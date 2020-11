Ekspert w zegarkach

W przypadku zegarków jednym z ważniejszych kryteriów wyboru jest jego marka. To bowiem marka kryje w sobie historię i to ona stanowi o charakterze noszonego przez nas zegarka. W przypadku znakomitych szwajcarskich manufaktur na markę pracowały pokolenia zegarmistrzów, przekazując sobie tajniki precyzyjnego konstruowania mechanizmów. Dlatego decydując się na konkretną markę pamiętajmy, że nie wybieramy tylko zegarka, który odmierza czas. Wybieramy też określoną historię, wizerunek, prestiż i jakość. To marka zegarka może komunikować otoczeniu o naszych pasjach, zainteresowaniach czy wyczuciu stylu i podążaniu za trendami.

W salonach Apart oferujemy szeroki wybór marek – od tych najbardziej luksusowych na świecie po niezawodne i dostępne cenowo. Istotne jest miejsce zakupu zegarka. Apart, jako autoryzowany przedstawiciel wszystkich wymienionych marek, z jednej strony gwarantuje Tobie duży wybór oryginalnych produktów, z drugiej – profesjonalną obsługę i serwis.

Jak nosić zegarek





Zegarek to element kodu ubraniowego. Świadczy o guście, a czasem pasjach właściciela czy statusie materialnym. Dlatego decyzję o wyborze najlepszego dla siebie zegarka należy uzależnić nie tylko od mody, ale przede wszystkim osobistych potrzeb, oczekiwań i stylu życia. Najlepiej mieć kilka modeli, bo wówczas można dopasować zegarek do określonego stroju i okazji. Właściwie dobrany zegarek podkreśli osobowość, wiele powie o charakterze osoby noszącej dany model. Oferta jest ogromna, dlatego warto wiedzieć czym się kierować przy wyborze tego najlepszego dla nas.

Ostatnie trendy w modzie noszenia zegarków pozwalają na dość dużą odwagę. Kobiety wybierają duże, masywne męskie zegarki dla siebie, np. do wieczorowej sukni model sportowy. Tendencja ta jest na tyle silna, że szwajcarska firma Zenith, chcąc sprostać wymaganiom konsumenta, przygotowała specjalną linię "His watch for her". Z kolei od kilku sezonów w modzie męskiej projektanci bardzo chętnie mieszają elementy charakterystyczne dla stylu sportowego i casual z klasyczną elegancją. Ta sama zasada obowiązuje przy dobieraniu zegarków. Przełamywanie konwencji jest wskazane. Wypada zatem włożyć do garnituru zegarek sportowy, a do sportowego T-shirtu i skórzanej kurtki całkiem elegancki, klasyczny model. Wszystko jest, oczywiście, kwestią wyczucia i okazji, ale czasem takie eksperymenty dają bardzo ciekawy i modny efekt.

Zegarki klasyczne





Zegarki klasyczne mają na ogół okrągłą kopertę w stalowym lub żółtym kolorze. Na eleganckiej, jasnej (białej, kremowej lub srebrnej) tarczy widać delikatne wskazówki, cyfry albo indeksy i ewentualnie datownik, ale nie chronograf. Pasek w klasycznym zegarku wykonany jest z wysokiej jakości skóry w brązowym albo czarnym kolorze. Powinno się posiadać zegarki na paskach w obu kolorach, aby móc zawsze dopasować odpowiedni kolor do reszty stroju. Raczej delikatne bransolety zrobione są na ogół ze stali nierdzewnej, białego złota albo platyny. Występują również modele w kolorze żółtego i czerwonego złota, ale tu trzeba zachować ostrożność, bo nie na wszystkich wygląda ono atrakcyjnie. Modele eleganckie nie wymagają wysokiej wodoszczelności i dlatego wartość ta na ogół wynosi ok. 3 atmosfer. Klasyczne czasomierze są odpowiednie dla osób ceniących ponadczasową elegancję. Pasują do strojów wieczorowych, garniturów, garsonek. Mężczyźni mogą je również ubrać do casualowych marynarek i na nieformalne spotkania. W modzie męskiej od wielu już sezonów obowiązuje bowiem zasada cross, czyli mieszania stylów, a raczej przełamywania konwencji.

