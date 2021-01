Dla kogo przeznaczone są materace miękkie?

Materac miękki – jakim symbolem jest oznaczony?





Miękki materac to pojęcie bardzo względne. To, co dla jednej osoby będzie miękkim materacem, dla drugiej może być twardym. Indywidualne odczucia zależne są od wielu czynników, między innymi wagi użytkownika, jego wieku i stanu zdrowia. Im starsi jesteśmy, tym częściej szukamy materacy, które będą miękkie, a jednocześnie dobrze podtrzymujące kręgosłup.

Żeby ujednolicić i jednocześnie rozróżnić twardość materacy, producenci wprowadzają swoje oznaczenia stopnia twardości. Najczęściej jest to podział na cztery rodzaje oznaczone symbolem od H1 do H4, gdzie H1 to materac miękki, H2, średni, H3 twardy, a H4 bardzo twardy.

O miękkości materaca może zadecydować nie tylko jego wypełnienie, ale też pokrowiec. Na przykład marka Hilding Anders oferuje materac Hilding Rumba, który z pokrowcem Elips oznaczony jest jako średni (H2), ale z pokrowcem Velur proponowany jest jako materac miękki.

Kto dobrze wyśpi się na miękkim materacu





Jak zostało wspomniane wyżej, materac dobiera się między innymi do wagi osoby, która będzie na nim spała. Im wyższa waga, tym twardszy powinien być materac. Zasada ta jest jak najbardziej uzasadniona, im wyższa waga, tym bardziej materac się ugina, musi więc być twardszy, by zapewnić możliwość utrzymania kręgosłupa w fizjologicznej pozycji przez całą noc.

Nietrudno zgadnąć, że osoba o dużej wadze nie wyśpi się na miękkim materacu. Zapadnie się w nim i ciężko jej będzie o przybranie wygodnej pozycji w czasie snu. W efekcie poranna pobudka może oznaczać sztywność karku i ból głowy. To samo spotka zresztą osobę o niskiej wadze, która zechce spędzić noc na twardym materacu. Materace twarde rekomendowane są dla osób, które ważą minimum 85 kg. Szczupła osoba raczej nie osiąga takiej wagi, więc powinna szukać miękkiego materaca.

Materace miękkie proponowane są osobom o wadze około 45 – 50 kg, o ile uznają takowy za wygodny. Bardzo często nawet tak filigranowe osoby wybierają średnie materace.

A jak pogodzić chęć spania na miękkim, puszystym materacu z koniecznością zadbania o prawidłową postawę kręgosłupa? Tu warto przychylnym okiem spojrzeć na materace hybrydowe rekomendowane przez zdrowykregoslup.pl. Te materace mają miękką warstwę wierzchnią, w której można się przyjemnie zapaść, ale pod nią znajduje się warstwa sprężyn kieszeniowych, które dbają o to, by kręgosłup przez całą noc utrzymywał prawidłowy kształt.

Czy materace medyczne są miękkie?





Materace medyczne projektowane są z myślą o konkretnych użytkownikach – osobach z różnorakimi dolegliwościami, często bólowymi. Tu każdy niepotrzebny nacisk powoduje nieznośny ból. Dlatego nie powinno dziwić, że takie osoby szukają materacy wygodnych, dobrze dopasowujących się do ciała, współpracujących z nim.

Nie wszystkie materace medyczne mają taksą samą twardość. Są produkowane z myślą o niwelowaniu skutków różnych schorzeń, dlatego mogą się różnić twardością. Jednak są odbierane jako miękkie ze względu na wierzchnią warstwę z pianki termoelastycznej, która dopasowuje się do kształtu ciała pod wpływem jego ciepłoty. Termoelastyczna pianka delikatnie ogrzewa ciało od spodu i miękko je otula, dlatego materace z tej pianki odbierane są jako miękkie, mimo iż oznaczone są innym symbolem niż H1. Na przykład materac medyczny Hilding Makarena marki Hilding Anders oznaczony jest dwoma stopniami twardości H2 i H3. Mimo to doskonale nadaje się dla osób cierpiących na przewlekłe bóle kręgosłupa.

Hilding Anders – lider wśród producentów materacy, nie tylko miękkich





Marka Hilding Anders jest liderem wśród producentów materacy, nie tylko medycznych. Produkuje materace pod własnym logo i na zlecenie innych podmiotów, między innymi: Pan Materac by Hilding Anders i Sleepmed by Hilding Anders. Sprzedaje swoje wyroby w Europie i wybranych krajach świata. Wszędzie cieszą się jednakowo dobrą opinią.

W ofercie marki znajdują się nie tylko materace na łóżka, ale też inne akcesoria, poduszki, stelaże pod materace, materace nawierzchniowe i dziecięce. Można też zamówić gotowe łóżko tapicerowane lub kontynentalne. Te ostatnie wyróżniają się ponadstandardową wysokością.

Co przemawia za wyborem materaca Hilding Anders? Jakość gwarantują certyfikaty, jakimi mogą poszczycić się materace, a także bardzo długi okres gwarancji. W przypadku Hilding Anders jest to aż piętnaście lat, co jest wyjątkiem nawet wśród bardzo dobrych producentów.

Materiał Promocyjny