Jak wykonać manicure hybrydowy w domu? Przewodnik krok po kroku

Modne paznokcie na zimę

Wśród trendów na sezon jesienno-zimowy królują oczywiście wiśniowe, czerwone oraz fioletowe odcienie. Kolory te świetnie komponują się z aurą panującą za oknem i pasują do wełnianych swetrów oraz płaszczy. Wielbicielki minimalizmu na pewno ucieszą się z informacji, że najmodniejszy manicure, to ten gładki, bez zbędnych wzorków i ozdób. Poza nasyconymi i ciemnymi tonami popularne są również odcienie nude. Po długiej przerwie do łask wrócił dawno zapomniany french! Nowością w tym sezonie są paznokcie ozdobione wyłącznie bezbarwnym lakierem.

Manicure hybrydowy krok po korku

To jedna z najbardziej cenionych metod stylizacji paznokci. Kolor utrzymuje się nawet od 2 do 3 tygodni, a Ty nie musisz martwić się odpryskami czy wgnieceniami. Zobacz jak prawidłowo wykonać hybrydy w domu.

Przygotuj niezbędne akcesoria. Na rynku znajdziesz wiele zestawów startowych, które przygotowano specjalnie z myślą o paniach zaczynających swoją przygodę z tą techniką. Jeśli wolisz skompletować swój przybornik sam, koniecznie pamiętaj o tych elementach: pilniczek, blok polerski, baza i top, lakier, lampa UV lub LED, bezpyłowe waciki, odtłuszczacz oraz folia i zmywacz do zdejmowania koloru. Opiłuj płytkę w ulubiony kształt i delikatnie zmatuj jej powierzchnie. Następnie przetrzyj całość odtłuszczaczem. Nałóż cienką warstwę bazy i utwardź ją pod lampą. Zaaplikuj odrobinę kolorowego produktu i również skieruj go pod światło. Czynność potwórz z drugą warstwą. Pamiętaj, że nałożenie zbyt dużej ilości lakieru może spowodować nieestetyczne burchelki, dlatego podziel ten etap na dwie części. Na koniec zabezpiecz płytkę za pomocą topu i przenieś dłonie pod lampę. Całość przetrzyj odłuszczaczem i gotowe! Do zdjęcia lakieru przygotuj: folię, waciki, pilniczek, drewniane patyczki oraz zmywacz. Na samym początku lekko zmatuj powierzchnię. Nasącz płatki kosmetyczne acetonem, zawiń wokół palców i zabezpiecz folią. Odczekaj 10 minut. Po tym czasie odsuń lakier za pomocą drewnianego patyczka.

