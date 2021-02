Komercyjne, socjalistyczne, międzynarodowe. Skąd wzięły się popularne święta w Polsce?

Walentynki





Niektórzy błędnie myślą, że Walentynki to święto wymyślone przez Amerykanów. Tymczasem historia tego dnia sięga aż do czasów starożytności. To właśnie wtedy w dniach 14-15 lutego obchodzono Luperkalia - uroczystość ku czci bożka płodności. Nadejście chrześcijaństwa do Europy zmieniło pogański zwyczaj w święto katolickie. Do dziś 14 lutego kościół katolicki wspomina świętego Walentego - biskupa i męczennika. Z postacią biskupa związane są różne opowieści. Jedna z nich mówi, że święty Walenty wbrew zakazowi cesarza Klaudiusza II udzielał zakochanym ślubów. Inna opowiada o liście, jaki w dniu swojej egzekucji Walenty wysłał do ukochanej. Na kartce był napis “Od Twojego Walentego”. Tym samym święty Walenty stał się patronem wszystkich zakochanych, a dzień 14 lutego - świętem miłości. Dziś Walentynki to drugie najbardziej dochodowe święto w Ameryce i wielu innych krajach (także w Polsce) - miejsca ustępuje tylko Bożemu Narodzeniu. W naszym kraju Walentynki największą popularność zyskały pod koniec lat 90. XX wieku. Na szum wokół tego święta bez wątpienia wpłynął marketingowy szał z zachodu, ale również kult świętego Walentego mocno zakorzeniony w tradycjach Bawarii i Tyrolu.

Dzień Kobiet





W poszukiwaniu korzeni święta kobiet znów można sięgnąć do starożytności. W pierwszym tygodniu marca Rzymianie obchodzili Matronalia - święto zamożnych pań. W tym dniu mężczyźni obdarowywali swoje żony prezentami. Pierwszy współczesny dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku. Ustanowiony został przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. Rok później temat podjęła Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze. Święto kobiet było wyrazem poparcia dla wszystkich sufrażystek, które na całym świecie walczyły o równouprawnienie. Z czasem idea rozprzestrzeniła się na inne kraje. W Polsce największą popularność zyskała w czasach PRL-u. Jaki prezent na dzień kobiet otrzymywały panie w latach 70. XX wieku? Obowiązkowy zestaw: goździk plus rajstopy. Władze komunistyczne wykorzystywały święto 8 marca do szerzenia peerelowskiej propagandy. Dziś powoli odchodzi się od komunistycznych skojarzeń. Polki wracają do korzeni i 8 marca wychodzą na ulicę. W całym kraju odbywają się marsze przeciwko nienawiści i przemocy domowej. Popularny prezent na dzień kobiet to dziś bukiet tulipanów. Czasami mężczyźni obdarowują swoje kobiety perfumami, słodyczami i biżuterią.

Dzień Dziecka





Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem święta jest upowszechnianie praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 roku. W krajach członkowskich ONZ Dzień Dziecka obchodzi się w różne dni w roku. We Francji 6 stycznia, w Turcji 23 kwietnia, w Japonii 5 maja, w Paragwaju 16 sierpnia, a w Polsce (i w innych byłych państwach socjalistycznych) niezmiennie od 1950 roku - 1 czerwca. Popularną inicjatywą związaną z tym świętem jest zapoczątkowany w 1994 roku Sejm Dzieci i Młodzieży.

Halloween





Halloween powszechnie kojarzone jest ze świętem zmarłych. Wyraźnie wskazuje na to sama nazwa, która w skrócie oznacza wigilię Wszystkich Świętych (All Hallows Eve). Dokładna geneza Halloween nie jest do końca znana. Dawniej na przełomie października i listopada obchodzono uroczystości na powitanie zimy. Towarzyszyło temu przebieranie się i ubieranie dziwnych masek - wszystko po to, aby odstraszyć złe duchy. Dziś Halloween to święto komercyjne i mocno zakorzenione w popkulturze. W Polsce stało się popularne pod koniec lat 90. XX wieku. Wprawdzie w naszym kraju nie przystraja się domów tak jak w Ameryce, ale coraz częściej organizuje się przebierane imprezy.

Materiał Promocyjny