Dbaj o dobrą jakość powietrza we własnym domu

Co to jest oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacz powietrza jest to urządzenie AGD o niewielkich rozmiarach, które codziennie dba o zdrowie wszystkich domowników. Eliminuje najbardziej niebezpieczne związki, które regularnie wdychane mogą prowadzić do wielu przykrych i zagrażających zdrowiu następstw.

Oczyszczacz powietrza – zalety.

Oczyszczacze powietrza posiadają wiele zalet. Do najważniejszych należą:

Znacząco oczyszczają powietrze w pomieszczeniu – oczywiście nie widać tego gołym okiem, ale to małe urządzenie sprawi, że domownicy będą przebywać w zdrowszym otoczeniu.

Oczyszczacze powietrza w większości wyposażone są w nawilżacze, co jest ogromną zaletą, sen w dobrze nawilżonym pokoju jest zdecydowanie lepszy i nie ma odczucia podrażnionego i suchego gardła.

Oczyszczacze niwelują przykre zapachy, takie jak dym papierosowy czy zapach smażonego jedzenia.

Urządzenia tego typu są ciche i energooszczędne.

Oczyszczacz powietrza może służyć jako klimatyzer, wlewając bardzo zimną wodę uzyskamy efekt chłodnego powietrza.

Oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżenia widocznie zmniejszają osadzanie się kurzu na ścianach czy meblach.

Eliminują elektryczność statyczną z powietrza, która znacząco wpływa na zmęczenie.

Dla kogo zalecany jest oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacze powietrza są niezbędnym urządzeniem nie tylko dla astmatyków czy osób posiadających uciążliwe alergie. Niestety zanieczyszczone powietrze z łatwością dostaje się do wnętrza mieszkań i domów.

Oczyszczacze idealnie sprawdzą się w dużych miastach, gdzie smog i inne zanieczyszczenia powietrza są na porządku dziennym. To nie znaczy, że w mniejszych miastach czy na wsiach nie ma problemu z powietrzem. Tam pomimo mniejszej liczby ludności oraz samochodów problem ten również się pojawia. Główną przyczyną jest duża liczba kominków czy pieców, używanych w okresie jesienno – zimowym.

Jak wybrać oczyszczacz powietrza?

Na rynku istnieje wiele modeli oczyszczaczy powietrza w różnych przedziałach cenowych. Jak wybrać oczyszczacz powietrza?

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na ich zasięg, trzeba dopasować model do metrażu pomieszczeń w domu

Po drugie, rodzaj filtrów

Głośność

Wydajność

Dodatkowe funkcje – nawilżanie powietrza

Jak dbać o takie urządzenie?

Jak o każde urządzenie w domu trzeba dbać i odpowiednio konserwować oczyszczacz powietrza. Prawidłowo konserwowany będzie służył wiele lat i doskonale spełniał swoje funkcje.

Pomimo tego, że oczyszczacz powietrza jest urządzeniem bardzo prostym i intuicyjnym w obsłudze, przed uruchomieniem go pierwszy raz należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi, aby uniknąć wątpliwości co do jego działania.

W instrukcji obsługi urządzenia z pewnością będzie też notatka na temat jego czyszczenia czy konserwacji. Co jakiś czas należy wymienić filtr, trzeba pamiętać o odpowiednim modelu filtra. Oczyszczacz raz na jakiś czas należy osuszyć i wyczyścić. W tym celu wyciąga się filtr i przepłukuje go pod bieżącą wodą, bez detergentów.

Oczyszczacze powietrza Sharp i Philips.

Oczyszczacz powietrza Sharp i oczyszczacz powietrza Philips jedne z najczęstszych modeli wybieranych przez klientów. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

Są to oczyszczacze, które jednorazowo oczyszczają i nawilżają powietrze. Posiadają wbudowane czujniki, dzięki którym wykrywają poziom zanieczyszczeń w powietrzu i automatycznie się uruchamiają.

Są to oczyszczacze, które stosować możemy cały rok. Wiosną efektywnie usuwają pyłki. Latem – nieprzyjemny zapach potu oraz mogą służyć jako klimatyzacja w upalne, letnie dni. Wystarczy tylko wlać bardzo zimną wodą do specjalnego zbiornika. Jesienne zastosowanie tego małego sprzętu AGD to neutralizowanie alergenów. Zimą unieszkodliwiają wirusy i pyły wynikające z częstego użytkowania pieców grzewczych oraz smogu.

Są to urządzenia bardzo inteligentne, potrafią skanować powietrze nawet 1000 razy na sekundę.

Usuwają cząsteczki 800 razy mniejsze od smogu.

Są szybkie w usuwaniu zanieczyszczeń, dla przykładu: pokój 20m 2 oczyszczają w 6 minut.

oczyszczają w 6 minut. Dostępny tryb nocny, podczas którego urządzenie pracuje nieco ciszej, aby nie budzić domowników, a kiedy w pokoju zgaśnie światło, wyświetlacz oczyszczacza wygasa się.

Filtr 3 w 1 – kiedy zanieczyszczenia z powietrza docierają do filtra najpierw przechodzą przez filtr wstępny, gdzie zatrzymują się największe cząsteczki, np. kurz. Następnie druga warstwa filtruje mniejsze cząsteczki, takie jak smog, pyłki roślin czy zarodniki pleśni. Trzecia warstwa posiada węgiel aktywny, który eliminuje szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy.

Oczyszczacz powietrza to bardzo przydatny sprzęt w każdym domu. Nie tylko pozwoli oddychać domownikom czystym i świeżym powietrzem, ale również nawilży otoczenie, co ma dobry wpływ na zdrowie i lepsze samopoczucie.

Materiał Promocyjny