Zegarki sportowe





Zegarki sportowe charakteryzują się masywną budową, nowoczesnym designem i odważnymi, soczystymi kolorami, nawiązującymi na ogół do jakiejś dyscypliny. Z ich sportowym charakterem wiążą się również dodatkowe funkcje, z których najbardziej popularną jest chronograf, ale często pojawiają się również: tachometr (pozwalający oszacować średnią prędkość), monitor pracy serca, wyświetlacze LCD (umożliwiające odczytanie godziny w ciemnościach i w wodzie), luminescencje na wskazówkach i indeksach, druga strefa czasowa albo kompas. Zegarki sportowe, ze względu na trudne warunki, w których mogą być używane, mają specjalne systemy wstrząsoodporne i podwyższoną wodoszczelność – powyżej 3 atmosfer. Wykonane są z tworzyw odporniejszych na zużycie, często stosuje się bransolety, a paski zrobione są z elastycznego, lekkiego i wodoodpornego poliuretanu i jego pochodnych, kauczuku. Część zegarków sportowych nie ma funkcji dodatkowych, a do sportu nawiązują jedynie wzornictwem. To świetne rozwiązanie dla osób uprawiających sport jedynie rekreacyjnie lub zagorzałych kibiców, traktujących zegarek jako element utożsamiając ich z ulubioną dyscypliną sportową.

Zegarki casual





Zegarki casual to pośrednie rozwiązanie pomiędzy elegancją klasyki, a typowo sportowymi zegarkami o masywnej sylwetce i zaawansowanych funkcjach. Nie mają tak awangardowej stylistyki jak zegarki fashion, ale cechuje je niebanalny wygląd i dobra wytrzymałość. Świetnie nadają się do mniej formalnych, codziennych ubrań, np. jeansów, oryginalnych marynarek z tweedu lub sztruksu, czy też swetrów lub skórzanych kurtek. Idealnie sprawdzą się w klubie i w podróży – do niezobowiązującej stylizacji na randkę, spotkanie z przyjaciółmi czy weekendowy wypad.

Zegarki fashion





Zegarki fashion występują zarówno w wersji dla kobiet jak i mężczyzn. To modele, które charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem. Zegarki te najczęściej mają prostokątne koperty i agresywną stylistykę wyrażoną w odważnych kolorach, oryginalnych materiałach i niekonwencjonalnych połączeniach. Zegarki tego typu często pochodzą z pracowni wielkich kreatorów mody, którzy oprócz ubrań proponują także zegarki w określonym, charakterystycznym dla nich stylu. To zegarki niekonwencjonalne, dla osób podążających za modą i chcących podkreślić swój indywidualny styl i oryginalny wygląd. Często klientki kupują wiele tańszych zegarków fashion, aby były dodatkiem do danych kreacji.

Zegarki biżuteryjne





Wyglądem nawiązują do biżuterii. Zdecydowana większość zegarków biżuteryjnych przeznaczona jest dla kobiet. W kolekcjach męskich pojawiają się rzadko, ale występują i czasem są to prawdziwe dzieła sztuki. Wykonane są na ogół ze szlachetnych kruszców, najczęściej różnych kolorów złota, i wysadzane diamentami oraz innymi kolorowymi kamieniami. Mają takie same cechy jak zegarki klasyczne z tą różnicą, że ich koperty mogą mieć również kształt owalu i prostokąta, a tarcze często występują w odważnych kolorach. Zegarki biżuteryjne to nie propozycja dla wszystkich i na każdą okazję. Ze względu na urodę i bogactwo z pewnością mogą podkreślić podniosłość chwili. I najważniejsze: zegarek biżuteryjny musi być bardzo dobrze skomponowany z resztą stroju. Jego największą wadą jest to, że może wyglądać po prostu bardzo pretensjonalnie. Szwajcarskie firmy proponują również warianty swoich standardowych modeli (łącznie ze sportowymi) w wersji z diamentami i wykonane z metali szlachetnych.

Koperta i tarcza





Kształt i wielkość koperty





Większość zegarków ma kopertę okrągłą, owalną lub prostokątną. Koperty nowoczesnych zegarków są dużo większe i masywniejsze, zarówno w zegarkach klasycznych, jak i tych sportowych, w których kryje się wiele funkcji. Decyzja co do wielkości i grubości koperty powinna być uzależniona m. in. od naszego nadgarstka. Na dużej ręce niewielki zegarek może wyglądać mało atrakcyjnie, i odwrotnie.

Koperty zegarków mogą być zdobione, np. wysadzane kamieniami szlachetnymi. Od kilku sezonów projektanci proponują coraz większe zegarki nie tylko dla panów. Dziś zegarki męskie lub stylizowane na męskie noszą także kobiety. Chcąc sprostać tym wymaganiom, szwajcarska marka Zenith przygotowała specjalną linię "His watch for her".

