Czy Twoje dziecko zna te zestawy klocków Lego?

Magia klocków Lego





Specyfika klocków Lego jest lubiana do tego stopnia, że Lego od lat zaliczane jest do kategorii zabawek prestiżowych, czyli z wyższej półki. Nie ma chyba dziecka, które nigdy nie marzyło o posiadaniu którejś z serii klocków Lego, a jest ich naprawdę dużo! Czy jest ktoś kto nie zna serii związanej z Gwiezdnymi Wojnami, Parkiem Jurajskim lub Harrym Potterem? Te fantastyczne wydania zyskały wielką popularność i budzą wielkie zainteresowanie do dnia dzisiejszego. Warto jednak też sięgnąć po inne zestawy, aby przekonać się że każdy z nich posiada swój indywidualny charakter, ale w takim samym stopniu buduje wielką przestrzeń do zabawy.

Lego Nexo Knights





Co Ty na to, żeby zamienić się w dzielnego rycerza i stawić czoło złym, kamiennym potworom w fantastycznych obszarach Królestwa Knighton? W Twoich rękach nadnaturalne moce, których musisz użyć w walce ze złem!

Takie przygody znajdziesz w serii Lego Nexo Knights nawiązującej do pięciu młodych rycerzy z Akademii Rycerskiej: Axla, Aarona, Claya, Macy i Lance’a, którzy walecznie bronią Królestwo Knighton przed Księgą Potworów, Jestro i ich groźnym wojskiem Lawowych Poczwar. Po dobrej stronie mocy stoją jeszcze Ava Prentiss, czarownik Merlok 2.0 i Robin Underwood!

Seria Nexo Night powstała w 2015 roku, a nieco później, na jej podstawie został stworzony serial animowany. W swojej walce dobra ze złem, możesz wykorzystać wiele fascynujących akcesoriów, myśliwców i pojazdów. Ta seria to doskonała opcja dla walecznych bojowników, którzy czują misję ratowania świata przed złem! ;)

Lego Hidden Side





Jeśli lubisz zabawy interaktywne z wykorzystaniem aplikacji i fascynują Cię mroczne klimaty świata duchów, seria Lego Hidden Side na pewno zapewni Ci moc wrażeń i wiele godzin niezwykle wciągającej zabawy! Aplikacja rozszerzająca rzeczywistość pozwoli urządzić Ci prawdziwe polowanie na duchy! Zbuduj z klocków swoje królestwo Newbury High, uruchom aplikację i łap duchy! Do gry możesz zaprosić nawet trójkę towarzyszy. Może również pojedynkować się z nieznanymi sobie graczami, grunt żeby upolować jak najwięcej duchów. Lego Hidden Side to naprawdę ciekawa seria przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 7 lat.

Lego Overwatch





Jeśli jesteś fanem gier komputerowych lubiącym bez ograniczeń budować konstrukcje z klocków, seria Lego Overwatch da Ci wszystko czego potrzebujesz w kwestii zabawy. Jest ona oczywiście nawiązaniem do kultowej gry Overwatch, barwnej w przeróżne postaci bohaterów walczących ze złem. Możesz budować rakiety i wieże startowe, przeprowadzać waleczne operacje, a przede wszystkim odtwarzać sceny z gry wirtualnej! Konstrukcje z Lego Overwatch świetnie sprawdzą się również jako figurki ozdobne dla starszych fanów gry Overwatch.

Bogaty wybór Lego





Trzy powyższe zestawy to bardzo kreatywne serie Lego, które sprawią dużą przyjemność określonym graczom. Lego udowadnia nam, że potrafi trafić w gust różnych odbiorców. Miłośnik gier komputerowych, sympatyk klimatów paranormalnych, bojownik z powołania... Każdy z nich znajdzie swoje miejsce w świecie Lego! Który zestaw wybierasz?

Materiał Promocyjny