególnie, jeśli wiemy jak należy ich szukać. W drogeriach takich jak Sephora kod rabatowy może przynieść nam szczególne korzyści. Jednak niemal wszystkie miejsca w internecie oferują specjalne zniżki dla osób znających specjalne hasło. Przykładowo w Elnino parfum kod rabatowy także pozwoli nam zakupić perfumy w rekordowo niskich cenach.

Materiał Promocyjny