Puchowe kurtki dla mężczyzn znów wracają do świata mody. Zobacz najciekawsze wzory na ten sezon

Zalety kurtek puchowych męskich

Kurtki puchowe męskie to jedne z najchętniej wybieranych i zarazem najpraktyczniejszych okryć chroniących przed mrozem, wiatrem oraz opadami. Z czego wynika ich niesłabnąca popularność? Z pewnością do jej głównych przyczyn należą ich zalety praktyczne. Pikowane kurtki są jednymi z najcieplejszych i jednocześnie najwygodniejszych okryć tego rodzaju. Nie ograniczają swobody ruchów, bez problemu można pod nimi zmieścić dodatkowe warstwy odzieży (np. grubą bluzę lub sweter), a na dodatek odznaczają się wyjątkową wytrzymałością i trwałością.

Na funkcjonalność tego typu ubrań wpływa oczywiście wybrany przez nas fason. Do najcieplejszych z pewnością należą przedłużane kurtki puchowe męskie z kapturem, które chronią przed zimnem nerki oraz głowę właściciela. Wybierając model dla siebie, warto sprawdzić też, czy jest on wyposażony w funkcjonalne ściągacze oraz odpowiednią liczbę pojemnych, zamykanych na suwak kieszeni. Zakupy najlepiej rozpocząć od dobrze zaopatrzonych sklepów internetowych, takich jak Denley, w którego asortymencie znajdziemy dziesiątki różnych kurtek i płaszczy - https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-meska_Kurtki-meskie_Kurtki-puchowe-16156.html.

Nazwa kurtek puchowych nawiązuje do naturalnego puchu, którym je tradycyjnie ocieplano. Obecnie jednak mamy do wyboru różne rodzaje wypełnień, z których każde ma zarówno wady, jak i zalety. Naturalne wypełnienie, czyli puch lub pierze, pobierane jest z gęsi lub kaczek. Odznacza się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, które trudno porównać z innym materiałem. Niestety jest również relatywnie drogie, może powodować uczulenia, a także nierzadko powstaje na nim pleśń. Z kolei wypełnienie kurtek puchowych męskich z akrylu, nylonu lub poliestru zachęca niską ceną, lekkością, hipoalergicznością oraz szybkim wysychaniem, co jest nieocenioną zaletą np. podczas całych dni spędzanych na stoku narciarskim. Nie należy również zapominać, iż jest to wybór zgodny z ideą cruelty free.

Cienkie kurtki puchowe męskie na jesień

Wśród kurtek puchowych męskich znajdziemy nie tylko grube modele przeznaczone na zimę, ale także lekkie, cienkie kurtki przejściowe. Takie okrycie jest doskonałym uzupełnieniem miejskiej, casualowej stylizacji i doskonale pasuje m.in. do dżinsów oraz obuwia sportowego. Wiosenne ubranie zda egzamin zarówno na co dzień, jak i podczas wycieczek poza miasto czy uprawiania sportu. Jest nieocenione w czasie zmiennej pogody, a nawet chłodnych, letnich wieczorów.

Pikowane kurtki w oryginalnych kolorach

Czarna męska kurtka puchowa to klasyczny i ponadczasowy wybór, który sprawdzi się właściwie w każdych warunkach. Nie da się jednak ukryć, że taki ubiór jest stosunkowo mało oryginalny, w związku z czym niekoniecznie przypadnie do gustu osobom, które lubią bawić się modą oraz manifestować stylem swoją barwną osobowość. W ich przypadku lepiej sprawdzi się kurtka w jaskrawym kolorze, np. żółta, czerwona lub niebieska. Interesującą propozycją dla odważnych są także kurtki metaliczne, np. srebrne, które bez wątpienia pomagają wyróżnić się z tłumu.

Ponadczasowe parki, czyli kurtki puchowe męskie długie

Parka to uniwersalna kurtka, która nie wychodzi z mody już od wielu dekad. Charakteryzuje się przedłużanym krojem, puchowym wypełnieniem, ściągaczem w pasie oraz kapturem, który bardzo często jest ozdobiony futrem. Bez wątpienia jest to bardzo funkcjonalna propozycja, która na dodatek prezentuje się bardzo estetycznie i stylowo. Można powiedzieć, że łączy w sobie zalety płaszcza i kurtki, a ponadto jest lekka, bardzo ciepła i wygodna.

