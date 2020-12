Ozonator – jak używać? Czy generator ozonu jest bezpieczny?

Rodzaje ozonatorów - bezpieczeństwo ich stosowania

Przeglądając oferty różnych producentów oraz importerów można się zdziwić widząc w jak szerokim zakresie cen oferowane są ozonatory.

Przykładowo – firma koronaozon jest najstarszym polskim producentem ozonatorów (inaczej generatorów ozonu), które służą do ozonowania powietrza w pomieszczeniach i samochodach, ale również ozonowania żywności oraz wody. Produkuje urządzenia do ozonowania zarówno dla osób prywatnych jak i firm – zarówno tych małych (ozonowanie biur, przedszkoli, żłobków, pokoi hotelowych) jak i dużych zakładów przemysłowych. Ozonatory Korona oparte są na autorskiej technologii lamp stalowo-szklanych powlekanych platyną. Najpopularniejsze ozonatory sprzedawane przez Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona kosztują około 4000 złotych. Cena (która jest wyższa nawet o około 2000 złotych w porównaniu z urządzeniami oferowanymi na przykład na aukcjach internetowych) wynika z innej niż powszechnie stosowana metody wytwarzania ozonu.

W przeciwieństwie do powszechnie sprzedawanych ozonatorów, generatory ozonu Korona:

- nie niszczą elektroniki i innego wyposażenia pomieszczeń oraz samochodów

- powietrze po ozonowaniu nie uczula

- warunki podwyższonej wilgotności i kurzu w powietrzu nie spowodują awarii lub pożaru.

Do niebezpiecznych technologii należą płytki ceramiczne oraz coraz częściej sprzedawane tuby kwarcowe (na których oparty jest ozonator kwarcowy). Należy zauważyć, że gwarancja udzielana na te urządzenia oraz warunki użytkowania obwarowane są licznymi restrykcjami. Na przykład:

- brak możliwości ozonowania dłużej niż 2-3 trzy godziny. Dlatego znacząco zawyżane są obsługiwane przez te ozonatory powierzchnie – ryzyko awarii lub pożaru

- wymagane częste serwisy lub wymiana podzespołów

- wymagany maksymalny poziom wilgotności powietrza w czasie pracy generatora ozonu

Ozonator powietrza Korona A 20 Zdrowy Dom

Ozon – silny środek dezynfekcyjny

Ozonator jest urządzeniem, które w wyniku wyładowań elektrycznych zamienia dwuatomowy tlen (znajdujący się w otaczającym powietrzu) w cząsteczkę trójatomową – ozon. Jest to gaz o silnych właściwościach utleniających – dlatego znalazł szerokie zastosowanie jako dezynfektant. Posiada właściwości dezynfekcyjne dużo silniejsze niż powszechnie stosowany chlor. Dlatego jest używany do niszczenia bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów. Generatory ozonu znajdują odbiorców zarówno wśród osób indywidualnych jak i firm. Są stosowane do pozbywania się niepożądanych zapachów oraz dezynfekcji powietrza i wszystkich przedmiotów z nim się stykających. Służą również do dezynfekcji wody i żywności.

Ozonowanie – środki bezpieczeństwa

Ozon jest wydmuchiwany z generatora ozonu przy pomocy wentylatorów umieszczonych w obudowie maszyny. Jak już wspomnieliśmy – ozon jest gazem drażniącym, dlatego służy do dezynfekcji. Z powodu biobójczych własności ozonu, bezwzględnie należy unikać przebywania w pomieszczeniu poddawanym ozonowaniu. Po skończonym zabiegu należy odczekać około dwie godziny aż ozon rozpadnie się do tlenu, którym oddychamy lub przewietrzyć pomieszczenie przez około 20 minut.

Na czym polega ozonowanie pomieszczeń?

Ozonowanie pomieszczeń jest czynnością bardzo prostą. Wystarczy umieścić ozonator w kącie pokoju, włączyć do gniazdka oraz zaprogramować timer na określony w instrukcji czas. Ozonowanie pokoju o powierzchni 20 metrów kwadratowych trwa około półtorej godziny. Po upłynięciu tego czasu, urządzenie samoistnie się wyłączy. Wówczas należy odczekać aż ozon samoistnie rozpadnie się do dwuatomowej formy lub przewietrzyć pomieszczenie. Należy pamiętać aby przed zabiegiem, odsunąć meble od ścian, otworzyć szafki – ogólnie – stworzyć takie warunki aby ozon mógł dotrzeć wszędzie.

Na czym polega ozonowanie wody i żywności?

Urządzenia przeznaczone do ozonowania wody i żywności różnią się od ozonatorów powietrza tym że wytwarzają ozon w mniejszej objętości, ale w dużo wyższym stężeniu. Wysokie stężenie ozonu w gazie opuszczającym urządzenie wymagane jest aby ozon mógł rozpuścić się w wodzie. Należy mieć na uwadze, że im wyższa temperatura wody, tym ozon szybciej się rozpada. Dlatego ważne aby woda, którą chcemy ozonować nie miała temperatury wyższej niż 25 stopni.

Sam proces ozonowania polega na umieszczeniu kamieni służących do bąbelkowania w misce z wodą. Wspomniane kamienie są na końcu rurki, której początek znajduje się na wylocie ozonatora. Sam proces bąbelkowania – czyli ozonowania poprzez dyfuzję trwa około 20 minut w przypadku naczynia z pięcioma litrami wody. Możemy ozonować samą wodę lub taką, w której zanurzona jest żywność – owoce, warzywa, mięso. W ten sposób pozbędziemy się z niej antybiotyków i pestycydów.

