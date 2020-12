Zestawy prezentowe dla hybrydomaniaczki – nasze propozycje

Dla początkujących





Zestawy startowe są idealnym pomysłem na prezent, ponieważ zawierają wszystkie podstawowe elementy, które umożliwią wykonanie samodzielnej stylizacji paznokci w zaciszu własnego domu. Takie propozycje posiadają wszystkie przodujące marki, które specjalizują się w tworzeniu lakierów, akcesoriów i lamp do manicure hybrydowego. Najpopularniejsze zestawy startowe posiada w swojej ofercie marka Semilac, która charakteryzuje się wysoką jakością swoich produktów (zobacz zestawy startowe Semilac online). W takich zestawach znaleźć można lampę, która służy do utwardzania stylizacji paznokci, bazę, top, odtłuszczacz do paznokci i aceton. Dodatkowo, zestawy mogą zawierać również pilnik do paznokci, patyczki drewniane, płatki bezpyłowe, folie do usuwania lakieru hybrydowego. Opcjonalnie – pojawiają się mini wersje lakierów do paznokci, dodatkowe ozdoby i oliwki do skórek. Ceny zestawów różnią się między sobą w zależności od ilości elementów wchodzących w skład zestawu. Cenę warunkuje również moc lampy.

Lakiery i akcesoria





Oprócz zestawów startowych doskonałym pomysłem na prezent są zestawy lakierów do paznokci. Takie boxy zawierają zazwyczaj kilka propozycji kolorystycznych. Uroku dodają bogato zdobione, świąteczne opakowania, które są gotowym rozwiązaniem prezentowym. Niektóre marki oferują także podstawowe zestawy zawierające bazę, top oraz lakier w klasycznym, uniwersalnym odcieniu. To propozycje niezobowiązujące i praktyczne i z pewnością znajdą zastosowanie u każdej kobiety, która samodzielnie wykonuje stylizację hybrydową. Prezentem dodatkowym, który może uzupełniać inny podarunek, są akcesoria i gadżety do paznokci – ozdoby, klipsy do ściągania lakieru hybrydowego, naklejki na paznokcie i pyłki, które urozmaicają nawet najbardziej podstawowy manicure.

Przedłużanie paznokci





Ciekawym pomysłem na prezent są zestawy, które proponuje marka Elisium. Marka specjalizuje się w metodzie przedłużania paznokci za pomocą FlexyGelu. To jeden z najprostszych i najszybszych sposobów, aby nadać płytkom paznokci pożądany kształt i długość. Elisium posiada w swojej ofercie zestawy startowe, które umożliwiają samodzielne przedłużanie paznokci. Podstawowy zestaw zawiera bazę, niezbędny żel do przedłużania paznokci w wybranym odcieniu, slip liquid, czyli preparat umożliwiający nadawanie odpowiedniej konsystencji żelu, aby w prosty sposób uformować kształt. Dodatkowo, zestawy posiadają Pro Bond, czyli primer oraz Top Coat do utrwalenia całości stylizacji. Niektóre zestawy marki Elisium zawierają również formy do przedłużania paznokci. W tym wypadku cena również – zależna jest od ilości elementów wchodzących w skład zestawu.

Dla zaawansowanych





Najdroższą propozycją na prezent jest frezarka. To urządzenie, które znacząco ułatwia definiowanie kształtu paznokci. Dodatkowo, umożliwia usuwanie skórek i lakieru hybrydowego. Frezarka nie jest niezbędna podczas wykonywania stylizacji hybrydowej i częściej spotykana jest w profesjonalnych salonach kosmetycznych, niż u osób, które wykonują manicure hybrydowy jedynie na własny użytek. Cena frezarek waha się od 200 do nawet 600 złotych. Cena zależna jest od marki, funkcji i mocy urządzenia.

Zestawy do hybryd są jednym z popularniejszych zestawów prezentowych, nie tylko w okresie świątecznym. Samodzielne wykonywanie manicure hybrydowego jest nie tylko satysfakcjonujące, ale pozwala zaoszczędzić czas oraz fundusze. Często mówi się, że zadbane dłonie i paznokcie to nasza wizytówka, dlatego takie prezenty są zarówno przyjemne dla oka, jak i praktyczne.

Materiał Promocyjny