Tradycyjne zegarki damskie mają zwyczajowo owalne koperty, natomiast zegarki fashion mają bardzo zindywidualizowany design – trudno go opisywać, gdyż każda kolekcja w poszczególnych markach zaskakuje czymś wyjątkowym. Możesz się również zdecydować na zegarek z obrotową kopertą. W swojej ofercie takie zegarki proponuje szwajcarska manufaktura Jaeger-LeCoultre – kolekcja Reverso.

Wygląd tarczy





Tarcza w dużym stopniu determinuje wygląd zegarka. To ona ukazuje większość funkcji zegarka oraz elementy, które go ozdabiają. Tarcza może być zamknięta bądź z tzw. otwartym sercem – open heart – co pozwala na obserwowanie części mechanizmu. Na tarczy, zwanej cyferblatem, można znaleźć datownik, wieczny kalendarz, funkcje chronografu, wskaźnik faz księżyca, wskaźnik rezerwy naciągu lub nawet suwak logarytmiczny. Na wygląd i styl tarczy duży wpływ ma też jej kolor.

Mechanizmy





Podstawowym kryterium podziału zegarków jest typ zastosowanego mechanizmu. Wyróżniamy:

ZEGARKI KWARCOWE – są to zegarki, w których do odmierzania czasu wykorzystuje się zjawiska elektryczne. W tym mechanizmie największy wpływ na precyzyjne odmierzanie czasu ma rezonator kwarcowy (stąd nazwa). Kwarc stabilizuje częstotliwość prądu w bloku elektronicznym. Pozwala to bardzo precyzyjnie sterować silnikiem poruszającym wskazówki. W typowych zegarkach kwarcowych mechanizm zasilany jest energią z baterii, najczęściej jest to ogniwo srebrowe, rzadziej litowe. Najprostszą metodą rozpoznania tego typy zegarka jest odczytanie informacji umieszczonej na tarczy lub zaobserwowanie pracy sekundnika, która w zegarkach kwarcowych przeskakuje o pełną sekundę. Dokładność tych mechanizmów wynosi:

+/- 9 sekund na miesiąc w bardzo dobrych modelach,

+/- 20 sekund na miesiąc w dobrych i przeciętnych modelach.

ZEGARKI MECHANICZNE – w zegarkach mechanicznych do odmierzania czasu wykorzystuje się zjawiska mechaniczne związane z pracą regulatora balansowego. Regulator balansowy jest głównym elementem konstrukcji nazywanej wychwytem. Wychwyt steruje pracą przekładni przesuwającej wskazówki. Zegarki mechaniczne zasilane są poprzez ręczne nakręcanie sprężyny napędowej za pomocą pokrętła w kopercie, nazywanego koronką. Ten typ zegarków rozpoznajemy po umieszczonej na tarczy informacji o rodzaju zastosowanego mechanizmu, ilości kamieni łożyskujących (najczęściej 17-25), lub też przyjrzenia się pracy sekundnika, który jest prawie płynny (pomiędzy sekundami jest kilka faz skoku, trudnych do zaobserwowania gołym okiem). Dokładność chodu takich zegarków wynosi:

-3/+12 sekund na dobę (zależy od deklaracji producenta lub instytutu, w którym wydany został certyfikat) w modelach spełniających kryteria chronometru;

+/- 20 sekund na dobę w dobrych modelach,

-30/+40 sekund na dobę w przeciętnych modelach.



