Stylowe zasłony - jaki materiał sprawdzi się najlepiej?

Dekoracja powierzchni okiennych





Wchodząc do nieumeblowanego pomieszczenia czujemy pustkę. Jednak wystarczy na oknach zawiesić firanki i nabiera ono domowego ciepła. Jeśli dodatkowo pojawią się zasłony od razu mamy wrażenie, że jest to miejsce do zamieszkania. Dekoracja okna sprawia, że nawet brak mebli nie jest tak dokuczliwy. Skoro firany i zasłony mają tak duże znacznie w tym jak odbieramy pomieszczenie, warto zadbać o to, aby były one wykonane z jak najlepszego materiału. Pani Alina Dobrzańska ekspert z alena-firany.pl podpowie nam jakie tkaniny wybrać, aby pomieszczenie zyskało swój niepowtarzalny styl.

Delikatne, zwiewne, przejrzyste





Zasłony, jak sama nazwa mówi, zasłaniają okna. Może to być postrzegane jako zaleta – chronią naszą prywatność, ale również jako wada – zaciemniają pomieszczenie. Dlatego wybierając materiał na zasłonki do swojego domu należy zwrócić baczną uwagę na tkaninę z jakiej są wykonane. W przypadku pomieszczeń małych, o niewielkich oknach, a tym samym nieco zaciemnionych, najlepszym pomysłem jest wybór tkanin delikatnych, cienkich i zwiewnych. Należą do nich tiule, szyfony oraz woale. Te materiały dostępne są zarówno w wersji jednokolorowej jak i wielobarwnej. Można spotkać także zasłonki z tych tkanin z dekoracyjnymi wzorami. Zasłony uszyte z szyfonu czy woalu w jasnej kolorystyce sprawiają, że pomieszczenie zyskuje swój niepowtarzalny styl. Materiały te przepuszczają promienie słoneczne, dzięki czemu pokój nie jest zaciemniany, a równocześnie zasłaniają delikatnie okna, co chroni prywatność mieszkańców.

Piękno chroniące prywatność





Lekkie i zwiewne zasłony nadają styl niewielkim pomieszczeniom. Jeśli pokoje w domu są duże, a okna wystawione na silne działanie słońca wówczas przydatne okazują się zasłony zaciemniające uszyte z grubszych tkanin. Do wyboru jest ogromna ilość różnych materiałów, z czego wartymi uwagi są wszelkiego rodzaju tkaniny bawełniane oraz lniane. W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszą się materiały lniane, które doskonale wkomponowują się w aranżacje wnętrz w bardzo modnym obecnie stylu skandynawskim. Doskonale wyglądają także w pomieszczeniach urządzonych w stylu minimalistycznym. Proste, jednokolorowe zasłony niejednokrotnie są jednym z najbardziej dekoracyjnych elementów wystroju wnętrza.

Wytworna elegancja





W naszych domach i mieszkaniach najczęściej spotykamy zasłony wykonane z materiałów cienkich lub o średniej grubości. Nieco rzadziej można spotkać okna udekorowane zasłonami przypominającymi swoim stylem te, które zdobiły okna w pięknych pałacach i dworkach w XIX wieku. Ciężkie i grube kotary pojawiają się dziś dość rzadko w naszych domach, co jednak nie oznacza, że nie ma ich wcale. Decydując się na aranżacje pomieszczeń mieszkalnych w pałacowym stylu warto sięgnąć po eleganckie zasłony z grubych aksamitów i brokatów.

Zasłony to element dekoracyjny, który towarzyszy nam od setek lat. Poza funkcją ozdobną mają także kilka innych zadań. Przede wszystkim chronią naszą prywatność a także dbają o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, w którym się znajdują. Wybierając zasłony do swojego mieszkania warto dokładnie przemyśleć jakie tkaniny będą najlepsze. W małych pokojach o niewielkich oknach należy postawić na delikatne, przejrzyste zasłony, które nie będą ograniczały dostępu promieni słonecznych. Jeśli pomieszczenia mieszkalne jest mocno naświetlone, wówczas doskonale sprawdzą się zasłony z tkanin o większej gramaturze i nieco ciemniejszym kolorze.

