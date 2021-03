Soundbar: co to jest, dla kogo i jaki model wybrać?

Czym jest soundbar?





Soundbar to urządzenie składające się z kilku niewielkich głośników – może być ich dwa, trzy, pięć czy nawet dziewięć. Są one ukryte w listwie z drewna lub plastiku. Soundbar ma kształt belki, którą można umieścić przed telewizorem, na szafce RTV, lub też zawiesić na ścianie – pod lub nad telewizorem.

Soundbar łączy się z telewizorem zaledwie jednym kablem. Nie zabiera więc dużo przestrzeni, nie wiąże się z dodatkową „kablozą” w mieszkaniu, a jednak jest w stanie zapewnić dobry, czysty dźwięk, dużo lepszy niż ten oferowany przez telewizory.

Dla kogo przeznaczone jest to urządzenie?





Soundbar to więc nic innego jak zestaw audio, który jednak jest o wiele bardziej „kompaktowy” niż zestawy głośnikowe, jakie możemy znaleźć w systemach kina domowego. Z tego powodu jest to rozwiązanie idealne dla osób, które cenią sobie wysokiej jakości wrażenia słuchowe i nie zadowala ich płaski dźwięk wydobywający się z głośników telewizora, a jednak mają zbyt mało miejsca w mieszkaniu, by zapewnić sobie zestaw kina domowego. Lub też po prostu nie chcą, zniesmaczeni ilością kabli i dodatkowego sprzętu zagracającego przestrzeń.

Innym powodem, dla którego urządzenie to jest wybierane przez wielu użytkowników, jest cena – soundbary są wyraźnie tańsze, niż zestawy kina domowego. W przypadku droższych modeli zaś potrafią one w pewnym stopniu zasymulować wrażenie dźwięku przestrzennego.

Różnica między soundbarem a soundbase





Przeglądając oferty soundbarów, możemy natrafić na jeszcze jedno określenie: soundbase. Różnica między soundbase a zwykłym soundbarem jest widoczna na pierwszy rzut oka: to pierwsze urządzenie jest masywniejsze, mające 40 lub więcej centymetrów głębokości. Ze względu na swoje gabaryty możemy telewizor postawić bezpośrednio na nim. Soundbase jest też sprzętem bardziej zaawansowanym, oferującym lepszy dźwięk i mocniejsze subwoofery. Przy takim urządzeniu zewnętrzny głośnik niskotonowy nie będzie nam potrzebny.

Wybieramy soundbar: liczba kanałów





Najważniejsza rzecz przy wyborze soundbara to liczba oferowanych przez niego kanałów. Podstawowa wartość, 2.0, dostępna w najtańszych modelach, to zwykłe dwa głośniki umieszczone po przeciwnych stronach listwy, które nie dają zbyt dobrych efektów. W przypadku soundbara 2.1. mamy już do czynienia z wbudowanym subwooferem, dzięki czemu odczujemy znacznie lepiej niższe tony. Możemy też pokusić się o model z subwooferem zewnętrznym, który będzie efektywniejszy, lecz mniej estetyczny (i będzie zabierał więcej miejsca w pokoju).

Standardy 3.1, 5.1 i 7.1 to odpowiednio zestawy trzy, pięcio i siedmiogłośnikowe, dające oczywiście coraz lepszą jakość. Najbardziej zaawansowane modele, zaopatrzone w technologię Dolby Atmos, są w stanie imitować dźwięk przestrzenny poprzez kierowanie części głośników w górę – w ten sposób dźwięk odbija się od sufitu i zdaje się nas „otaczać”. Takie modele oznaczane są np. jako 5.1.2. lub 7.1.2.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze soundbara?





Kompatybilność. Przed zakupem soundbara koniecznie trzeba dowiedzieć się, czy będzie on kompatybilny z dekoderami dźwięku w telewizorze.

Pasmo przenoszenia. Im szerszy zakres, tym lepiej. Standard to pasmo od 20 do 20000 Hz.

Technologia dźwięku. Oprócz wspomnianego Dolby Atmos, które jest rozwiązaniem stosowanym w topowych modelach soundbarów, warto zwrócić uwagę, czy dane urządzenie obsługuje takie technologie, jak Dolby Digital czy Dolby Pro Logic. Ponadto wysoką jakość dźwięku oferują modele z funkcjami korektora dźwięku czy regulacji tonów.

Moc. To jeden z najważniejszych parametrów soundbara. Im większa moc, tym głośniejszy dźwięk – jednak niekoniecznie oznacza to, że należy inwestować w modele z jak największą mocą. Soundbary o mniejszej mocy doskonale sprawdzą się w niedużych pomieszczeniach do 20 metrów kwadratowych.

Sposób podłączenia. Standardowy to HDMI, ale możemy też znaleźć inne metody łączenia z telewizorem. Warto zainwestować w taki soundbar, który ma łączność bluetooth – dzięki temu będziemy w stanie połączyć go np. z naszym smartfonem. To samo dotyczy się dodatkowego złącza USB.

Jaki soundbar wybrać? Ranking urządzeń





Na rynku soundbarów jest wielu producentów walczących o podium w poszczególnych klasach cenowych: Samsung, Philips, Sony czy Yamaha. Najlepiej polegać na radach ekspertów przy wyborze tego urządzenia. Warto zapoznać się z rankingiem soundbarów przygotowanym przez portal RTV Euro AGD:

