Okulary korekcyjne – sprawdź, co warto o nich wiedzieć

Na pojawienie się wad wzroku wpływają również inne elementy. W literaturze naukowej za podstawowe przyczyny wad wzroku uznaje się m.in. uwarunkowania genetyczne oraz uszkodzenia narządu wzroku. Część problemów wzrokowych nasila się wraz z upływem lat. Najczęściej występujące wady wzroku to krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. Większość osób starszych i seniorów boryka się z presbiopią, czyli osłabieniem zdolności akomodacji oka wynikającym z naturalnych procesów starzenia się organizmu. Podstawową metodą minimalizowania dyskomfortu związanego z wadami wzroku jest korekcja okularowa. Przeczytaj nasz artykuł i zobacz, jak wygląda proces doboru okularów korekcyjnych. Dowiedz się, na co należy zwracać uwagę przy wyborze oprawek oraz jakie okulary pasują kobietom, a jakie mężczyznom.

Podstawowe informacje o okularach korekcyjnych





Okulary wciąż pozostają najpopularniejszą nieinwazyjną metodą korekcji wad wzroku. Za pomocą tego praktycznego przyrządu można skutecznie korygować krótkowzroczność i nadwzroczność, jak również starczowzroczność czy astygmatyzm. Zadaniem szkieł korekcyjnych jest skupienie wpadających do oka promieni światła w taki sposób, by umożliwić prawidłowe odwzorowanie obrazu. Wiązka światła przenika przez źrenicę, rogówkę i soczewkę, by na końcu dotrzeć do siatkówki – struktury odpowiedzialnej za przemianę światła w impulsy nerwowe interpretowane przez mózg jako obrazy. Promienie wpadające do oka muszą załamywać się pod takim kątem, by móc idealnie zbiegać się na siatkówce. Gdy światło ogniskuje się przed nią, mamy do czynienia z krótkowzrocznością. Gdy natomiast promienie skupiają się za siatkówką, mówimy o nadwzroczności. Przy pomocy okularów można z powodzeniem korygować także bardziej skomplikowane wady, na przykład astygmatyzm. Występuje on wtedy, gdy gałka oczna ma nieprawidłowy kształt, przez co wiązka światła nie jest ogniskowana w jednym miejscu i ulega rozproszeniu. Specjalnym rodzajem narzędzia przeznaczonego dla osób z prezbiopią są okulary progresywne. Starczowzroczność jest wadą wzroku pojawiającą się wraz z wiekiem, związaną z osłabieniem naturalnej zdolności akomodacji (dostosowywania się oka do oglądania obiektów znajdujących się w różnych odległościach). Oprócz okularów przeznaczonych do korygowania wad wzroku istnieją także warianty o zerowej mocy sferycznej (popularnie zwane „zerówkami”), które od niedawna stały się bardzo modnym elementem stylizacji.

Jak dobiera się okulary?





Aby okulary mogły właściwie spełniać swoje zadanie muszą być prawidłowo dopasowane do wady wzroku. Tylko wtedy pozwolą pacjentowi na uzyskanie satysfakcjonującej ostrości widzenia oraz poprawią jego komfort na co dzień. Okulary korekcyjne dobiera się na podstawie badania okulistycznego. Profesjonalne badanie wzroku może wykonać jeden z dwóch specjalistów: okulista lub optometrysta. Badanie odbywa się przy użyciu najnowocześniejszej aparatury, dzięki czemu pozwala uzyskać bardzo dokładne wyniki. Można je wykonać w prywatnym gabinecie lub w salonie optycznym. Badanie wzroku pod kątem doboru odpowiednich soczewek korekcyjnych jest szybkie, bezbolesne i bezinwazyjne. Na tym etapie niezwykle ważna jest współpraca pacjenta ze specjalistą, przede wszystkim udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania oraz zgłaszanie wszelkich ewentualnych wątpliwości.

Rodzaje oprawek okularowych





Okulary muszą być nie tylko perfekcyjnie dobrane pod względem parametrów, lecz także kształtu oprawek. W salonach optycznych można spotkać wiele rozmaitych rodzajów oprawek okularowych. Właściwe dopasowanie oprawek do kształtu twarzy jest bardzo ważne aby wyglądać w nich atrakcyjnie. Dobrze dobrane okulary podkreślają naszą wyjątkowość, niewątpliwie dodając nam uroku. W zależności od gustu możemy wybrać oprawki klasyczne lub odważniejsze warianty zgodne z najnowszymi trendami. W dobrych salonach optycznych możemy liczyć na bogaty asortyment okularów korekcyjnych dla pań i panów oraz fachową pomoc w dopasowaniu oprawek do kształtu twarzy. Współczesny rynek pozwala na znalezienie wymarzonego modelu, który świetnie podkreśli naszą osobowość i styl. Oprawki damskie (na przykład te dostępne na stronie https://www.wokularach.pl/okulary-korekcyjne-damskie) mają łagodniejsze formy od męskich, zazwyczaj są też nieco lżejsze i mniejsze. Wśród okularów korekcyjnych dla pań występuje też większa różnorodność kolorów i kształtów, dzięki czemu każda klientka może wybrać ten jedyny – wyjątkowy i niepowtarzalny. Oprawki korekcyjne męskie doskonale pasują do kształtu i rysów męskiej twarzy. Można dzięki nim uzyskać modny wygląd przy minimalnym wysiłku. W temacie okularów korekcyjnych dla mężczyzn od lat króluje klasyka. W ofercie markowych producentów oprawek (sprawdź ją tutaj: https://www.wokularach.pl/okulary-korekcyjne-meskie) znajdziemy ponadczasowe modele, które nigdy nie wychodzą z mody.