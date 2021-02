Stylizacje do białych spodni - jakie buty i dodatki?

Sneakersy





Jednym z rodzajów obuwia pasującego do białych spodni są klasyczne sneakersy. Warto mieć w swojej szafie chociaż jedną parę. Te buty damskie to model niezwykle uniwersalny. W zestawieniu z białymi spodniami pozwolą nam stworzyć wiele różnych stylizacji. Jeżeli dopasujemy do nich na przykład sweter, luźno zarzucony na ramiona i koszulkę typu polo, uzyskamy styl marine, idealny na casualowe spotkania towarzyskie. Z odpowiednią marynarką stworzymy nieco bardziej formalny look, który jednak będzie przełamany sneakersami. Jeśli zależy nam na zupełnie nieformalnej stylizacji i chcielibyśmy lżejszą wersję obuwia sportowego, warto rozważyć trampki na grubej, białej podeszwie.

Mówi się, że kolor biały optycznie poszerza sylwetkę. Jeśli wybieramy więc białe spodnie, warto zadbać o takie obuwie, które nasze kształty wysmukli. Dobrym rozwiązaniem są na przykład botki na obcasie. Wydłużą one i wyszczuplą optycznie nogi. Jakie botki wybrać? Wszystko zależy od tego, jak zakończona jest nogawka spodni. Jeżeli jest ona wąska i kończy się ponad cholewką buta albo idealnie się w niej mieści, warto pokusić się o bardziej "zadziorny" model botków - dodadzą one całej stylizacji pazura. Dobrze sprawdzą się ćwieki, klamerki, ciekawe wycięcia. Przy takich nogawkach można też postawić na marszczoną cholewkę. Jeżeli chodzi o kolor - im ciemniejsze buty, tym cięższa będzie cała stylizacja. Jeśli chcemy kupić obuwie w ciemnoszarym lub czarnym kolorze, ale jednocześnie nie odbierać całości lekkości, warto postawić na buty o zwierzęcym princie. Ten modny ostatnio motyw idealnie wpasuje się w stylizacje z białymi spodniami.

Co dobrać do spodni o poszerzonej nogawce? Biały model tego typu w okresie jesienno-zimowym to ryzykowny wybór. Łatwo o wybrudzenie nogawki. Dlatego też tym bardziej powinniśmy postawić na buty na obcasie. Żeby cholewki pasowały do nogawki, wybierajmy albo coś o niskiej cholewce, albo o dłuższej i węższej, która schowa się w nogawce. Jeżeli mamy ochotę na bardziej ozdobny model, warto przyjrzeć się butom, które zdobienia mają tuż nad obcasem. Mogą to być na przykład luźno zawieszone biżuteryjne łańcuszki.

Jakie buty pasują do białych spodni? Szpilki. Jest to ten rodzaj obuwia, który stanowi doskonałe dopełnienie każdej stylizacji. Również one wysmuklą optycznie sylwetkę, w zestawieniu z białymi spodniami będą stanowić rozwiązanie niezwykle eleganckie. Z marynarką uzyskamy stylizację bardzo formalną, nadającą się na spotkania biznesowe czy oficjalną kolację. Jeśli jednak do białych spodni i szpilek dopasujemy skórzaną ramoneskę, uzyskamy stylizację idealną na spotkanie z przyjaciółmi, randkę. Szpilki same w sobie są tak eleganckie, że dopasowując je do białych spodni, możemy zdecydować się praktycznie na każdy kolor i wzór. Jeżeli mamy na sobie spodnie z wąską nogawką, na przykład jeansowe rurki, świetnie prezentować się będą szpilki ze zdobieniem w okolicy pięty - na przykład fantazyjną kokardą. Z kolei do powracających do łask spodni typu dzwony warto wybrać szpilki, które mimo iż schowają się w nogawce, będą zwracać uwagę ozdobą na nosku.

Do białych spodni z łatwością dobierzemy odpowiednie obuwie damskie. Stanowią one właśnie ten element garderoby, który będzie dobrze wyglądać na każdym, jest idealną bazą i świetnie sprawdzi się w wielu różnych stylizacjach. Wybierając zarówno obuwie jak i inne akcesoria, warto mieć na uwadze jaki efekt chcemy uzyskać i na jaką okazję kompletujemy look. Stylizacje z białymi spodniami mogą być niezwykle eleganckie, ale mogą też być w typie smart casual lub całkowicie "weekendowe".

