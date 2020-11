Polski Streetwear – najmodniejsze marki również obniżają ceny na Black Friday, sprawdź!

Cenisz sobie własny styl i lubisz wyróżniać się z tłumu? To zdecydowanie musisz zainteresować się streetwearem. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze polskie streetwearowe marki wywodzące się z kultury hip-hop.

Prosto - ulubiona marka hip-hopowców

Prosto Klasyk - ta marka mówi sama za siebie! Dla fanów streetwearu i hip-hopu to jedna z najważniejszych propozycji modowych na rynku. Prosto Klasyk jako firma odzieżowa wywodzi się z wytwórni muzycznej Prosto Label. Twórcą marki jest Sokół, warszawski raper, który występował wraz z Pono, Zip Składem, WWO i Marysią Starostą.

Odzież marki Prosto obejmuje kolekcje dla kobiet i mężczyzn w liniach: Elegancko, Klasyk, Sport i Label. Najbardziej znanym produktem z oferty firmy są charakterystyczne T-shirty z napisem Prosto. Noszą je raperzy podczas koncertów, a także ich słuchacze.

Moro Sport - spektakularny powrót wielkiej marki

Moro Sport jest dobrze znaną polską marką streetwearową, która zniknęła na jakiś czas ze sklepów. Jej twórcą jest Ceubeze z zespołu Trzyha. Po powrocie na rynek marka szybko zyskała uznanie dawnych i nowych fanów, ceniących sobie luz i sportową wygodę.

W ofercie marki znajdują się wygodne, stylowe i unikatowe jeansy, joggery, bluzy i t-shirty męskie. Charakterystyczny napis Moro stanowi motyw przewodni całej kolekcji. Uniwersalna kolorystyka odzieży sprawia, że łatwo łączy się różne ubrania Moro Sport, tworząc z nich outfity na różne okazje. Za te cechy markę docenili Pezet, Eldo, Ten Typ Mes oraz wielu innych wykonawców polskiej sceny hip-hop.

Pit Bull West Coast - wyrazista moda uliczna

Ubrania opatrzone logo Pit Bull West Coast nawiązują do sportów walki. Inspiracji do stworzenia marki poszukiwano w sporcie, pasji, stylu i ulicy - są to cztery elementy, które stanowią podstawę każdego projektu.

Odzież Pit Bull to przede wszystkim wyrazisty styl, obok którego trudno przejść obojętnie. Intensywne kolory i oryginalne grafiki łączą się z prostym uniwersalnym krojem. W kolekcji marki znajduje się sporo produktów w klasycznym stylu ulicznym, który ma szerokie grono zwolenników.

Atutem odzieży Pit Bull West Coast jest wysoka jakość odzieży. Bawełniane t-shirty, spodnie dresowe oraz bluzy są nie do zdarcia, dlatego można je nosić na co dzień i nie tylko.

Dill - miejski styl według Hemp Gru

Mark Dill w ciągu 15 lat istnienia na polskim rynku dała się poznać jako producent wysokiej klasy ubrań streetwearowych, w których w każdym detalu widoczne są pasja, miejski styl i sportowa wygoda. Założycielami marki są Bilon i Wilku ze składu Hemp Gru, którzy podbili polską scenę rapową i hip-hopową.

Oferta Dill obejmuje ubrania męskie i damskie: bluzy, t-shirty, top tanki, spodnie oraz spódniczki. Dodatkowo kolekcję uzupełniają akcesoria takie jak portfele, czapki zimowe, czapki z daszkiem, torby, paski i bandany. Fani marki mogą również zaopatrzyć się w kurtki zimowe Dill, które powstają z materiałów wysokogatunkowych i są wykończone z dbałością o najmniejsze detale. Szczególne uznanie miłośników streetwearu zdobyły jednak bluzy Dill, dostępne w wersji z kapturem lub bez. Ich charakterystycznym elementem jest logo wykonane w formie haftu lub metodą sitodruku.

Patriotic - z patriotycznym akcentem

Patriotic to marka, która od 2009 roku gości na rynku mody streetwear. Zdobyła uznanie zwłaszcza wśród młodzieży, która podkreśla swoje wartości patriotyczne poprzez ubiór. Nawiązanie do sportowego stylu i mody hip-hop sprawia, że ubrania Patriotic są również wyjątkowo wygodne.

Wszystkie produkty są uszyte z wysokiej jakości materiałów, poddawanych dokładnej selekcji, by wybrać jedynie najlepsze gatunkowo tkaniny. Projektanci stale poszukują nowych wzorów, dzięki czemu marka Patriotic należy do czołowych firm odzieżowych, specjalizujących się w modzie polskiej i kulturze hip-hopowej. W ofercie Patriotic znajdują się t-shirty, czapki, spodnie, bluzy i wiele różnych akcesoriów dla kobiet i mężczyzn.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

