Najwspanialszy wśród kamieni

Grecy uważali, że diamenty to łzy bogów, Rzymianie zaś wierzyli, że to okruchy gwiazd. Dla Indian były talizmanami chroniącym przed chorobą. Mówiło się, że zapewniają zdrowie i mądrość. Możni i władcy tego świata zaczęli ich zachłannie poszukiwać. Królowie liczyli, że diament ochroni ich podczas bitwy.

Diamenty zawsze wzbudzały silne emocje. Od wieków były nieodłącznym elementem opowieści pełnych namiętności i intryg, historii miłości i zdrady, wielkich podbojów i klęsk. Minęły wieki, a one nie straciły swojej mocy. Po dziś dzień ich magia i tajemniczość rozpalają naszą wyobraźnię. Są synonimem piękna, bezgranicznego uczucia, jego trwałości. Stały się dostępne, a wybór odpowiedniego kamienia zależy tylko od upodobań i zasobności portfela.

CZYM JEST DIAMENT?

Skład chemiczny diamentu poznano dopiero pod koniec XIX wieku, wcześniej badacze byli przekonani, że ten niezwykły kamień o nietypowych właściwościach utworzony jest przez nieznany pierwiastek zwany ziemią diamentową. Tymczasem, jakkolwiek trudno w to uwierzyć, diament to brat grafitu.

Diament, podobnie jak grafit, zbudowany jest z atomów węgla. Grafitem znajdującym się w ołówkach z łatwością pobrudzimy palce, diamentem z kolei bez trudu zarysujemy szybę. Dlaczego zatem dwie substancje o takim samym składzie chemicznym mają tak odmienne właściwości? Przyczyną tych jakże ogromnych różnic są wiązania chemiczne występujące w tych minerałach. W diamencie, w przeciwieństwie do grafitu, wszystkie elektrony walencyjne biorą udział w najsilniejszych, niezwykle trudnych do przerwania, wiązaniach międzycząsteczkowych.

Przekłada się to na twardość diamentu, która zamyka skalę Mohsa z wynikiem 10. Grafit osiąga twardość zaledwie 1-2 w skali Mohsa.

ZASADA 4C : MASA, CZYSTOŚĆ, SZLIF ORAZ BARWA

Diament – najpiękniejsza i najdroższa forma węgla stworzona przez naturę miliardy lat temu. Nieoszlifowany to niepozorny kryształ, poddany obróbce ludzkich rąk - odkrywa swój niezwykły blask. O jego ostatecznym pięknie i wartości decydują cechy ujęte w tzw. zasadę 4C. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów: carat (karat – jednostka określająca masę), cut (szlif), clarity (czystość), colour (barwa).

MASA (CARAT)

Masę diamentów wyznacza się w karatach metrycznych. Skrótem jednostki karat jest przyjęte zwyczajowo oznaczenie „ct”. Jeden ct to 200 mg (0,2 g). Masa ma istotny wpływ na wartość kamienia. Apart oferuje diamenty o różnorodnej masie, od 0,003 ct do ponad 1 ct. Wśród nich jest z pewnością ten poszukiwany, wyjątkowy i niepowtarzalny.

SZLIF (CUT)

Tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można dostrzec jego wspaniałą brylancję. Zjawisko to powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni kamienia. Podziwiając brylancję diamentu, ma się wrażenie, że kamień żyje, migocząc kolorami tęczy przy każdym poruszeniu. Podczas oceny szlifu dokładnej analizie podlegają: kształt kamienia, jego proporcje oraz wykończenie szlifu. Tylko wyjątkowo starannie zaplanowany szlif może uwolnić wewnętrzny ogień diamentu.

Wśród diamentów można wyróżnić kamienie o szlifie brylantowym okrągłym, czyli brylanty, oraz te o kształtach fantazyjnych, takich jak np. markiza, owal, gruszka, serce, bagieta czy princessa.

CZYSTOŚĆ (CLARITY)

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa zarówno na cenę, jak i na piękno diamentu, jest czystość. Znamiona wewnętrzne w strukturze diamentu – inkluzje – mogą powodować niewłaściwe rozchodzenie się promieni świetlnych wnikających do kamienia, co wpływa na jego brylancję. Diamenty mogą mieć znamiona nie tylko wewnętrzne, ale również zewnętrzne – zwane skazami. Kamienie o czystości P1, P2 lub P3 mają znamiona dostrzegalne przez doświadczonego fachowca bez użycia lupy.

BARWA (COLOUR)

Warto pamiętać, że różnice w wartości dwóch diamentów o tej samej masie i takim samym szlifie mogą być bardzo duże, ponieważ przy wycenie równie ważna jest barwa. Wyróżnia się diamenty o barwach typowych, tzn. od bezbarwnych po te w różnych odcieniach żółci, brązów lub szarości, oraz diamenty o barwach fantazyjnych, np. niebieskiej, różowej, zielonej.

PIĄTE C: ZAUFANIE (CONFIDENCE)



Apart, w trosce o dobro swoich Klientów, do zasady 4C postanowił dodać „piąte C” – Confidence, czyli Zaufanie.



Do każdego produktu z diamentami dołączony jest certyfikat zawierający charakterystykę produktu jak i opis diamentów dokonany przez rzeczoznawców, których kwalifikacje potwierdzili specjaliści Wysokiej Rady Diamentów z Antwerpii (HRD).

Materiał Promocyjny