UWAGA! ZEGARKÓW MECHANICZNYCH NIE MOŻNA PORÓWNYWAĆ Z ZEGARKAMI KWARCOWYMI, DOTYCZY TO ZWŁASZCZA DOKŁADNOŚCI CHODU I SPOSOBU ZASILANIA. NORMY DOKŁADNOŚCI OPISANE ZOSTAŁY POWYŻEJ. NALEŻY PAMIĘTAC O TYM, IŻ ZEGARKOWI MECHANICZNEMU TRZEBA DOSTARCZYĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ ENERGII. W PRZYPADKU ZEGARKÓW AUTOMATYCZNYCH NIEZBĘDNY JEST ODPOWIEDNI SPOSÓB I CZAS ICH NOSZENIA NA RĘCE. W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW, ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ ILOŚĆ RUCHÓW NADGARSTKA W CIĄGU DNIA, KONIECZNE MOŻE OKAZAĆ SIĘ RĘCZNE DOKRĘCANIE SPRĘŻYNY ZA POMOCĄ KORONKI.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE – są to zegarki mechaniczne wyposażone dodatkowo w urządzenie nazywane automatycznym naciągiem. Głównym elementem tego urządzenia jest wahnik. Automatyczny naciąg pozwala wykorzystać naturalny ruch ręki, na której jest noszony zegarek, do nakręcania sprężyny napędowej, dzięki czemu zegarka standardowo nie trzeba nakręcać koronką. Noszenie na ręce przez min. 9h zegarka automatycznego (przez osobę przeciętnie aktywną ruchowo) zapewnia energię na ok. 24h (w większości mechanizmów rezerwa chodu – czas pracy mechanizmu od momentu maksymalnego nakręcenia sprężyny napędowej do zatrzymania się zegarka – wynosi ok. 42 godziny). Zegarki automatyczne łatwo rozpoznać po napisie „automatic”, który jest prawie zawsze umieszczony na tarczy. Jeśli zegarek ma dekiel transparentny, widoczny jest przez niego wahnik. Dodatkowo, w większości modeli po gwałtownym ruchu zegarkiem daje się słyszeć „szum” związany z ruchem wahnika. Dokładność jest taka sama, jak w zegarkach mechanicznych nakręcanych koronką. ZEGARKI ZASILANE BATERIĄ SŁONECZNĄ – zegarki kwarcowe, w których nie ma typowej baterii. Ich mechanizmy zasilane są przez ogniwo fotoelektryczne, które wykorzystuje światło (słoneczne i sztuczne) do generowania energii elektrycznej. Pozyskana w ten sposób energia elektryczna gromadzona jest w akumulatorze zasilającym mechanizm. Konstrukcja głównych elementów mechanizmu i dokładność są takie same, jak w typowych zegarkach kwarcowych. Zegarki zasilane baterią słoneczną nie wymagają obsługi związanej z wymianą baterii, niekiedy natomiast może zachodzić potrzeba wymiany akumulatora. Użytkując tego rodzaju zegarek należy dbać o odpowiedni dopływ światła do fotoogniwa (najczęściej umieszczonego na tarczy zegarka). Jak rozpoznać zegarek z fotoogniwem? Praca sekundnika jest taka sama, jak w zegarku kwarcowym, na tarczy zegarka znajduje się stosowny opis (najczęściej pojawiające się nazwy handlowe to Solar, Ecodrive). ZEGARKI HYBRYDOWE – ich mechanizm stanowi połączenie mechanizmu kwarcowego i automatycznego. Zapożyczone z mechanizmu automatycznego urządzenie wykorzystujące naturalne ruchy ręki przekazuje energię do miniaturowego odpowiednika prądnicy ładującego akumulator zasilający mechanizm. Dokładność takich zegarków jest równa zegarkom kwarcowym. Rozpoznać je można głównie po napisie na tarczy lub deklu. Najczęściej spotykane nazwy handlowe to Autoquarz, Megaquarz, Kinetic oraz Dual Power. Zegarki te nie wymagają obsługi związanej z wymianą baterii, niekiedy natomiast może zachodzić potrzeba wymiany akumulatora.

Wodoszczelność

Używanie zegarka w warunkach wysokiej wilgotności wymaga dokładnego poznania i przestrzegania kilku zasad. Wynika to z faktu, że wodoszczelność zegarków jest stopniowana i samo stwierdzenie, że zegarek jest wodoszczelny, niewiele oznacza. O bezpiecznym zakresie kontaktów z wodą, czyli o tym, czy w zegarku możemy tylko umyć ręce, czy też możemy pływać lub nurkować, przesądza klasa wodoszczelności. Odpowiednie oznaczenie prawie zawsze znajduje się na deklu zegarka, a niekiedy także na tarczy. Klasy wodoszczelności oznacza się podając odporność na ciśnienie statyczne wyrażone w atmosferach, barach lub metrach. Podawane wartości ciśnienia statycznego odnoszą się do warunków laboratoryjnych. Należy pamiętać, że warunki te nie uwzględniają wielu czynników, które oddziałują na zegarek w normalnym użytkowaniu – w rzeczywistości na zegarek działa znacznie większe ciśnienie dynamiczne związane z poruszaniem się zegarka w wodzie (opór wody). Dodatkowo, ciśnienie to podlega znacznym i szybkim wahaniom. Nie można zatem traktować oznaczeń WR30M, WR50M, itd. jako dopuszczalnego zanurzenia w rzeczywistych warunkach. Przykładowo – dla klasy wodoszczelności WR100M bezpieczne zanurzenie w warunkach rzeczywistych to kilkanaście metrów.

