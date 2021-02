Sprawdź czy masz w garderobie modowe hity zbliżąjącego się lata

Must have na lato, czyli czego nie może zabraknąć w Twojej garderobie





Wyższe temperatury za oknem to czas kiedy możemy głęboko w szafie schować ciepłe, grubsze ubrania. Letnia garderoba to przewiewna, często wykonana z naturalnych tkanin, odzież. Wśród pań królują spódnice i sukienki, panowie stawiają na szorty i cienkie topy lub koszule. Każdy sezon proponuje modną kolorystykę i fasony, promując elementy, które warto uwzględnić w swojej kolekcji. Są też jednak takie części stroju, które modne i niezastąpione są zawsze, bez względu na czasowe trendy. Gdy żar leje się z nieba, niezbędnym elementem wyposażenia jest czapka z daszkiem męska. Kiedyś zarezerwowana dla nastolatków i łączona ze strojem sportowym, dzisiaj zdobi głowy również mężczyzn dojrzałych i bywa ciekawym akcentem w poważniejszych stylizacjach. W chwili, gdy czapka taka będzie spełniała bardziej tradycyjną rolę, idealnym towarzystwem dla niej stanowią sandały trekkingowe damskie. Para odziana w takie elementy będzie spójnie prezentować się na górskim szlaku czy w lesie za miastem, a dodatkowo zapewni sobie komfort i bezpieczeństwo aktywnego wypoczynku. Męskie czapki z daszkiem równie często zobaczymy w mieście, w przeciwieństwie do kobiecego obuwia, które w betonowej dżungli, zamiast sandałów trekkingowych, przyjmują formę eleganckich klapek, japonek czy czółenek. Świetnym dopełnieniem są wówczas bluzki koronkowe. Nosiły je nasze prababcie, a i dzisiaj są równie chętnie zakładane przez panie niezależnie od wieku, rodzaju sylwetki i okazji.

Jak nie przekroczyć granicy dobrego smaku, czyli tradycja w umiarze





Nasz wygląd to pierwszy komunikat, który odbierają inni. Może wzbudzić szacunek, podziw i uznanie lub przeciwnie - zupełny ich brak. Tak jak w naturze, również w ubiorze musi panować równowaga. Ekstrawagancja i odważne połączenia są coraz bardziej popularne, niemniej poczucie estetyki i dobrego smaku powinno nam zawsze wskazywać gdzie leży granica. Szczególnie ważne jest to latem, gdy w codzienność wkrada się więcej luzu. Nasze lekkie niezbędniki odzieżowe będą spełniały swoją rolę najlepiej wtedy, kiedy będą odpowiednio wyeksponowane. Damskie sandały trekkingowe lepiej skomponują się z szortami niż z małą czarną, męska czapka z daszkiem może zharmonizować się ze sportowym garniturem, ale już niekoniecznie ze smokingiem, a koronkowe bluzki korzystniej wypadną na uroczystości weselnej niż żałobnej.

Mieć i być, czyli lato w dobrym stylu





Letnia garderoba to nie lada wyzwanie. Z jednej strony, wysokie temperatury otwierają przed nami drzwi do odzieżowego świata pełnego kolorów i luzu, a z drugiej stawiają wyzwanie umiejętnego dopasowania się zarówno do warunków, jak i okazji. Niezastąpione, ponadczasowe elementy, które opierają się trendom i co roku równie chętnie prezentowane są na głowach, ramionach czy stopach, powinny znaleźć się w każdej szafie - bez nich lato nie będzie kompletne.

Materiał Promocyjny