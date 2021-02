Jaki ekspres do kawy kupić, aby był łatwy w czyszczeniu?

Odkamienianie ekspresu – na co zwracać uwagę?





Odkamienianie ekspresu powinno wykonywać się co kilka miesięcy lub co około 300 przygotowanych kaw. Wszystko jednak zależy od modelu. Nowoczesne ekspresy do kawy same informują, kiedy nadchodzi moment do odkamieniania, a także automatycznie przeprowadzają odkamienianie – wystarczy je zainicjować. Aby zatem ułatwić sobie czyszczenie ekspresu z kamienia i mieć pewność, że nie przegapi się momentu, gdy taka potrzeba zajdzie, wybierz, przykładowo, nowe modele ekspresów De’Longhi, które przypominają o odkamienianiu i same przeprowadzają ten proces.

Odkamienianie krok po kroku





Ekspres De’Longhi przeprowadza serie płukań umożliwiające oczyszczenie ekspresu z osadu. Ingerencja użytkownika jest niewielka. Krok po kroku wygląda to następująco:

Wybierz opcję odkamieniania na wyświetlaczu. Opróżnij tackę na skropliny oraz pojemnik na fusy. Wyjmij zbiornik na wodę oraz filtr. Wlej do pojemnika na wodę okamieniasz, by sięgał do poziomu A, a potem dolej jeszcze wody do poziomu oznaczonego symbolem B – (około 1 litra). Ustaw puste naczynie o pojemności około 2 L pod dyszami i wciśnij ok.

Warto powtórzyć czynność, ale bez użycia odkamieniacza, wlewając samą wodę, co pozwoli przepłukać ekspres po środku do odkamieniania.

Środki do odkamieniania ekspresu





Jaki środek do odkamieniania wybrać? Wiele osób decyduje się na domowe sposoby, to znaczy dodaje sody oczyszczonej, octu czy kwasku cytrynowego. Producenci ekspresów rekomendują jednak specjalne płyny lub tabletki, które mają właściwy skald zapewniający wyczyszczenie kamienia. Użycie preparatu polecanego przez producenta daje też gwarancję, że w razie usterki użytkownikowi nie zostanie odmówiona naprawa serwisowa z racji nieprawidłowej pielęgnacji urządzenia.

Czyszczenie systemu mleczenego w ekspresie: który najprościej wyczyścić?





Drugim, obok odkamieniania, istotnym procesem przy konserwacji ekspresu jest czyszczenie systemu mlecznego. W tym przypadku użytkownicy ekspresu stają przed nie lada dylematem – który system mleczny czyści się najprościej i najszybciej? Tym bardziej że czyszczenie systemu mlecznego należy przeprowadzać dość często, a niezbyt dokładne doczyszczenie jego elementów może spowodować, że odkładające się resztki tłuszczu mleka będą się psuć, co pogorszy pracę urządzenia, popsuje walory estetyczne i smakowe kawy. W skrajnych przypadkach można nawet nabawić się problemów żołądkowych, pijąc kawę z resztkami zepsutego mleka.

Zdecydowanie najwygodniej czyści się ekspresy z karafką oraz czujnikiem przypominającym o konieczności wyczyszczenia systemu. Nowe modele od De’Longhi same przepłukują pojemnik na mleko i dyszę po ustawieniu opcji clean na pokrętle. Polecane jest wykonywanie czyszczenia po każdym zaparzeniu kawy mlecznej, a raz w tygodniu czyszczenie innych elementów mających styczność z mlekiem.

Jak wyczyścić system mleczny z dyszą?





System mleczny z dyszą ma rurkę do mleka wbudowaną w dyszę, co ułatwia czyszczenie. Dysze można wstawić do zmywarki do umycia, bo nie jest to duży element. Ponadto po każdym przygotowaniu mlecznej kawy warto przetrzeć dyszę wilgotną ściereczką, by zgromadzony osad nie zatkał wylotu rurki. Także odkręcenie zaworu na moment pozwoli na przeczyszczenie systemu parą wodną. Dzięki temu bakterie nie będą rozwijać się w systemie mlecznym.

Jak wyczyścić system mleczny z rurką?





System mleczny z rurką dość szybko się brudzi, bo na ściance wężyka osadza się tłuszcz z mleka. Z czasem resztki mleka psują się i trudno się ich pozbyć ze ścianek cienkiej rurki. Dlatego w tym przypadku czyszczenie systemu po każdym przygotowaniu mlecznej kawy to konieczność. Jak to zrobić? Trzeba podstawić pojemnik z wodą w miejsce tego z mlekiem i włączyć funkcję spieniania. Co trzy miesiące należy wymienić rurkę do spieniania na nową. materiały partnera

Poradnik De'Longhi: Jak wyczyścić wężyk do mleka? Jak usunąć osad z mleka z ekspresu?

Jak wyczyścić system mleczny z karafką?





System mleczny z karafką jest najprostszy do wyczyszczenia i stanowczo ułatwia higieniczną obsługę urządzenia. Szczególnie jeśli ekspres ma dwa termobloki montowane oddzielnie oraz dwa obiegi hydrauliczne. W takich ekspresach mleko nie przechodzi przez cały system, a tłuszcz nie odkłada się w wielu miejscach. Przykładowo ekspresy De’Longhi z systemem mlecznym LatteCrema umożliwiają rozłożenie systemu na części i wstawienie każdego elementu do zmywarki. Proces oczyszczania można uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku. Ekspres sam za pomocą wody i pary wodnej wyczyści resztki mleka i inne zabrudzenia z systemu mlecznego. W tym czasie elementy karafki można przemyć ręcznie czy wstawić do zmywarki. Bardzo wygodnym czyszczeniem karafki cechuje się np. ekspres De’Longhi PrimaDonna Soul, o czym można się przekonać, oglądając filmik z jego recenzją:

Raz na miesiąc zalecane jest przemycie całego systemu z użyciem specjalnych środków – zamoczenie ich w roztworze z 1 miarki płynu i 10 miarek wody na około 15-30 minut. Potem elementy należy przemyć pod bieżącą wodą lub wstawić do zmywarki, by reszta środka chemicznego została usunięta.

Czyszczenie innych elementów ekspresu





Pozostałe elementy ekspresu nie sprawiają trudności w czyszczeniu. Nie ma też większego znaczenia, jaki ekspres się wybierze – w każdym raz na jakiś czas trzeba przepłukać aparat zaparzający pod bieżącą, czystą wodą bez detergentów, a także pojemnik na fusy, zbiornik na skropliny, zbiornik na wodę i tacki. Elementy, których nie da się wypiąć, to jest lejek do kawy, dysza gorącej wody, panel sterowania i wyświetlacz czy dozownik kawy, wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć suchą. Samą obudowę co kilka dni należy wytrzeć z kurzu.

Aby ułatwić sobie korzystanie z ekspresu i jego higieniczną obsługą, wybierz modele z automatycznym procesem odkamieniania, przypominające o momencie konieczności odkamieniania i z systemem mlecznym z karafką, który sam może przepłukać się po codziennej eksploatacji, a jego elementy są wygodnie odczepiane i nadają się do mycia w zmywarce.

