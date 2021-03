Co podarować w prezencie seniorowi?

Okrągła rocznica





Sześćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień. To nie byle jaka okazja. Bo przecież zbliża się emerytura, można sobie pozwolić na odpoczynek, sił jeszcze nie brakuje, a obowiązków jakby mniej. Taką uroczystość trzeba odpowiednio uczcić. Stąd też prezent na 60 urodziny powinien być oryginalny i osobisty, a przynajmniej nie być sztampowy.

Niezapomniany prezent





W końcu chodzi o to, by solenizant nas dobrze zapamiętał. Prezentem na 60 urodziny dla taty będzie sprawdzona butelka alkoholu z najwyższej półki albo wysokiej jakości zestaw kieliszków. To zawsze się sprawdza. Takie upominki warto jednak nieco urozmaicić, dodać do nich indywidualny pierwiastek. Pomyśl o tym, by wyżej wymienione podarunki umieścić w specjalnej skrzynce, na której znajdzie się personalizowany grawer. Wyobraź sobie, że właśnie do takiej personalizowanej skrzyneczki pakujesz ekskluzywne wino albo świetną whisky i tym sposobem masz załatwiony prezent na 60 urodziny dla mężczyzny. Jeśli szukasz upominku dla kochanej rodzicielki, to również zestaw kieliszków do wina nadaje się pod grawer. W ten sposób uzyskasz personalizowany prezent na 60 urodziny dla mamy.

Jak zaskoczyć bliską osobę?





Prawda jest taka, że każdy ma swój pomysł na podarunek, ale wiadomo, że ekskluzywny prezent na 60 urodziny dla mężczyzny musi być zindywidualizowany i pasować do osoby, którą chcemy nim obdarować. Jak tego dokonać? Skórzany portfel z wygrawerowanym imieniem to doskonały pomysł na okrągłą rocznicę urodzin. To piękna rzecz, która nie tylko cieszy oko, ale również jest niezwykle praktyczna. Rozważ również kupno spinek do mankietów, które też będą posiadały inicjały naszego solenizanta. To rewelacyjny pomysł na ekskluzywny prezent na 60 urodziny.

Postaw na zaskoczenie





Jeśli jeszcze zastanawiasz się, jaki prezent kupić na 60 urodziny, zastanów się nad innymi propozycjami. Jeśli masz do czynienia z osobą, która produkuje domowe nalewki i lubi nimi częstować gości, podaruj jej karafkę w komplecie z kieliszkami. A może to osoba, która uwielbia sen? W takim razie przyda jej się zdecydowanie poduszka z haftem. Z kolei, gdy bliska Ci osoba jest zawołanym majsterkowiczem, wtedy na pewno przyda jej się wielofunkcyjne narzędzie typu multitool.

