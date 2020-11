Jakie warunki powinien spełniać dobry materac sprężynowy?

Dawne materace sprężynowe - niewygodny relikt minionej epoki





Większość z nas kojarzy sprężynowy materac z tzw. bonellowm - niegdyś jego sprężyny stanowiły integralną całość i nic ich nie oddzielało. To czyniło go dość niewygodnym i mało stabilnym. Na szczęście to już przeszłość. Oczywiście wiele firm nadal ma takie produkty w swojej ofercie, ale dziś najlepsi producenci odchodzą juz od tego rodzaju materacy, ponieważ sprężyny typu bonell nie gwarantują odpowiedniej jakości snu. Są one umieszczone luźno w konstrukcji materaca, dlatego odczujesz je podczas spania i obudzisz z poczuciem dyskomfortu. Każde przekręcenie sie na łóżku powoduje falowanie całego materaca. Jest to nieuniknione, zwłaszcza gdy nie śpimy sami na jednym materacu.

Dobry materac sprężynowy - czyli jaki?





Liderzy rynku wiedzą doskonale, jak stworzyć dobry materac sprężynowy. Poznaj jego cechy i dowiedz sie, jaki materac zagwarantuje ci najlepszą jakość snu.

Materac kieszeniowy - to nowy rodzaj materacy sprężynowych. Innowacja polega na tym, że sprężyny są umieszczone w osobnych kieszeniach. Każda z nich ma osobną przegródkę. To daje wysoki komfort snu, ponieważ niweluje drgania i zapobiega falowaniu całego materaca. Marka Hilding - lider wśród dostawców wszelkiego typu materacy ma w swojej ofercie wiele materacy kieszeniowych, w tym bardzo luksusowe oraz medyczne, które z łatwością dopasują się do anatomicznej budowy ciała Hilding oferuje wysoką elastyczność punktową dzięki niezależnemu działaniu pojedynczych sprężynek. To solidne wsparcie dla kręgosłupa i odpoczynek oraz regeneracja dla mięśni.

Różne strefy twardości - dobry materac sprężynowy ma ich kilka! Dzięki temu jest popularny wśród par oraz seniorów. Sprężyny kieszeniowe do spółki z 7 strefami twardości to wysoka elastyczność punktowa i klasa premium w dziedzinie zdrowego snu. Do takich materacy należy m.in. Hilding Cha-Cha. Każda sprężynka reaguje osobno na nacisk czy ruch; dzięki temu nie odczuwamy na przykład, że partner przekręca sie podczas snu.

Doskonałe pokrycie materaca. Materac sprężynowy to nie tylko bogate wnętrze. Liczą się również zewnętrzne warstwy, które powinny być najlepszej jakości. Ważne, czy twój materac sprężynowy jest wykonany z wysokoelastycznej lub termoelastycznej pianki. Najlepsze pokrowce mają tzw. pamięć kształtu, więc precyzyjnie odwzorowują naturalne krzywizny ciała. Wysoko cenione są także chłodzące pianki żelowe oraz surowce organiczne, np. lateks.

Certyfikaty i atesty - są jak „rodowód” materaca. Dzięki temu wiesz, że otrzymujesz najwyższą jakość. Każdy materac powinien być sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii snu i anatomii naszego ciała. Najlepsze marki wykorzystują do produkcji bezpieczne i naturalne surowce. Ich materace często mają właściwości antyalergiczne, a powłoki bywają odporne na wilgoć. Ponadto oferują wiele lat gwarancji na produkt, więc możesz spać spokojnie!

Wzbogać swój materac sprężynowy





Chcesz poprawić komfort snu, ale nie chcesz nadszarpnąć swego budżetu? A może jesteś zmarzluchem, a twój materac sprężynowy daje spory chłód podczas snu? Jest na to rada. Wystarczy, że wybierzesz nakładkę, czyli tzw. materac nawierzchniowy. Te najlepsze są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Marka Hilding ma w swojej ofercie doskonałe materace nawierzchniowe, które dostosowują się do twojego ciała i otulają tak, by znacznie poprawić jakość twojego snu. Taki materac jest jak podkładka pod dobry, zdrowy sen.

