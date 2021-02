Czym materace młodzieżowe różnią się od materacy dla dorosłych?

Kiedy nasze dziecko idzie do szkoły, można już pomyśleć o łóżku młodzieżowym, na którym odpocznie po intensywnym dniu. Warto dobrać do niego materac, który posłuży mu przez wiele lat, a jednocześnie będzie dostosowany do zmieniających się potrzeb rosnącego dziecka.

Dlaczego warto wybrać materac dedykowany dla młodzieży?





Dziecko w wieku szkolnym przechodzi fazę bardzo intensywnego wzrostu. Między 6. a 8. rokiem życia występuje u niego zjawisko skoku wzrostu. Po tym okresie dziecko systematycznie rośnie, aż do osiągnięcia pełnych wymiarów dorosłego człowieka.

Właśnie dlatego materac dla młodzieży musi być dostosowany do zmieniającego się ciała, które często obciążone jest szybkim tempem wzrostu, powodującym bóle kręgosłupa. Odpowiednie materac powinien dopasowywać się ciała, ale i stanowić jego odpowiednie podparcie, co pozwoli na regenerację i odprężenie podczas snu. Inaczej więc, niż w przypadku materacy dla dorosłych, dobieramy twardość i sposób wykonania idealnego miejsca do snu.

Jest to niezmiernie istotne, ponieważ – jak udowodniają badania - dziecko, które często budzi się lub ma zaburzone fazy snu głębokiego, częściej osiąga gorsze wyniki w szkole (zwłaszcza z przedmiotów ścisłych). Dobrej jakości sen ma też bezpośrednie przełożenie na prawidłowy wzrost organizmu. Dzieje się tak, ponieważ hormon wzrostu wydzielany jest przede wszystkim nocą, nieregularny sen może więc zmniejszać jego ilość w organizmie dziecka.

Wiedząc, jak ważną rolę spełnia jakość snu w rozwoju dziecka, warto zaufać sprawdzonym markom, takim jak np. firma Hilding - producent wysokiej jakości materacy oraz poduszek i stelaży. Hilding jest także producentem materacy dla wielu zewnętrznych podmiotów, takich jak Pan Materac by Hilding Anders oraz Sleepmed by Hilding Anders. Możemy kupić te materace online na abcsnu.pl.

Na co zwrócić uwagę?





Wybierając materac dla naszego dorastającego dziecka, trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim, materac młodzieżowy powinien być odporny na odkształcenia, a także zapewniać prawidłowe podparcie. Powinien również posiadać średni stopień twardości i dopasowywać się do kształtu ciała.

Te cechy spełnia materac młodzieżowy Hilding Breakdance, który jest rekomendowany nastolatkom w wieku szkolnym. Jego stabilny wkład wykonano z dwóch wysoce elastycznych pianek Flexifoam o różnej twardości. To sprawia, że wraz z wiekiem i zwiększającą się masą ciała dziecka, wystarczy odwrócić materac na drugą stronę, aby posłużył na kolejne lata. Do tego Hilding Breakdance zapewnia prawidłową wentylację, dzięki odpowiednim cięciom i profilowaniu pianek, co pozytywnie wpływa na trwałość materaca, przy zachowaniu jego wszystkich cech użytkowych.

W pokojach młodzieżowych, szczególnie tych w blokach mieszkalnych, stosujemy różnego rodzaju zabiegi, zwiększające optycznie pokój. Takim rozwiązaniem jest np. łóżko piętrowe czy wysuwane, które wymaga odpowiedniego rodzaju materaca. Doskonale sprawdzi się w tym przypadku Hilding Funky - rolowany materac dla nastolatków w wieku szkolnym o odpowiedniej do tego typu łóżek wysokości materaca.

Podobnie jak Breakdance, jego wkład wykonano z dwóch wysoce elastycznych pianek Flexifoam o różnej twardości. I w tym przypadku więc mamy gwarancję, że materac posłuży dziecku na długie lata.

Materace dziecięce mają długość 120-140 cm, natomiast materace młodzieżowe są już dłuższe, dopasowane są do wzrostu nastolatków. Producent oferuje m.in. rozmiary 80x180 i 90x180, 80x190 i 90x190, czy standardową długość 200 cm przy szerokości od 80 do 160 cm.

Higiena to podstawa





U dzieci w okresie dojrzewania zachodzi tzw. burza hormonalna, która sprawia m.in., że u nastolatków może wystąpić nadmierna potliwość. Do tego dochodzą nocne polucje u chłopców czy menstruacja u dziewcząt. Dlatego materace dla młodzieży muszą być wyposażone w dodatkowe pokrowce, dzięki którym łatwo będzie dbać o czystość.

W materacach młodzieżowych firmy Hilding zastosowano pokrowiec Young z młodzieżowym wzorem, który został wykonany z wysokiej jakości materiału o podwyższonej odporności na ścieranie. Pokrowiec, wykonany z materiałów pozbawionych surowców alergogennych, można prać w temperaturze 60 st. C. Dzięki wyposażeniu w suwak, łatwo można go zdjąć z materaca lub założyć po wypraniu.

Pamiętajmy, że źle dobrany materac dla rosnących dzieci może spowodować pogłębienie się wad postawy lub nawet przyczynić się do ich powstawania. Wybierając materac dla młodzieży, dopasujmy więc go do ich potrzeb, dzięki czemu zadbamy również o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych dorastających dzieci.

Materiał Promocyjny