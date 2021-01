Przegląd trendów obuwia męskiego 2021

Metaliczne sneakersy trendem 2021





Jednym z ważnych kierunków modowych 2021 roku są metaliczne sneakersy, które mają przełamywać stylizacje i sprawiać, że outfit prezentuje się naprawdę wyjątkowo. Takie buty męskie dobrze sprawdzą się na spacery, imprezy u znajomych oraz na inne ważne okazje. Metaliczne sneakersy to swoisty powrót do lat 90. XX wieku, gdy tego typu obuwie było bardzo modne. Teraz można połączyć buty w starym stylu z nowoczesną stylizacją i w ten sposób stworzyć coś naprawdę wyjąkowego. Warto zaznaczyć, że męskie sneakersy są modne praktycznie przez cały rok, dlatego też warto kupić jedną lub dwie pary nowych butów sportowych na 2021 rok. Wybierając sneakersy można postawić także na buty z printami, na przykład kratką, wzorem militarnym, kolorowymi paskami. Wciąż modne będą białe, klasyczne buty sportowe, jednak warto kupić chociaż jedną parę w stylu bardziej nowoczesnym, a więc właśnie metaliczną lub z ciekawym wzorem.

Sztyblety na jesień





Sztyblety to męska klasyka, która sprawdza się bardzo dobrze w zestawieniu z bardziej eleganckimi lub formalnymi stylizacjami, a także może być dobrym wyborem do pracy lub na spacery z ukochaną osobą. Sztyblety są modne już od czasów królowej Wiktorii, a szczyt ich popularności przypadł później, na lata 50. XX wieku. Co ciekawe, męskie sztyblety co roku powracają, i to zarówno klasycznych, jak i bardziej nowoczesnych odsłonach. Te buty najlepiej sprawdzają się w nieco chłodniejszych miesiącach, a więc w okresie jesiennym i zimowym. Najlepiej wybrać model wykonany ze skóry naturalnej, który dopasowuje się do potrzeb użytkownika, jest wygodny i funkcjonalny. Warto dodać, że Alexander McQueen zaprezentował na swoim pokazie wyjątkowe modele sztybletów na 2021 rok, czyli buty z przetartymi noskami. Warto zwrócić uwagę na takie obuwie, ale można także postawić na sztyblety w stylu bardziej klasycznym.

Wyjątkowe wzory: buty w kratę lub print moro





W modzie męskiej na 2021 rok widoczne są ciekawe wzory. W przypadku obuwia na pewno ważnym trendem są buty w kratę, a przede wszystkim w charakterystyczną szachownicę. Zdecydowanie ten wzór zawojował pokazy mody marki Louis Vuitton i w ten sposób pojawił się także u innych projektantów oraz w sklepach sieciowych. Bardzo modny będzie także print moro, pojawiający się na przykład na męskich adidasach na pokazie marki Fendi. Trzeba przyznać, że militarny wzór prezentuje się bardzo męsko i ciekawie, zwłaszcza że można takie buty połączyć z wojskowymi spodniami lub kurtką. Dobrze sprawdzą się także wzory geometryczne i wielokolorowe.

Trapery na jesień i zimę





W roku 2021 wciąż modne będą męskie trapery, które dobrze sprawdzą się nie tylko na wycieczki górskie lub wyjazdy, ale także na codzienne spacery i wyprawy do sklepu lub do centrum miasta. Trapery to buty niezwykle wygodne i funkcjonalne, jednak wybierając konkretny model, warto zwrócić uwagę na to, aby obuwie było wodoodporne i wykonane z trwałych, dobrych jakościowo materiałów. Z powodzeniem można połączyć takie buty ze stylizacjami casualowymi oraz outfitami sportowymi. Hitem 2021 roku będą także żółte, klasyczne trapery, które niektórzy panowie mogą nawet znaleźć w swoich szafach, gdzie leżały zapomniane. Warto zaznaczyć, że projektanci zwykle łączą trapery ze spodniami w podobnej kolorystyce. Oczywiście w przypadku żółtych traperów można także wybrać inne zestawienie, na przykład z niebieskimi, granatowymi lub czarnymi spodniami. Warto jednak przełamać ten look i dodać jakiś dodatkowy żółty element, który sprawi, że całość stylizacji będzie przyciągać wzrok.

