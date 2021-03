Jakie materaca do spania wybierają Polacy? Co wpływa na dobór akcesoriów do sypialni?

Materace do spania - zdrowe i wygodne





Dokonał się olbrzymi postęp. Niewygodne kanapy i leżanki są już od dość dawna zastępowane przez materace do spania, które pozostają w zasięgu portfeli zwykłych Polaków, ale przede wszystkim dbają o ich zdrowie i często spełniają nawet standardy materacy medycznych. W najnowszej historii tego zagadnienia szczególnie odznacza się szwedzka firma Hilding Anders - to producent obecny na rynku światowym niemalże od wieku, wielokrotnie nagradzany, oferujący najlepszy standard wyposażenia sypialni w bardzo przystępnych cenach.

Zwykle wybieramy materac do snu zgodnie ze zwykłymi kryteriami - stosunek jakości do ceny. Hilding potrafił zaproponować najwyższą jakość, która jest osiągalna dla naszych budżetów domowych.

Chyba w pierwszym rzędzie sięgamy po materace oparte na konstrukcjach piankowych. To nowe generacje pianek, które powstały w specjalistycznych laboratoriach, nie odkształcają się, reagują na temperaturę ciała i zapewniają pełną higieniczność. Konstrukcje piankowe bardzo często łączone są hybrydowo w materacach korzystających ze sprężyn. Ale znów, nie są to znane jeszcze sprzed dziesięciu lat sprężyny, które wydają nieprzyjemny dźwięk przy zmianie pozycji podczas snu, które po jakimś czasie "zapamiętują kształt" i obniżają swoje pierwotne wartości użytkowe. Obecnie materace sprężynowe zawierają znacznie więcej o wiele mniejszych sprężynek (np. technologia multipocket) umieszczonych w osobnych kieszeniach (materace kieszeniowe), co powoduje znaczną poprawę współczynnika nacisku punktowego na powierzchni leżyska, który jest kluczowy dla komfortu przebywania na materacu.

Najlepsze poduszki do spania





Jeśli już zaopatrzyliśmy się w odpowiedni materac, to pora na poduszki do spania. Dobra poduszka układa naszą głowę wygodnie, zapewnia jej odpowiednie podparcie (bardziej twarde lub miękkie, kto co lubi), dba o odcinek szyjny kręgosłupa, jest higieniczna. Potem jeszcze tylko właściwa kołdra i pościel i możemy liczyć na znaczną poprawę naszej jakości życia, gdyż dobry, zdrowy sen ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Ale wróćmy do poduszek. Tu przestrzegamy kilku zasad: wygoda, dobre ułożenie głowy, higieniczność, trwałość, komfort snu. Zasady te tak samo dobrze zrealizuje tradycyjna poduszka puchowa, jak i poduszka z pianki czy też lateksowa. Zwykle jest tak, że użycie nowego rodzaju pianek znacznie poprawia higieniczność poduszki (zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów), lecz naturalna poduszka z pierza w żadnym razie nie powinna być przez nas pomijana przy wyborze.

Akcesorium do sypialni, jakim jest poduszka, nie może być produktem zakupionym przypadkowo. Przypadkowo zakupiona poduszka używana przez lata powoduje zniekształcenia odcinka szyjnego kręgosłupa i ból głowy po obudzeniu się. Celem pozostaje natomiast wygoda ułożenia głowy, która stanowi pomoc w zasypianiu, a także jest najlepszym zabezpieczeniem dla całego kręgosłupa.

Jeżeli myślimy o zakupie dobrego materaca lub poduszki, to wybierzmy najlepszy sklep z materacami, w którym wyposażymy naszą sypialnię.

Materiał Promocyjny