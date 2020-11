Perła naturalna zbudowana jest w przeważającej większości z masy perłowej, a powstaje w wyniku reakcji obronnej organizmu perłorodnego. Masa perłowa to substancja mineralno-organiczna, składająca się z warstw węglanu wapnia (substancji mineralnej) oraz konchioliny (substancji organicznej), która wypełnia spoiny między nimi.



PERŁY NATURALNE

Powstają w środowisku naturalnym bez udziału człowieka. We wnętrzu małża pojawia się ciało obce. Może to być np. pasożyt, ułamek muszli, fragment ości, rzadziej ziarenko piasku. Mięczak w celach obronnych stara się zneutralizować drażniący obiekt i zaczyna tworzyć masę perłową, która sukcesywnie otacza ciało obce. Na ogół perły te są bezjądrowe, a promień zarodka jest w nich zdecydowanie mniejszy od otaczającej go masy perłowej. Udział pereł naturalnych w rynku wynosi obecnie zaledwie kilka procent. Jednymi z najbardziej cenionych są perły słonowodne z wód w okolicach Bahrajnu.

PERŁY HODOWANE

Powstają w środowisku naturalnym przy współudziale człowieka, którego rola polega na wszczepieniu mięczakowi jądra (zwykle jest to kulisty zarodek wykonany z masy perłowej wraz z fragmentem tkanki nabłonkowej lub sam fragment nabłonka w przypadku pereł słodkowodnych). Mięczak zaczyna produkować masę perłową, która otacza jądro i w ten sposób powstaje perła. Poza wszczepieniem ciała obcego, człowiek kontroluje także, w miarę możliwości, warunki hodowli. Istnieje jednak wiele czynników środowiskowych, na które człowiek nie ma wpływu. Zaliczamy do nich np. zmiany chemizmu wód, sztormy, tajfuny, zmiany temperatury. Zaledwie 30% wszczepień daje rezultat w postaci pereł o jakości komercyjnej, a na każde 100 pereł tylko kilka to perły najwyższej jakości.

PODZIAŁ PEREŁ HODOWANYCH

PERŁY SOUTH SEA

Hodowane głównie w wodach Australii, Indonezji, Birmy i wysp południowego Pacyfiku. Wytwarzane są przez gatunek małża Pinctada maxima. Odmiana ta uważana jest za królową pereł ze względu na wielkość (średnio 9-16 mm, rekordowa 24 mm), grubość wytwarzanej masy perłowej, naturalną barwę i rzadkość występowania. Rzadkość ta wynika z długiego czasu hodowli, który niezbędny jest do wytworzenia dużej, okrągłej perły pozbawionej skaz. Im dłużej perła znajduje się w ciele małża, tym większe ryzyko wystąpienia niedoskonałości spowodowanych rozmaitymi czynnikami. Perły South Sea najczęściej mają barwę podstawową białą, srebrną lub złotą.

PERŁY TAHITI

Wytwarzane przez czarnowargowe małże Pinctada margaritifera, bytujące głównie w wodach Polinezji Francuskiej. Małże te osiągają nawet 30 cm długości. Tahiti to ciemne perły posiadające na ogół grafitowy, srebrny, zielony lub brązowy overton. Najczęściej mają wielkość 8-14 mm, rzadko 18 mm. Za najcenniejszą barwę uważany jest kolor „peacock green” (zieleń pawia). Naturalne perły Tahiti są bardzo rzadkie, gdyż zaledwie 1 na 10 000 małż skrywa perłę.

PERŁY SŁODKOWODNE

Cenione w szczególności za rozmaitość kształtów i barw. W przeciwieństwie do perłopławów słonowodnych, jeden mięczak słodkowodny może jednorazowo dostarczyć do kilkunastu pereł. Dzięki temu hodowle są znacznie bardziej efektywne, co zdecydowanie wpływa na przystępność cenową tego typu pereł. Wielkość pereł słodkowodnych najczęściej nie przekracza 8 mm.

