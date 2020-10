Czym jest materac Visco Hilding Anders i dlaczego warto mieć go w swojej sypialni?

Czym jest pianka Visco?





Materace Visco Hilding Anders w całości lub części składają się z poliuretanowej pianki Visco. Pianka ta, znana także jako pianka z pamięcią lub pianka memory, została wynaleziona przez NASA w epoce lotów kosmicznych. Początkowo technologia ta była pilnie strzeżoną tajemnicą, dziś pianka Visco jest w powszechnym użyciu.

Materace z pianki Visco to materace termoelastyczne. Oznacza to, że materac dopasowuje się do kształtu ciała pod wpływem jego temperatury i zapamiętuje ten kształt. Stąd też nazwa „memory”. Już po dwóch tygodniach użytkowania materac można uznać za spersonalizowany. Odtąd będzie najwygodniejszy dla osoby, która śpi na nim na co dzień. Warto o tym pamiętać, materace termoelastyczne nie są uniwersalne, nie sprawdzą się w pokojach gościnnych lub hotelowych.

W jakich materacach Hilding Anders występuje pianka Visco?





Przede wszystkim w materacach termoelastycznych, ale nie tylko. W materacach wysokoelastycznych składających, się z kilku warstw, także występuje pianka Visco. Najczęściej jest ona wierzchnią warstwą, by dobrze dopasować materac do kształtu ciała i zapewnić mu wyjątkowo ciepłe otulenie. Piance Visco może towarzyszyć pianka wysokoelastyczna lub pianka lateksowa. Materace złożone z kilku warstw bardzo często mają wyraźnie zaznaczone strefy podparcia, co sprzyja komfortowi i jest korzystne dla zdrowia. Dzięki punktowemu podparciu kręgosłup zawsze jest ustawiony w linii prostej, niezależnie od pozycji, jaką przyjmiemy w czasie snu.

Pianka Visco może pojawić się także w materacach hybrydowych, czyli tych, które składają się z warstwy kieszeniowej (sprężynowej) i piankowej. Takie materace polecane są zwłaszcza osobom o dużej wadze, które potrzebują stabilnego podparcia, ale lubią spać na miękkim podłożu.

Materac z pianką Visco – kto przede wszystkim powinien go mieć?





Niektóre materace z pianką Visco marki Hilding Anders sprzedawane są jako wyroby medyczne. Oznacza to, że przeszły rygorystyczne testy pod względem jakości i właściwości prozdrowotnych. Warto pamiętać, że stawka VAT na wyroby medyczne wynosi tylko 8%, więc taki materac nie będzie droższy od standardowego. Mało tego – w niektórych przypadkach może być nawet tańszy.

Materace termoelastyczne polecane są osobom, które:

– mają problemy o charakterze reumatycznym – pianka Visco ogrzeje zbolałe stawy,

– mają problemy z krążeniem i marzną w nocy – pianka Visco pobudza krążenie,

– prowadzą siedzący tryb życia i uskarżają się na ból pleców i kręgosłupa – pianka Visco zapewnia dobre podparcie na całym odcinku kręgosłupa, dzięki czemu zachowuje on fizjologiczny kształt. Pozwala to w pełni rozluźnić i zregenerować mięśnie.

– są przykute do łóżka i mają problemy z odleżynami – ponieważ pianka Visco pobudza krążenie, materac termoelastyczny z takiej pianki może być używany jako materac przeciwodleżynowy. Wybierając konkretny model, warto sprawdzić, czy jest on wyrobem medycznym polecanym przy tego rodzaju problemach.

– są w wieku senioralnym i potrzebują dodatkowego źródła ciepła w czasie snu.

Materac z pianką termoelastyczną Visco dla osób zdrowych?





Tak, jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że w schorzeniach układu kostno-stawowego liczy się przede wszystkim profilaktyka. Dobrze dobrany materac pozwoli zachować prawidłową postawę w czasie snu, dzięki czemu można uniknąć bólów kręgosłupa a w przypadku dzieci i młodzieży – skoliozy.

Materace z pianką Visco postrzegane są jako miękkie, co kłóci się z powszechnym przekonaniem, że lepszy jest twardy materac. To nie jest prawda. Materac powinien być dopasowany do ciężaru osoby, która będzie na nim spała. Wszystkie materace Hilding Anders posiadają odpowiednie oznaczenia, co ułatwia wybór właściwego.

Materace z pianką Visco produkowane są we wszystkich rozmiarach. Nadają się zarówno dla osób śpiących samotnie, jak i do małżeńskich sypialni. Pianka Visco nie przenosi drgań, dlatego ruch jednej osoby nie jest odczuwalny przez drugą.

