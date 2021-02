Te wiosenne spódnice będą hitem w 2021 roku - poznaj najciekawsze fasony

Czarne, a może bardziej kolorowe?





Całe życie stawiasz na klasyczne stylizacje? Jeśli chodzi o spódnice to akceptujesz wyłącznie kolor czarny? Tegoroczne modowe trendy mają coś dla Ciebie! Czarne, skórzane i dopasowane spódnice doskonale odnajdą się w połączeniu z prostymi koszulami i marynarkami. Dodając do takiego zestawu ponadczasowy trencz, uzyskasz zestaw idealny zarówno do pracy, jak i na mniej formalne wydarzenia. Zastanawiasz się, gdzie możesz je znaleźć? Rzuć tylko okiem na spódnice na answear.com!

Jeśli nie czerń, to może granat? Uważasz, że czarne spódnice są dla Ciebie zbyt ciemne lub nadmiernie eleganckie? Postaw na grantowe spódnice, które będą bardzo modne tej wiosny! Nie dość, że stanowią ponadczasową klasykę, to można je także łączyć z różnymi górami, które nadają im ostatecznego charakteru. Inwestując w dobrej jakości grantową spódnicę zyskujesz bazę zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Jednym słowem, marsz na zakupy i stwórz modne stylizacje z granatową spódnicą w roli głównej!

A może lubisz bardziej odważne i kolorowe stylizacje? Propozycje na wiosnę 2021 to także wielobarwne, długie spódnice, które możesz miksować praktycznie ze wszystkim. Dodając do nich skórzaną ramoneskę lub jeansową kurtkę uzyskasz bardziej codzienny look, a łącząc z marynarką stylowe połączenie nadające się np. do pracy.

Myślisz, że kwiatowe printy nadają się tylko na lato? Jesteś w dużym błędzie!





Krótkie, jak i dłuższe spódnice w kwiaty kojarzą Ci się wyłącznie z letnimi stylizacjami? Jesteś w błędzie! One doskonale odnajdą się także w wiosennych stylizacjach. Łącząc je z delikatnymi bluzkami lub nawet botkami i ciężkim swetrem, jesteś w stanie stworzyć romantyczny look, w którym zawsze będziesz wyglądać modnie.

A może jeans w roli głównej?





Należysz do wielkich fanek jeansu? Doceniasz jego uniwersalnej i dużą wygodę podczas noszenia? Wiosna 2021 będzie Twoja! Jeans będzie rządził zarówno jeśli chodzi o krótkie, jak i dłuższe wersje spódnic. Nie musimy Cię pewnie zbyt długo przekonywać, że stworzone z nimi stylizacje będą wyglądać nowocześnie, a zarazem sprawdzą się w wielu życiowych sytuacjach. Jeansowe spódnice spokojnie możesz połączyć z wygodnymi bluzami, swetrami, jak i klasyczną białą koszulą tworząc bardziej eleganckie zestawienie.

Stawiasz na wygodę? Wybierz dresowe spódnice!





W codziennych stylizacjach liczy się dla Ciebie przede wszystkim wygoda? Tej wiosny możesz wybrać dresowe spódnice, które są dostępne w wielu modnych kolorach. Łącząc je z bluzą lub jeansową kurtką uzyskasz modny look, który nie zaburzy Twojego poczucia komfortu. To polaczenia idealne na zakupy, spacery z dzieckiem, czy wyjście na spotkanie z przyjaciółkami.

Materiał Promocyjny