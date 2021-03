Iphone - na jaki postawić?

Wiemy, że wybór odpowiedniego Iphone'a może nie być prosty. Logiczne, urządzeń na rynku jest naprawdę sporo. Co więcej, nie tylko Iphony walczą między sobą o klientów. Głównie chodzi tutaj o konkurencyjne modele innych producentów. Dlaczego więc Iphony są tak popularne i chętnie wybierane? Przecież są jednymi z droższych urządzeń mobilnych na rynku? Jak to więc w końcu jest?

Popularność Iphone'ów - skąd się bierze?





Przede wszystkim stabilność działania. Nie da się ukryć, że system operacyjny iOS jest niezwykle dopracowanym rozwiązaniem, który został stworzony stricte pod Iphony. Co więc wyróżnia go na tle innych systemów? Kompatybilność, dostosowanie działania do jednego rodzaju urządzeń. Stabilna, szybka, przy tym bezpieczna praca przez długi czas. Użytkownicy twierdzą, że nawet po 2/3 latach użytkowania wciąż Iphone może równać się stabilnością z nowymi urządzeniami. Kolejna zaleta? Bezpieczeństwo - inne marki mocno odstają, jeśli chodzi o wykrywanie twarzy. Odblokowywanie urządzenia w ten sposób jest jak najbardziej bezpieczne, ale jedynie w Iphone'ach. Czy to koniec? Na pewno nie! Jest wiele innych zalet z posiadania urządzeń amerykańskich producentów. Chcemy jednak teraz przedstawić kilka rozwiązań. Wybraliśmy powiedzmy "średniaki" z kilku najnowszych serii. Postanowiliśmy wybrać modele bez Pro, ale i bez Mini, czy S. Czyli nie są to najsłabsze urządzenia, ale także nie najmocniejsze, chociaż często modele Max wyróżniają się jedynie większym ekranem, inne parametry są bardzo podobne. No dobrze, o jakich modelach mowa? Dowiesz się tego z następnych akapitów.

Iphone SE - idealny model dla osób szukających niewielkich urządzeń





Na starcie chcemy opisać model, który bez dwóch zdań sprawdzi się u użytkowników z małymi dłońmi oraz wszystkich tych, którzy szukają niewielkich urządzeń, jakie królowały na rynku kilka lat temu, a nawet wcześniej. O jaki model chodzi? Jest to Iphone SE. Co ciekawe, wcale nie odstaje parametrami od innych urządzeń, często tych najnowszych. Jakie ma parametry? Zacznijmy od ekranu, w którym paradoksalnie dzieje się sporo. Wyświetlacz ma przekątną 4,7 cala, a więc naprawdę, naprawdę niewiele. Jest to Retina wyświetlająca 16 milionów kolorów w rozdzielczości 1334x750 pikseli. Jak na taki mały wyświetlacz jest to naprawdę sporo, o czym bez dwóch zdań przekonasz się w trakcie codziennego użytkowania Iphona. Jak przedstawia się reszta parametrów? Następne będą aparaty - tutaj użytkownik ma do dyspozycji tylny obiektyw o rozdzielczości 12 Mpix. Co ciekawe, wcale nie odstaje możliwościami od nowszych Iphone'ów - no może nie jest tak naszpikowany sztuczną inteligencją, ale umówmy się - czy przeciętnemu użytkownikowi jest to potrzebne? Iphone pracuje na wszystkim dobrze znanym systemie iOS 13, a procesor to Apple Bionic A13. Do dyspozycji użytkownika jest 64Gb pamięci wbudowanej.

Iphony z serii 11 - na co możesz postawić?





Tym razem średniak z "prawie" nowej serii, czyli tej jedenastej. Jak to wygląda w parametrach? Wyświetlacz ma 6,1 cala, już sporo. Tym razem jest to Liquid Retina HD o rozdzielczości 1792x828 pikseli. Pamięć wbudowana to 64Gb, a pamięć RAM wynosi 4Gb. Pojemność baterii wynosi 3110 mAh. Urządzenie pracuje na dokładnie tym samym systemie operacyjnym i na tym samym procesorze, co poprzednik. Iphone 11 ma dwa aparaty z tyłu, których obiektywy mają 12Mpix. Z przodu znajduje się jeden obiektyw, ten również ma 12Mpix. Zdjęcia wychodzą wręcz perfekcyjnie, nie ma się co dziwić. Nowsza generacja aparatów to i lepsze fotografie w każdym świetle. Oczywiście za większy ekran i lepsze parametry trzeba więcej zapłacić. Iphone 11 jest już sporo droższy od modelu SE, który jest stworzony do tego, aby być budżetowym urządzeniem.

Iphony z serii 12 - najnowsze modele dla wymagających





Tym razem średniak z najnowszej serii, która wyszła w tym roku. Co go wyróżnia na tle poprzedników? Z pewnością nowszy procesor, jest to jedna wersja wyżej, czyli Apple A14 Bionic. Również system operacyjny jest nowszy, tym razem jest to iOS 14. Do dyspozycji użytkowników Apple Iphone 12 oddaje dwa tylne aparaty z obiektywami 12Mpix, a także przedni o tej samej rozdzielczości. Pamięć wbudowana wynosi 64Gb, a ekran ma przekątną 6,1 cala. Co go wyróżnia? Technologia wykonania, jest to Super Retina XDR o rozdzielczości 2532x1170 pikseli. Co jeszcze można wspomnieć? Nagrywanie 4K, szybsze ładowanie i nieco mniejszy "notch".

Materiał Promocyjny