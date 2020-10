Nużeniec – wygraj z pasożytem. Jak zabić nużeńca?

Materiał Promocyjny

Nużeniec to pasożyt, który jest odpowiedzialny za wywoływanie choroby - nużycy. Pomimo, że obecność pasożyta na skórze jest czymś naturalnym, tak jego patologiczny rozrost, prowadzi do procesów chorobotwórczych. Czym objawia się nużeniec? Jakie są wskazania do leczenia choroby wywołanej nużeńcem?