Klasy wodoszczelności oraz czynności, które można wykonywać nie narażając zegarka na uszkodzenie w wyniku zalania:

waterproof – zegarek jest odporny jedynie na drobne zachlapania,

3 ATM = 3 Bar = 30M – zegarek jest odporny na zachlapania,

5 ATM = 5 Bar = 50M – zegarek jest odporny na zachlapania podczas kąpieli w wannie, w odniesieniu do zegarków marek renomowanych i ekskluzywnych pozwala na pływanie bez skoków do wody i nurkowania,

10 ATM = 10 Bar = 100M – zegarek jest odporny na kąpiel, pływanie oraz nurkowanie bez akwalungu,

20 ATM = 20 Bar = 200M i więcej – zegarek jest odporny na powyższe czynności oraz nurkowanie z akwalungiem.

Budowa zegarka





MECHANIZM - urządzenie odmierzające czas wykorzystując zjawiska elektryczne lub zjawiska mechaniczne; więcej informacji nt. mechanizmów można znaleźć w części poświęconej mechanizmom;

- urządzenie odmierzające czas wykorzystując zjawiska elektryczne lub zjawiska mechaniczne; więcej informacji nt. mechanizmów można znaleźć w części poświęconej mechanizmom; KOPERTA - część zegarka, w której umieszczony jest mechanizm, koperta może mieć różne kształty;

- część zegarka, w której umieszczony jest mechanizm, koperta może mieć różne kształty; SZKŁO - przezroczysty element, przez który widoczna jest tarcza wraz ze wskazówkami; niekiedy szkło montowane jest także w deklu, dzięki czemu widoczna jest praca mechanizmu;

- przezroczysty element, przez który widoczna jest tarcza wraz ze wskazówkami; niekiedy szkło montowane jest także w deklu, dzięki czemu widoczna jest praca mechanizmu; TARCZA - umieszczone są na niej m.in. oznaczenia godzin i minut (np. indeksy) może być otwarta, co umożliwia obserwację praca mechanizmu;

- umieszczone są na niej m.in. oznaczenia godzin i minut (np. indeksy) może być otwarta, co umożliwia obserwację praca mechanizmu; INDEKSY - najczęściej cyfry rzymskie lub arabskie, bądź kropki lub kreski, w miejscach na tarczy odpowiadający poszczególnym godzinom;

- najczęściej cyfry rzymskie lub arabskie, bądź kropki lub kreski, w miejscach na tarczy odpowiadający poszczególnym godzinom; KORONKA - „pokrętło" znajdujące się najczęściej z prawej strony koperty, na godzinie trzeciej; za jej pomocą możliwa jest min. zmiana położenia wskazówek (ustawienie prawidłowej godziny lub daty) oraz nakręcenie zegarka w przypadku mechanizmów mechanicznych;

- „pokrętło" znajdujące się najczęściej z prawej strony koperty, na godzinie trzeciej; za jej pomocą możliwa jest min. zmiana położenia wskazówek (ustawienie prawidłowej godziny lub daty) oraz nakręcenie zegarka w przypadku mechanizmów mechanicznych; RAMKA (LUNETA, PIERŚCIEŃ) - element otaczający szkło na kopercie, zwykle w tym samym kształcie, co koperta; pełni funkcje ozdobne oraz, niekiedy, wskazań (np. tachometr); pierścień może być obrotowy;

- element otaczający szkło na kopercie, zwykle w tym samym kształcie, co koperta; pełni funkcje ozdobne oraz, niekiedy, wskazań (np. tachometr); pierścień może być obrotowy; DEKIEL - spodnia część zegarka, na której umieszczone są opisy producenta (np. nr. referencyjny, seryjny, informacje o wodoszczelności itp.) Dekiel zamyka kopertę i zabezpiecza jego mechanizm przed uszkodzeniami. Może posiadać szkło, przez które widoczna jest praca mechanizmu;

- spodnia część zegarka, na której umieszczone są opisy producenta (np. nr. referencyjny, seryjny, informacje o wodoszczelności itp.) Dekiel zamyka kopertę i zabezpiecza jego mechanizm przed uszkodzeniami. Może posiadać szkło, przez które widoczna jest praca mechanizmu; WSKAZÓWKI - są to wskaźniki zamontowane na obracających się w mechanizmie kołach; poruszając się nad tarczą wskazują np. godzinę, datę;

- są to wskaźniki zamontowane na obracających się w mechanizmie kołach; poruszając się nad tarczą wskazują np. godzinę, datę; BRANSOLETA lub PASEK.

Materiał Promocyjny