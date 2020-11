Ekspert w biżuterii – kamienie szlachetne

TANZANIT



Tanzanit jest unikatowym kamieniem szlachetnym. Jest odmianą minerału nazywanego zoisytem. W skali Mohsa jego twardość wynosi 6-7. Kamień ten ceniony jest ze względu na swoją wspaniałą, fioletowoniebieską barwę oraz rzadkość występowania. Można go znaleźć głównie w skałach metamorficznych powstałych w niskich temperaturach pod wysokim ciśnieniem. Jest przynajmniej 1000 razy rzadszy od diamentu. Jego złoża znajdują się tylko w jednym miejscu na Ziemi, na obszarze wzgórz Meralani, u podnóża Kilimandżaro. Tanzanit został nazwany „kamieniem jubilerskim XX wieku”. Te drogocenne kamienie pięknie łączą się z diamentami. Marka Apart proponuje też wiele pierścionków zaręczynowych właśnie w tym wyjątkowo rzadkim kamieniem

Biżuteria Apart Pierścionki nr wzorów: 109.795, 103.393, 100.362

SZAFIR

Szafir swą nazwę wywodzi z języka greckiego, w którym „sappheiros” oznacza kolor niebieski. W starożytności wierzono, że Ziemię otacza jeden gigantyczny niebieski szafir. W szafirach znajdziemy każdy z odcieni nieba oglądanego podczas zachodu słońca. Od pięknych ciepłych barw, widocznych na zachodzie, przez wszelkie odcienie niebieskiego, aż do koloru ciemnego granatu. Najsłynniejszy pierścionek z szafirem to ten, który książę Karol podarował Księżnej Dianie, a wiele lat później jego syn wybrał dla księżnej Kate

Biżuteria Apart Komplet nr wzoru: 110.490

SZMARAGD

Szmaragd należy do najbardziej cenionych, a jednocześnie najbardziej fascynujących kamieni. Żadna rzecz nie jest bardziej zielona, niż szmaragd. Jego nazwa pochodzi od greckiego smaragdos oznaczającego „zielony kamień”. Kiedyś uznawany był za króla kamieni szlachetnych. Wysokiej jakości szmaragdy najczęściej otrzymują szlif schodkowy, „szmaragdowy” tak, by ubytek masy kamienia był jak najmniejszy.

Większość szmaragdów zawiera stosunkowo dużą liczbę inkluzji. Jest to zapis skomplikowanej i bardzo dynamicznej genezy tych zielonych beryli. Tylko okazy najwyższej jakości pozbawione są inkluzji. Szmaragdy to kamienie dość kruche, w skali Mohsa ich twardość ocenia się na 7,5-8,0. Swoją zieloną barwę zawdzięczają jonom chromu i wanadu. Najlepsze szmaragdy pochodzą z Kolumbii, Zambii, Zimbabwe i Brazylii.

RUBIN

Nazwa rubin wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie ruber oznacza kolor czerwony. Rubiny mogą mieć barwę różowoczerwoną, pomarańczowoczerwoną, aż do purpurowoczerwonej. Mogą być przezroczyste lub nieprzezroczyste. Najwyższą cenę osiągają rubiny, których barwa określana jest mianem „gołębiej krwi”.

Kamienie te mogą uzyskiwać wartość wyższą od diamentów. Są one niezwykle rzadkie. Za wspaniałą barwę rubinów odpowiedzialne są jony chromu. Odpowiadają one również za liczne inkluzje znajdujące się w kryształach czerwonego korundu. Tylko bardzo niewielka część kryształów mogła wzrastać w stabilnych, niczym niezakłóconych warunkach, by w efekcie utworzyć wspaniałe kamienie szlachetne.

Biżuteria Apart Pierścionek nr wzoru: 109.926

TOPAZ

Topaz w starożytności należał do grupy najcenniejszych kamieni. Obecnie jego wartość nie jest wysoka z powodu odkryć dużych złóż w Ameryce Południowej. Nazwa topazu wywodzi się prawdopodobnie od wyspy Topazos, znajdującej się na Morzu Czerwonym, gdzie w starożytności znajdowano, myloną z nim, odmianę oliwinu, zwaną chryzolitem. Druga teoria wiąże pochodzenie nazwy z sanskryckim słowem tapas oznaczającym „ogień”.



Topazy posiadają rozmaite barwy. Najczęściej spotykane są kryształy żółtawe, miodowożółte, niebieskie, różowawe, różowofioletowe i bezbarwne. W jubilerstwie najczęściej spotykany jest topaz w odcieniu jasnego błękitu, delikatna i subtelna alternatywa dla tanzanitów i szafirów.

Biżuteria Apart Pierścionki nr wzorów: 189.120, 109.522, 116.167