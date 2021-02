Poznaj soczewki kontaktowe i pożegnaj się z okularami!

Soczewki kontaktowe – główne zalety





Soczewki kontaktowe znacznie wpływają na komfort życia, zwłaszcza jeśli chodzi o uprawianie sportów – są sprzymierzeńcem wszelkich aktywności. Osoby, którym bliskie są sporty wodne, powinny spróbować soczewek kontaktowych jednodniowych ze względu na zapewnienie najwyższego poziomu higieny oka i zminimalizowanie ryzyka chorób. Natomiast osoby uprawiające sporty naziemne, takie jak piłka nożna czy bieganie mogą skorzystać z soczewek kontaktowych miesięcznych i zapomnieć o ciągłym poprawianiu okularów. Soczewki sprawdzą się także dla amatorów większych i mniejszych podróży, bo można z nimi nosić okulary przeciwsłoneczne, a soczewki całodobowe warto zabrać na camping i zimowy city break, eliminując tym samym nieprzyjemne parowanie szkieł przy każdej zmianie temperatury. Idealnie nadają się na specjalne okazje – ślub, uroczystości rodzinne czy imprezy – a pozbycie się okularów w takim dniu daje szerokie pole do eksperymentów z makijażem i fryzurą. Noszenie soczewek kontaktowych jest korzystne również ze względu na estetykę, bo dzięki nim eksponuje się twarz i występuje efekt świeżego spojrzenia. Na rynku dostępne są soczewki kontaktowe kolorowe, które zmieniają kolor tęczówki całkowicie lub pogłębiają kolor naturalny, co również otwiera wiele możliwości dla osób lubiących zmieniać swój wygląd i styl.

Czy soczewki kontaktowe są bezpieczne dla oka?





Do noszenia soczewek kontaktowych można przyzwyczaić się bardzo szybko, a ich zakładanie i zdejmowanie to kwestia wprawy i wypracowania kilku nawyków. Większość ludzi zupełnie nie odczuwa soczewki na oku i zapomina o nich w ciągu dnia. Obecnie soczewki kontaktowe są produkowane z hydrożelu i silikonu, a ta technologia na odpowiedni przepływ powietrza, poziom nawilżenia i trwałość produktu przez wyznaczony czas użytkowania. Najpopularniejszymi rodzajami soczewek są soczewki kontaktowe jednodniowe i miesięczne, a na rynku dostępne są także m.in. soczewki całodobowe czy kwartalne. Korzystanie z soczewek renomowanych firm (czy to w salonach optycznych czy w sklepach internetowych, np. na bezokularow.pl S.A.) jest całkowicie bezpieczne dla oka i nie wpływa na pogorszenie wady wzroku, wręcz przeciwnie, daje ostry i wyraźny obraz widzenia. Jeśli zaś chodzi o kwestie finansowe – przy używaniu soczewek kontaktowych miesięcznych roczny koszt zawiera się w przedziale 150-300 złotych. Soczewki jednodniowe są droższe, ale warto mieć na uwadze fakt, że nosi się je zazwyczaj na specjalne okazje lub do pływania (zakładając, że oko jest zdrowe).

Co warto wiedzieć, decydując się na soczewki kontaktowe?





Decyzja o rozpoczęciu używania soczewek kontaktowych powinna być podjęta po konsultacji ze specjalistą. Jak mówi nam optometrysta Monika Kyciak ( https://www.bezokularow.pl/optometrysta-monika-kyciak): W dobie pandemii COVID-19 i ograniczonego kontaktu społecznego można zrobić to korzystając z darmowej, wirtualnej aplikacji do doboru soczewek kontaktowych. Wirtualny Gabinet zapewnia pomoc optometrysty i wywiad z nim, możliwość późniejszej konsultacji, wirtualną wizytę kontrolną, a także darmowe soczewki próbne.

Ważne, by zbadać potrzebne parametry oka, wadę wzroku i dopasować idealne soczewki pod konkretnego pacjenta. Optometrysta pomoże i wyjaśni różne techniki zdejmowania i zakładania soczewek, a także pokaże, jak dbać o ich higienę. Soczewki mogą nosić osoby w każdym wieku, nawet dzieci, istnieje niewiele przeciwwskazań do ich używania – m.in. cukrzyca typu 1 i zdiagnozowany zespół suchego oka. Osoby, które długo przesiadują przed komputerem lub telewizorem powinny zaopatrzyć się w nawilżające krople do oka i zapoznać z prostymi ćwiczeniami gałki ocznej (można o to dopytać optometrystę). Warto także zmieniać pojemniczek na soczewki co miesiąc, np. przy korzystaniu z soczewek kontaktowych miesięcznych wymieniać pojemnik jednocześnie ze zużytą parą soczewek.

