Pierścionek zaręczynowy - jak wybrać i gdzie kupić najlepszy?

Wyroby jubilerskie - warto kupić przez internet?





Coraz większa liczba konsumentów czuje się bezpieczniej w transakcjach online, a internetowe oferty sprzedażowe cieszą się rosnącą popularnością. Na przebiegu lat doskonale widać tę rosnącą tendencję do kupowania przez internet. Firma Gemius Polska we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej w 2020 roku po raz kolejny przeprowadziła badania sprawdzające zachowania zakupowe e-konsumentów. Wynika z nich, że aktualnie aż 73% internautów robi zakupy online, co daje 11% wyższy wynik niż rok temu. Te badania są potwierdzeniem tego, co większość z nas już doskonale wie - że opłaca się robić zakupy przez internet. Nikogo już nie dziwi kupowanie online ubrań, artykułów spożywczych czy sprzętów AGD i RTV. Dlaczego więc nie wybrać tą samą drogą idealnego pierścionka zaręczynowego?

Internet jest miejscem, w którym bardzo często asortyment sprzedażowy jest większy, niż w sklepach stacjonarnych. Dzieje się tak, ponieważ stacjonarnie dostępna jest niewielka ilość modeli, najczęściej tych najchętniej kupowanych. W sklepie internetowym oferta obejmuje ich zdecydowanie więcej, głównie ze względu na możliwość realizacji pierścionków na zamówienie. To sprawia, że warto odwiedzić internetowego jubilera i poszukać odmiennego modelu, niż najpopularniejszy ze sklepu stacjonarnego.

Jak wybrać idealny pierścionek na zaręczyny?





Pierścionki zaręczynowe dostępne są w sprzedaży w przeróżnych modelach. W ofercie pierścionków zaręczynowych Marko najdziesz modele delikatne lub rozbudowane, bez ozdób lub z diamentami, w żółtym bądź białym złocie. Wybór spomiędzy nich nie jest łatwy, ale można go sobie uprościć poprzez określenie wymagań względem niego. Zastanów się, jakim funduszem na jego zakup dysponujesz, ponieważ będzie on warunkował m.in. ozdobność danego modelu - im większa masa kamienia centralnego, tym droższy będzie pierścionek. Zastanów się również nad preferencjami swojej wybranki i kolorystyką biżuterii, jaką nosi. Ważna jest także próba wybranego złota. Pierścionki zaręczynowe najczęściej produkowane są w próbie nr 333 lub nr 585. Nie zapomnij także o odpowiednim rozmiarze pierścionka.

Kamienie szlachetne w pierścionkach zaręczynowych





O błyszczących oczkach w pierścionkach marzy każda kobieta. Jeśli poszukujesz czegoś indywidualnego w ciekawym kolorze, powinieneś przejrzeć pierścionki ze szmaragdem. Ich charakterystyczna zielononiebieska barwa podkreśla delikatną urodę, a także dba o harmonię, przynosi szczęście, miłość i zdrowie. Oświadczyny z pierścionkiem ozdobionym szmaragdem to deklaracja jedności, wierności i przyjaźni.

Wśród kamieni szlachetnych stosowanych w jubilerstwie bardzo popularne są brylanty, znajdujące się w większości pierścionków zaręczynowych. Nic dziwnego, uważa się je bowiem za symbol prawdziwej i wiecznej miłości. Brylantem nazywa się odpowiednio oszlifowany diament, który cechuje się dużą wytrzymałością i odpornością. Przezroczyste brylanty symbolizują czystość i szczerość intencji.

Jeśli szukasz modelu o żywym, rzucającym się w oczy kamieniu szlachetnym, warto rozejrzeć się również wśród złotych pierścionków z rubinem. Rubin posiada swoją nazwę od koloru, jakim się charakteryzuje. Ten kamień szlachetny o żywym odcieniu czerwieni jest symbolem odwagi, miłości i namiętności. Intensywność jego koloru ma przyciągać szczęście i zdrowie, dlatego jest doskonałym wyborem na ozdobę pierścionka zaręczynowego.

Przed dokonaniem zakupu wybranego modelu warto sprawdzić, czy osadzony w nim kamień szlachetny posiada certyfikat autentyczności. Jest to szczegółowy opis parametrów danego kamienia, zawierający informacje m.in. o jego barwie, masie, kształcie, a także czystości i jakości szlifu. Certyfikat jakości diamentów wydawany jest przez uprawnioną firmę jubilerską lub rzeczoznawcę zajmującego się diamentami. Sprawdź to, a zyskasz pewność, że płacisz za wysoką jakość biżuterii.