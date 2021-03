Jak wybrać smartfon i smartwatch?

Przeczytaj nasz poniższy artykuł, a dowiesz się, czym warto jest się kierować, dokonując wyboru tych sprzętów.

Wybieramy smartfon - na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiedniego telefonu nie jest łatwym zadaniem. Do wyboru mamy mnóstwo modeli różniących się wyglądem, wymiarami oraz parametrami. Przeglądając smartfony w RTV Euro AGD lub też w innych sklepach, możemy zauważyć, że tym, co rozróżnia poszczególne modele jest przede wszystkim system operacyjny.

Jak się okazuje, ma on ogromne znaczenie. Obecnie najczęściej spotykamy urządzenia obsługiwane przez Android oraz iOS. Jest to o tyle ważne, że nie wszystkie aplikacje będą kompatybilne z obsługiwanym systemem. W tej chwili najwięcej programów działa na telefonach z Androidem, choć iOS stara się nie pozostawać w tyle. Pojawia się coraz więcej aplikacji, z których korzystanie jest możliwe na obu tych oprogramowaniach.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, jest ekran telefonu, a dokładnie jego rozmiar, rozdzielczość oraz rodzaj. Dobór odpowiedniego ekranu gwarantuje najwyższą jakość wyświetlanej grafiki, a także szybką reakcję na dotyk. W sklepach znajdziemy ekrany takie jak: AMOLED, LCD oraz IPS. Każdy z nich ma swoich zwolenników i przeciwników, dlatego też ich wybór jest kwestią indywidualnych preferencji.

Nowoczesne smartfony odróżniają się od tych sprzed kilku lat, bardzo dobrymi aparatami. Jest to jeden z głównych parametrów, które wielu z nas bierze pod uwagę. Nic w tym dziwnego, gdyż niewielki telefon jest w stanie zastąpić porządny aparat fotograficzny, dzięki czemu, będziemy mogli zatrzymać na dłużej pewne chwile i wydarzenia. Obecnie telefony wyposażone są w co najmniej dwa aparaty- tylny, mający od 16 do 64 MPix oraz przedni, przeznaczony do selfie, oferujący nieco niższą jakość.

Aby wybrać najlepszy model dla siebie, dobrze jest zapoznać się ze szczegółową specyfikacją każdego z modeli, które bierzemy pod uwagę. Pomocny może być ranking smartfonów w RTV Euro AGD, w którym znajdziemy najpopularniejsze modele.

Jak wybrać smartwatch?

Jak już wspominaliśmy, smartwatche są już niezbędnym gadżetem dla wielu nas. Te niewielkie urządzenia kryją w sobie mnóstwo możliwości i funkcji. Aby jednak zakupić odpowiedni model, dobrze jest wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

Smartwatche w RTV Euro AGD możemy znaleźć w różnych wariantach. Różnią się one pomiędzy sobą przede wszystkim pod względem wizualnym – znajdziemy wersje okrągłe oraz prostokątne. Te pierwsze do złudzenia przypominają tradycyjne zegarki, stanowić więc mogą dodatek do każdej stylizacji. Drugi rodzaj z kolei, charakteryzuje się lepszym wykorzystaniem przestrzeni dostępnej na wyświetlaczu. Większość z nich ma przekątną mieszczącą się w zakresie 1,2-1,5 cala, dlatego też każdy może dobrać rozmiar do swoich potrzeb.

Decydując się na zakup smartwatcha, zapewne chcemy, by pełnił on jak najwięcej funkcji. Jak każdy zegarek, poda nam aktualną datę i godzinę, jednak to dopiero początek jego możliwości. Sprzęty oferowane przez popularnych producentów mogą pełnić następujące funkcje:

Odbieranie połączeń, które może być pomocne wtedy, kiedy mamy ograniczony dostęp do telefonu- możemy odrzucić lub odebrać połączenie przez nasz smartwatch.

Odbieranie powiadomień i wiadomości- smartwatch umożliwia odczytanie SMS-a lub maila, a także odpisanie na wiadomości dzięki klawiaturze ekranowej lub funkcji rozpoznawania mowy.

Kalendarz, w który możemy wpisać wszystkie zaplanowane wydarzenia,

Funkcje sportowe – znajdziemy takie rodzaje zegarków, które rejestrują nasza aktywność sportową poprzez liczenie kroków oraz spalanych kalorii, mierzenie pulsu, rejestrowanie parametrów snu.

Sterowanie aparatem – smartwatch może zastąpić nam samowyzwalacz w aparacie telefonu.

Warto więc przed zakupem zapoznać się z dokładnym opisem wszelkich zastosowań, by wybrać model, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom.

Jakie akcesoria warto zakupić?

W sklepach znajdziemy szeroki wybór akcesoriów, zarówno dla smartfonów, jak i do smartwatchów. Do telefonu z pewnością przyda się dobry zestaw słuchawkowy, który umożliwi prowadzenie rozmów np. podczas jazdy samochodem. Niezbędny może być także uchwyt do auta. Warto także zadbać o jego bezpieczeństwo poprzez zakup folii ochronnej – dzięki niej ekran może przetrwać nawet niebezpieczne upadki. Gdy chcemy nieco odmienić wygląd naszego smartfona, dobrym pomysłem może być zakup obudowy na telefon. Do naszego smartwatcha dobrze jest zakupić folię ochronną, przez co zabezpieczymy wyświetlacz przed uszkodzeniami.

Materiał Promocyjny